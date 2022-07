Tener un portal especializado en empleo que te permita encontrar ofertas de empleo en Las Palmas, o en el extranjero, como autónomo o profesional por cuenta ajena, una beca, o quizás un trabajo en el que tu discapacidad no sea un inconveniente es contar con una herramienta segura y eficaz. Iberempleos.es te ofrece para rematar el mes de julio con un amplio abanico de oportunidades laborales a las que acceder desde este mismo artículo e inscribirte sobre la marcha.

Y si aún no has debutado con una experiencia laboral en el extranjero, estás tardando. No dejes pasar la ocasión de enriquecerte como persona, adquirir un nuevo idioma, conocer nuevas culturas y disponer de un plus que insertar en tu CV. Los sectores servicios, sanitarios y de hostelería buscan candidatos en Las Palmas para trabajar en Francia, Austria y Alemania. ¿Quieres probar?

OFERTAS DE EMPLEO EN LAS PALMAS

OPERADOR/A DE GRÚA TORRE

Empresa multiservicios pretende incorporar a un/a Operador/a de Grúa torre de manera inmediata en Las Palmas de Gran Canaria. Sus funciones serán las de realizar trabajos de gruista, control de acopios, organización de cargas y descargas en la obra.

OFICIAL/A 1ª ALBAÑILERÍA/ CONSTRUCCIÓN

Desde Serveo se pretende incorporar a un/a Oficial/a de albañilería y construcción polivalente con más de 5 años de experiencia demostrable (se verificará) en ejecución de reformas, rehabilitación y obra nueva, para obras ubicadas en la provincia de Las Palmas. Las principales funciones serán: Ejecución de reformas, rehabilitación y obra nueva.

MÉDICOS

Importante grupo con presencia de hospitales y centros médicos en el territorio nacional selecciona médicos para el trato directo con el paciente en una jornada completa, aunque se adaptarán totalmente a tu disponibilidad.

CAMARERO /A DE PISOS

Importante Hotel ubicado en Esquinzo busca camareros/as de pisos para tareas de limpieza y acondicionamiento de las habitaciones y de las zonas comunes, limpiar las áreas y realizar labores auxiliares, llenar modelos y reportes diarios y organización y realización de las tareas en el tiempo establecido y atenderán con máxima diligencia las peticiones de los clientes.

PERSONAL CLASIFICADO TEXTIL PARA CENTRO COMERCIAL

Se necesita incorporar en plantilla mozos/as de reposición en tiendas y manipulado de cargas para una empresa líder en el sector textil en las tiendas situadas en la ciudad de Las Palmas y en San Bartolomé de Tirajana. En este puesto tendrás un horario parcial la madrugada de los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes.

OFERTAS DE EMPLEO EN EL EXTRANJERO

Meditalent selecciona:

50 CONDUCTORES DE AUTOBUSES PARA ALEMANIA

Capabus selecciona conductores de autobús para servicios regulares en varios lugares interesantes de Alemania.

NEXT STEP career network selecciona:

BECAS

BECA CONSULTORÍA DE SELECCIÓN TELDE (AIE)

Si eres estudiante con el 50% de los créditos superados y tienes ganas de comenzar a desarrollarte en un entorno profesional, esta es tu oportunidad. Spring Profesional te ofrece prácticas de 300 horas, 3 meses de duración (junio-septiembre), 5 horas diarias de lunes a viernes, ayuda económica al estudio y oportunidad de aprendizaje y crecimiento con profesionales consolidados de los RRHH.

OFERTAS DE EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS PALMAS

CAJERO/A REPONEDOR/A

Las funciones de caja a realizar son: Comprobar el efectivo de caja para comenzar con las operaciones del día; Pasar artículos de los clientes por el escáner del código de barras para el cálculo del importe de la compra por parte del terminal; Ayudar con el embolsado de producto; Realizar operaciones de cobro en sus diferentes modalidades (efectivo, tarjeta); Mantener limpia y ordenada su zona de trabajo, surtir la caja de cambio, de rollos parala emisión de tickets, bolsas y demás artículos que sean necesarios.

LIMPIADOR/A CENTRO SANITARIO

Entre otras, las funciones del puesto serán las siguientes: Limpiar y mantener el orden y la higiene de las estancias del centro: salas de espera, despachos, quirófanos, etc., así como suelos, mobiliario existente en las instalaciones, retirar los residuos de las papeleras e higienizar y/o desinfectar los aseos y sanitarios.

OFERTAS DE EMPLEO PARA AUTÓNOMOS INMOBILIARIOS EN LAS PALMAS

Engel & Völkers selecciona:

CONSULTOR/A INMOBILIARIO/A

IAD España selecciona:

Re/Max Axis selecciona:

Re/Max Atlantis selecciona:

