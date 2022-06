Estas ofertas de empleo en Las Palmas son el modelo para nuevos empresarios. Emprendedores que se suben al carro del sector inmobiliario que tras la pandemia ha resurgido con más fuerza aún. Un colectivo que mueve millones con sus transacciones y que precisa de personas que asesoren a propietarios e interesados para que la gestión de venta o alquiler se desempeñe de una forma ágil, segura y rápida. Para ello las grandes compañías ponen a disposición de estos profesionales una formación continua, coachs, herramientas digitales, páginas webs y un equipo (gestión, marketing, IT, etc.) que los acompañarán en todo momento. Y si hablamos de ventajas, no solo su alta remuneración, contarás como plus con un horario que podrás compaginar con situaciones personales y familiares. Ahora solo queda consultar toda la información que te ofrecen en las ofertas e inscribirte.

DIRECTOR DE EXPANSIÓN para Las Palmas de Gran Canaria IAD, red inmobiliaria de última generación selecciona responsables de equipo para forma parte de un grupo internacional con más de 13.000 agentes en Europa, con experiencia en el sector, conocimientos de informática y valorable que disponga de idioma inglés. ¿Qué ofrecen? -Acompañamiento directo con la sede. - Página web dedicada. - Plan de Formación continuo. - Acompañamiento como coach. - Publicación de los inmuebles en más de 200 portales (nacionales e internacionales). - Plan de remuneración sin límites. - Plan de desarrollo internacional. - Teletrabajo. - Servicios centrales: gestión, marketing, IT, generación de leads, etc. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Director de expansión en Palmas de Gran Canaria (Las). AGENTE INMOBILIARIO (CON EXPERIENCIA) para Las Palmas de GC ¿Eres organizado, cuentas con cierto nivel de ofimática y te encuentras con ganas de emprender un negocio adaptado a tus situación personal pero no dispones de experiencia? No tienes por qué preocuparte, en Iad van a formarte de manera completa y continua, para que adquieras los mejores conocimientos del sector inmobiliario y puedas obtener unos buenos ingresos. Si estás interesado puedes inscribirte y solicitar más información en oferta de empleo de Agente inmobiliario (con experiencia) en Las Palmas de GC. GESTOR INMOBILIARIO - ALTA REMUNERACIÓN En RE/MAX ATLANTIS estamos seleccionando perfiles comerciales, comprometidos y que quieran proporcionar un servicio de excelencia al cliente, con o sin experiencia, que dispongan de habilidades para la comunicación, con manejo en office, correo electrónico, internet y que sea resolutivo y organizado. ¿Quieres obtener una alta remuneración con tu trabajo? Ahora puedes conseguirlo. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de GESTOR INMOBILIARIO - ALTA REMUNERACIÓN en Palmas de Gran Canaria (Las). ASESORA/GESTORA INMOBILIARIA REMAX AXIS, empresa multinacional dedicada el sector inmobiliario, líder en el sector, busca asesoras/es inmobiliarios, ofreciendo las mejores y más modernas herramientas de marketing, formación gratuita, seguimiento personalizado y plan de carrera, dirigido a personas con mente abierta, dispuestas a trabajar en equipo, con gusto por el trato con el cliente y tener iniciativa. ¿Eres tú la candidata ideal para este puesto? Para inscribirse y más información en oferta de empleo de GESTOR INMOBILIARIO en Palmas de Gran Canaria (Las).