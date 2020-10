La Medicina hospitalista supera al modelo convencional y brinda a los pacientes quirúrgicos una atención de alta calidad y máxima seguridad durante su estancia hospitalaria.

Calidad asistencial y seguridad del paciente

El término “hospitalista” fue acuñado en 1996 por Watcher y Goldman en la prestigiosa revista científica The New England Journal of Medicine para definir a aquel especialista en Medicina Interna dedicado en exclusiva a la actividad intrahospitalaria. Desde entonces, el concepto no ha parado de evolucionar, en respuesta al crecimiento sostenido de la complejidad asistencial y las exigencias sanitarias.

La evolución de la Medicina como consecuencia del desarrollo tecnológico, de la superespecialización y del nuevo perfil del paciente, resultante del proceso de envejecimiento de la población y de la cronicidad de la enfermedad, hace necesario plantear modificaciones y adoptar innovaciones en el desarrollo de todos los procedimientos y cuidados médicos, conforme a un nuevo paradigma asistencial que tiene como finalidad optimizar la calidad de los cuidados y responder con eficacia y seguridad a los requerimientos sanitarios del paciente durante su estancia hospitalaria.

En este contexto, el médico hospitalista, cuyas competencias radican en sus conocimientos especializados, destreza ejecutiva y actitud proactiva, se convierte en el “director de orquesta” de todo el proceso de atención al paciente.

Cooperación multidisciplinar como modelo de gestión asistencial

La Medicina hospitalista se fundamenta en el co-manejo, es decir, en la cooperación multidisciplinar como modelo de gestión asistencial, en particular, en escenarios sanitarios de elevada complejidad. Dicho término es un anglicismo proveniente de la palabra co-management, ampliamente utilizada para hacer referencia al trabajo en equipo entre especialistas de diversas áreas, con el objetivo de garantizar una mejor atención y una mejor coordinación de la actividad asistencial en todos los niveles.

El establecimiento de este sistema de asistencia compartida médico-quirúrgica, permite una estrecha colaboración de los internistas con los cirujanos del hospital desde el momento del ingreso del paciente, y es especialmente importante en los casos más graves o en las intervenciones quirúrgicas más complejas.

Se trata de un procedimiento que proporciona un alto grado de seguridad clínica a los pacientes durante todo el periodo de ingreso y que reduce a mínimos los riesgos tras la hospitalización y vuelta al domicilio.

El equipo de Medicina hospitalista del Hospital San José está integrado por los especialistas en Medicina Interna, Juan F. Medina Cabrera y Jorge Basualdo de Ornelas, y por el doctor Gonzalo Gómez Guerra, especialista en Cirugía General.

Una subespecialidad médica con objetivos ‘modernos’

Puesto que el empoderamiento de los pacientes en el ámbito sanitario es cada vez más importante, incorporarlos de manera activa en el proceso asistencial es otro de los retos para lograr una mejor atención sanitaria, y constituye un claro objetivo de la Medicina hospitalista. El concepto de participación activa del paciente es esencial en este modelo gestión, y un eje fundamental en la toma de decisiones, lo que fortalece el vínculo y la relación entre el médico y el paciente.

El equipo hospitalista del Hospital San José, además de conocer y aplicar el estándar de cuidados de cada patología, promueve la planificación integral de la salud del paciente, integrándolo en este proceso, desde la perspectiva de la cultura de la seguridad, con el objetivo de generar valor añadido al paciente -accesibilidad a los recursos, calidad asistencial y seguridad del proceso- y, también, al centro sanitario.

Hospital San José: pionero en Medicina hospitalista

La Medicina hospitalista representa el actual modelo de gestión asistencial del centenario Hospital San José, inmerso en un importante proceso de transformación y modernización para el que cuenta con un equipo de profesionales de gran prestigio en los ámbitos de sus especialidades, con unas instalaciones renovadas y con tecnología de vanguardia en su nuevo bloque quirúrgico.

Su equipo multidisciplinar integra la actividad hospitalista y la actividad quirúrgica en un solo proceso, con la finalidad de cubrir todas las necesidades integrales del paciente, de la forma más segura, eficaz y eficiente posible.