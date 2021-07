¿Cuántas veces has pensado marcharte a trabajar a Ibiza por una temporada? Ahora es el momento. Si quieres inscribirte tan solo tienes que acceder a y aportar tus datos y CV. Si prefieres quedarte, también tenemos las siguientes ofertas de empleo en Las Palmas para que puedas consultarlas.

OFERTA DE EMPLEO DE AU PAIR PARA IBIZA

AUPAIR para Santa Eulalia del Río

We are a Spanish family from Ibiza looking for an English speaking aupair girl to live with us for 6 months and take care of our baby.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Aupair en Santa Eulalia del Río.

OFERTA DE EMPLEO PARA INGENIERO COMERCIAL EN LAS PALMAS

INGENIERO/A COMERCIAL para Palmas de Gran Canaria (Las)

Publicado: 24/07/2021 - 09:40

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Empresa líder en la producción de puertas automáticas y de seguridad Arquitectónica a nivel internacional, precisa incorporar en su plantilla un/a Ingeniero/a Comercial para sus oficinas ubicadas en Las Palmas de Gran Canaria.

Su principal responsabilidad será desarrollar el plan estratégico comercial para el mercado regional Canarias e internacional y tendrá a cargo el liderazgo del equipo comercial.

Reportando directamente al director de la compañía, sus funciones serán:

-Desarrollar la línea de negocio con la captación de nuevos clientes a nivel Canarias e internacional.

-Desarrollar el departamento de Exportaciones y gestión de cartera de clientes.

-Gestionar el equipo comercial conformado por 4 personas.

-Realizar las investigaciones de mercado Canarias y en los países target, para adaptar las estrategias según la necesidad de cada mercado.

-Representar a la empresa en las ferias internacionales.

-Asistencia comercial y de apoyo a clientes a nivel internacional.

-Velar por la ejecución de los objetivos comerciales.

Hemos pensado en un/a profesional con formación de Grado Superior preferiblemente en Ingeniería o equivalentes, valorarles posgrados en Dirección o Gestión Comercial, 5 años de experiencia en puestos similares demostrable, un nivel de inglés negociación (C1) y movilidad geográfica a nivel mundial.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ingeniero/a Comercial en Palmas de Gran Canaria (Las).