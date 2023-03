Las ofertas de empleo de esta noticia buscan candidatos en las islas de Las Palmas, Fuerteventura y Lanzarote y van dirigidas a perfiles con disponibilidad de jornada completa o bien por tan sólo unas horas en el caso de que necesites compaginar tu trabajo con otras actividades o familia. Y si perteneces al gremio de las hostelería, hoy tienes interesantes oportunidades en un destacado Restaurante Club de Lanzarote.

OFERTAS DE EMPLEO EN LAS PALMAS

ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR FUERTEVENTURA

¿Estás en búsqueda de una oferta en la que poder compaginar tu trabajo con tu vida personal, te gusta el trabajo en un entorno educativo y tienes disponibilidad para hacer rutas de transporte escolar a la entrada y salida de los centros educativos? Si la respuesta es sí ¡no lo dudes, inscríbete ahora!

Funciones:

Deberás tener disponibilidad para trabajar una hora por las mañanas (antes de la entrada de los/as alumnos/as al colegio) y una hora por las tardes, (a la salida del colegio); 10h semanales, para hacer un acompañamiento en taxi desde Morrojable hasta La Lajita.

Beneficios

-Festivos según el calendario escolar.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Acompañamiento escolar Fuerteventura en Las Palmas de GC.

3 MOZOS/AS DE ALMACÉN- CARRETILLERO/A LAS PALMAS

Si te gusta el entorno aeroportuario, tienes disponibilidad para trabajar como mozo/a a jornada completa con turnos de tarde de lunes viernes y eres una persona con experiencia en almacenaje e inventarios, te están buscando.

Si eres seleccionado, la contratación será temporal a jornada completa.

Funciones:

Realizar conteo de piezas por ubicaciones (listado aportado por personal del almacén) revisando que correspondan los P/N y los S/N, anotar en una lista de las cantidades e indicar las diferencias o incidencias encontradas, una vez terminada la ubicación a contar se le entregará el listado al coordinador/a de turno cada día.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo/a de Almacén-Carretillero en Las Palmas de GC.

5 MOZO DE ALMACÉN

Empresa dedicada al sector de la alimentación está buscando candidatos con perfiles de mozo de Almacén con experiencia en ubicación de material en el almacén, carga y descarga de material y organización del almacén.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo de Almacén en Las Palmas de GC.

OFERTAS DE EMPLEO PARA FUERTEVENTURA

8 INFORMADOR/AS ESTABLECIMIENTOS CAMPAÑA AMBIENTAL

Desde Grupo Crit buscan varios perfiles de informadores/as o encuestador/as cuya principal misión será visitar diferentes ubicaciones en Fuerteventura (La Oliva), vinculadas con hostelería (bares, restaurantes, comercio, etc.) para verificar y tomar datos acerca del reciclado.

Duración de la campaña: 1 semana de trabajo, (posibilidad de prórroga hasta 3 semanas de trabajo).

Llevarás una aplicación instalada en el móvil para apuntar y tomar nota acerca de los datos a recopilar.

Requisitos: Don de gente, buena presencia, persona con autonomía y decisión, capaz de trabajar en entorno con presión, conocimientos del paquete office, disponibilidad para moverse por las zonas asignadas e incorporarse de forma inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Informador/as establecimientos Campaña ambiental en Oliva (La).

OFERTAS DE EMPLEO PARA TRABAJAR EN LA HOSTELERÍA EN LANZAROTE

MAÎTRE - CAMARERO - JEFE DE SALA PARA YAIZA / LANZAROTE

Se busca Camarero/a y Maître/Jefe/a de sala.

Para cubrir estos puestos se piensa en personas con un perfil polivalente, disciplinado, proactivo, motivado y en especial orientado al cliente, con vocación y excelentes dotes ejecutivas y ejecutoras. Los candidatos seleccionados deberán liderar, supervisar y ejecutar la operativa del restaurante en coordinación con el Jefe de cocina y Dirección, con el fin de asegurar la correcta actividad y dinámica del establecimiento, así como garantizar la calidad del servicio.

Condiciones: Contrato de 40 horas semanales, 2 días de descanso, sueldo según experiencia y capacidades.

We are looking for a Maitre D’ to join our team who is bold, driven towards excellence, guided by intuition and grounded in empathy.

Must be a versatile, disciplined, proactive, motivated and especially customer-oriented person, with vocation and excellent executive and executing skills. Lead, supervise and execute the operation of the restaurant in coordination with the Head Chef and the Direction in order to ensure the correct activity and dynamics of the establishment as well as guarantee the quality of the service. We offer 40h/week contract, 2 days off, fair salary based on your skills and experience. More details will be discussed during the interview.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Maître - Camarero - Jefe de Sala para Yaiza / Lanzarote.

COCINERO - CHEF PARA YAIZA / LANZAROTE

¿Eres un chef apasionado, experimentado y capacitado que disfruta de su trabajo? ¡Tenemos un puesto de trabajo disponible para ti en Lanzarote!

Para optar a estos puestos se exige: experiencia, ser respetuoso, mantener los más altos estándares de higiene y mantenimiento posibles, trabajar en equipo, flexibilidad, disponibilidad, según las necesidades del negocio. Se requiere trabajo en turnos, fines de semana y por la noche.

Condiciones: Contrato de 40h semanales, 2 días de descanso, sueldo según experiencia y capacidades.

Are you passionate, experienced & skilled chef who gets joy in helping to run restaurant kitchens? We have new position available for you ! What you will need to be a successful applicant: Experience, Be respectful, Maintain the highest possible hygiene & maintenance standards, Be a team player, Flexible with availability dependent on the needs of the business- shift, weekend and evening working is required. To be confident, Self-motivated, able to work independently with own initiative To be our Restaurant Ambassador: passion, be nurturing, striving for excellence in all you do. What we give you: Opportunities for your own continuous development with a focus on being the best you want to be. 2 days off, 40 h/week, fair salary based on your skills and experience. More details will be discussed during the interview.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cocinero - Chef para Yaiza / Lanzarote.

Y recuerda que si eres empresa o autónomo y buscas personal, puedes publicar tu oferta de empleo para que podamos darte cobertura en todos nuestros medios y conseguir así una importante bolsa de candidatos.