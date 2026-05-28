Tenerife necesita electricistas: crece la demanda, según Cronoshare

Encontrar un electricista disponible en Tenerife ya no es tan sencillo como hace unos años. Lo que hasta hace poco era un servicio relativamente accesible y rápido, empieza a convertirse en un problema para muchos particulares, comunidades de vecinos y pequeños negocios de Canarias. Las agendas llenas, los tiempos de espera más largos y el incremento progresivo de los precios son algunas de las consecuencias de un fenómeno que preocupa al sector: la falta de relevo generacional.

Según datos de Cronoshare, plataforma especializada en la contratación de servicios profesionales, las solicitudes relacionadas con trabajos eléctricos han crecido de forma sostenida durante el último año en Canarias. El aumento de reformas integrales, la modernización de viviendas antiguas, la instalación de cargadores para vehículos eléctricos y la expansión de sistemas de autoconsumo energético han multiplicado la demanda de electricistas cualificados.

Sin embargo, el número de profesionales disponibles no aumenta al mismo ritmo.

“Cada vez más usuarios tienen dificultades para encontrar electricistas disponibles en plazos razonables, especialmente para trabajos especializados o urgentes”, explica Carlos Alcarria, cofundador de Cronoshare. “La situación es especialmente visible en determinadas zonas de Tenerife, donde muchos profesionales acumulan semanas de trabajo pendientes”.

Un problema que afecta a toda España… y que Canarias vive con especial intensidad

La escasez de mano de obra en oficios técnicos no es un fenómeno exclusivo de Canarias, sino que también ocurre en otras comunidades autónomas, como la Región de Murcia, Galicia o Comunidad Valenciana, entre otras. Sectores como la fontanería, la albañilería, la climatización o la carpintería llevan años alertando de la falta de nuevos profesionales jóvenes. Sin embargo, en el caso de los electricistas, el problema adquiere una relevancia especial debido al proceso de electrificación que atraviesa la economía.

Las viviendas necesitan adaptarse a nuevas normativas energéticas, los negocios incorporan sistemas más eficientes y la movilidad eléctrica obliga a instalar puntos de recarga tanto en garajes privados como en comunidades de propietarios. Todo ello requiere técnicos cualificados.

En Tenerife, además, existe un factor añadido: buena parte del parque inmobiliario tiene varias décadas de antigüedad y muchas instalaciones eléctricas necesitan actualizaciones o reformas completas para cumplir con los estándares actuales de seguridad y eficiencia.

A esto se suma el peso del sector turístico. Hoteles, apartamentos vacacionales, restaurantes y negocios vinculados al turismo requieren mantenimiento eléctrico constante y suelen demandar actuaciones rápidas, especialmente durante temporadas altas.

“La demanda no deja de crecer, pero muchos profesionales del sector están cerca de la jubilación y no está entrando suficiente relevo generacional”, indica Carlos.

El relevo generacional, uno de los grandes desafíos del sector

Uno de los principales problemas es que cada vez menos jóvenes optan por formarse en oficios técnicos. Durante años, buena parte del mercado laboral orientó a las nuevas generaciones hacia estudios universitarios y empleos de oficina, mientras profesiones esenciales como electricista, fontanero o soldador perdían atractivo social.

El resultado empieza a notarse ahora.

Muchos electricistas autónomos superan los 50 años y, según diferentes asociaciones profesionales y empresas del sector, una parte importante se jubilará durante la próxima década. Mientras tanto, la entrada de nuevos perfiles sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda futura.

Además, se trata de un trabajo que requiere formación específica, certificaciones técnicas y experiencia práctica, por lo que no es posible incorporar nuevos profesionales de forma inmediata.

Desde Cronoshare señalan que esta falta de especialistas no solo afecta a grandes instalaciones o proyectos industriales, sino también a servicios cotidianos como averías domésticas, revisiones eléctricas, boletines o pequeñas reformas.

Más espera y precios al alza

La consecuencia directa empieza a reflejarse tanto en los tiempos de respuesta como en el coste de los servicios.

Actualmente, contratar un electricista en Tenerife puede costar entre 35 y 70 euros por hora dependiendo de la complejidad del trabajo, el horario y la urgencia del servicio. En actuaciones urgentes fuera del horario habitual, las tarifas pueden superar los 150 euros. Precios más o menos similares a la media nacional.

Entre los servicios más solicitados destacan:

Reparación de averías eléctricas.

Sustitución o modernización de cuadros eléctricos.

Instalación de enchufes y puntos de luz.

Boletines eléctricos.

Instalación de cargadores para coches eléctricos.

Adaptaciones para autoconsumo y placas solares.

Reformas integrales de instalaciones antiguas.

El precio de algunos trabajos también ha aumentado por el encarecimiento de materiales eléctricos y componentes electrónicos durante los últimos años. Elementos como cableado, diferenciales, magnetotérmicos o cuadros eléctricos han registrado subidas relevantes desde la pandemia y la crisis energética internacional.

Pero más allá del precio, muchos clientes empiezan a notar otro problema: la disponibilidad.

“No es raro que algunos profesionales tengan agenda completa durante varias semanas, especialmente en épocas con alta actividad de reformas”, explica Carlos.

En determinadas zonas de Tenerife y del resto del archipiélago, algunos usuarios incluso se ven obligados a contactar con varios profesionales antes de encontrar disponibilidad.

El auge del coche eléctrico y la eficiencia energética multiplica la necesidad de especialistas

La transformación energética también está impulsando la demanda.

Cada vez más viviendas y comunidades de vecinos solicitan la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, sistemas de iluminación eficiente o adaptaciones para autoconsumo solar. Todos estos trabajos requieren electricistas especializados y familiarizados con nuevas tecnologías.

Además, muchas instalaciones antiguas no están preparadas para soportar consumos actuales ni nuevos sistemas eléctricos, lo que obliga a realizar reformas completas.

La transición energética prevista para los próximos años seguirá aumentando esta necesidad de profesionales cualificados. Canarias, debido a su apuesta por las energías renovables y la reducción de la dependencia energética exterior, necesitará miles de técnicos vinculados al sector eléctrico.

Una profesión con estabilidad y oportunidades laborales

Aunque la situación genera dificultades para consumidores y empresas, también abre una importante oportunidad laboral para jóvenes y profesionales que buscan una salida con alta demanda y estabilidad.

Los oficios técnicos atraviesan uno de los momentos de mayor empleabilidad de los últimos años. Muchas empresas tienen dificultades para cubrir vacantes y numerosos profesionales autónomos cuentan con carteras de clientes consolidadas y elevada demanda.

Además, se trata de una actividad que ofrece distintas posibilidades de desarrollo: desde el trabajo autónomo hasta la especialización en áreas con gran crecimiento como domótica, energías renovables, movilidad eléctrica o automatización.

Desde la plataforma recuerdan que la digitalización y las plataformas online también han cambiado la forma en que los profesionales captan clientes.

“Cada vez más electricistas utilizan plataformas digitales como la de Cronoshare para conseguir trabajos, mejorar su visibilidad y gestionar presupuestos”, señala Carlos.

Un reto silencioso para el futuro de Canarias

A pesar del auge de profesiones tecnológicas o empleos digitales, el mercado laboral afronta un desafío menos visible pero igualmente importante: garantizar el relevo en profesiones esenciales para el funcionamiento diario de viviendas, negocios e infraestructuras.

Porque detrás de cada reforma, instalación solar, punto de recarga o avería doméstica sigue siendo imprescindible contar con profesionales cualificados.

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Y en Tenerife, como en muchas otras regiones de España, encontrar electricistas empieza a ser cada vez más complicado.