¡Atención autónomos en Canarias!: así puedes conseguir la ayuda de la subvención de la 'cuota 0'

Las personas que se deciden a emprender un negocio o actividad profesional por cuenta propia en Canarias acogen con especial interés todas aquellas iniciativas que faciliten el inicio y la consolidación de sus proyectos empresariales. Esta preocupación tiene respuesta con la convocatoria de subvenciones de “cuota cero” impulsadas por el Gobierno de Canarias, dirigidas a las personas trabajadoras autónomas acogidas a los incentivos regulados en la Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajo Autónomo.

A continuación, te explicamos en detalle cómo funciona esta ayuda, a quién está dirigida, los requisitos, los importes y los pasos para solicitarla, cumpliendo todas las recomendaciones de SEO: uso de palabras clave, claridad y enlaces a fuentes oficiales.

¿En qué consisten las subvenciones “cuota cero” para autónomos en Canarias?

El objetivo de la convocatoria es fomentar y consolidar el empleo autónomo en Canarias, apoyando especialmente a quienes han apostado por el emprendimiento y cumplen una serie de requisitos recogidos en la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo. Así, se cubren las cuotas reducidas o bonificadas abonadas por los beneficiarios a la Tesorería General de la Seguridad Social, tras acogerse a los incentivos recogidos en los artículos 38 de dicha ley.

Estas subvenciones forman parte de las medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo recogidas en políticas activas de empleo a nivel autonómico y nacional, contribuyendo a reducir los costes iniciales y a consolidar a largo plazo el empleo autónomo.

¿A quién se dirigen las subvenciones de “cuota cero”?

Estas ayudas están orientadas a personas trabajadoras autónomas que hayan disfrutado de las bonificaciones o reducciones previstas en los incentivos para el trabajo autónomo de la legislación vigente.

Está abierta tanto a quienes han iniciado su actividad recientemente como a quienes han disfrutado de bonificaciones por incorporación tras una baja por nacimiento o adopción, y a personas que cumplan con situaciones específicas de vulnerabilidad o que estén al cuidado de menores enfermos.

El vicepresidente del Gobierno canario y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez / CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

Para ser beneficiario es necesario:

Haber estado dado de alta como autónomo/a beneficiándose de la cuota reducida (conocida popularmente como “tarifa plana” ) durante los 12 primeros meses de actividad, o en los periodos ampliados por rendimientos bajos, discapacidad, víctimas de violencia de género o terrorismo.

) durante los 12 primeros meses de actividad, o en los periodos ampliados por rendimientos bajos, discapacidad, víctimas de violencia de género o terrorismo. Personas que se reincorporen tras una baja por nacimiento, adopción o acogimiento y hayan estado beneficiándose de la bonificación estatal.

y hayan estado beneficiándose de la bonificación estatal. Personas beneficiarias de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

Importante: es obligatorio estar de alta en el momento de la solicitud y cumplir el resto de requisitos recogidos en las bases reguladoras.

Una bebé en su cuna / Lp/DLP

Requisitos imprescindibles para acceder a la ayuda

La convocatoria establece una serie de requisitos mínimos y circunstancias excluyentes para garantizar que las ayudas se ajustan a la legislación y a la finalidad para la que han sido diseñadas. Los puntos más destacados son:

Estar dado de alta como autónomo en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) , o en el grupo primero de cotización del REM, en el momento de presentar la solicitud.

, o en el grupo primero de cotización del REM, en el momento de presentar la solicitud. Haber estado acogido/a a alguna de las bonificaciones o reducciones previstas en los artículos 38 bis, 38 tercero o 38 cuarto de la Ley 20/2007.

de la Ley 20/2007. Tener el domicilio fiscal y desempeño de la actividad en la Comunidad Autónoma de Canarias .

. No haber percibido ayudas que superen los límites máximos establecidos por la normativa comunitaria —como 300.000 euros en los tres años previos, 30.000 o 20.000 según el caso.

No ejercer actividades excluidas por reglamentos de la Unión Europea sobre ayudas de Estado y no haber sido beneficiario como autónomo colaborador familiar.

Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Mantener actualizados los datos de alta en la Base de Datos de Terceros del Sistema Económico-Financiero y Logístico de Canarias (SEFLogiC) para poder recibir pagos de la Administración Pública regional.

¡Adiós a las facturas tradicionales! Hacienda permitirá a los autónomos enviar facturas electrónicas en tiempo real / LP

Situaciones excluidas y limitaciones a tener en cuenta

No podrán acogerse a la convocatoria:

Personas que no hayan estado acogidas en algún momento a los incentivos y bonificaciones señalados .

. Quienes no estén dados de alta en la Seguridad Social como autónomos/as en el momento de solicitar la subvención.

en el momento de solicitar la subvención. Quienes hayan solicitado la ayuda como “autónomo colaborador familiar” .

. Aquellos que se encuentren afectados por cualquier circunstancia de exclusión recogida en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones .

. Personas que desarrollen actividades expresamente excluidas por reglamentos europeos sobre la competencia y ayudas estatales.

Cuantía de la ayuda: ¿qué cubre la subvención “cuota cero”?

El importe a subvencionar será el equivalente a las cuotas reducidas o bonificadas abonadas a la Seguridad Social, de acuerdo con los supuestos específicos recogidos en la ley. Es decir, la ayuda no es una “paga fija” ni una cantidad estandarizada, sino que el beneficiario recupera el importe de sus cuotas bonificadas, por ejemplo las cuotas de “tarifa plana” o las bonificaciones por reincorporación tras maternidad o situaciones de discapacidad.

Este mecanismo permite a los autónomos recuperar una parte importante del gasto en Seguridad Social asociado al inicio o consolidación de la actividad, facilitando la viabilidad y el crecimiento de los pequeños negocios y profesionales independientes en Canarias.

Un autónomo estudia una documentación. / LP

Plazos y procedimiento de presentación de solicitudes

La convocatoria para 2025 contempla un plazo de presentación de solicitudes que se extiende desde el 8 de mayo hasta el 31 de octubre de 2025. Todo el trámite se realiza de manera completamente electrónica a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, lo que facilita el acceso y la rapidez en el procesamiento de las ayudas.

Para presentar la solicitud, los interesados deben:

Acceder a la sede electrónica del Gobierno de Canarias: Sede electrónica. Comprobar el cumplimiento de los requisitos y preparar la documentación justificativa, que puede incluir recibos de la Seguridad Social, certificados de altas, baja y situación fiscal. Cumplimentar el formulario habilitado y adjuntar la documentación requerida. Firmar digitalmente la solicitud y enviarla de manera telemática.

Una vez recibida la solicitud, la administración procederá a su revisión y, si cumple con todos los requisitos, notificará al interesado la concesión de la subvención.