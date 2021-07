El verano ya está aquí, ¿cuáles son las perspectivas de Viajes Insular para esta temporada marcada por la incertidumbre?

Las perspectivas para la temporada de verano son buenas, lo que ha impulsado que la incertidumbre se vaya reduciendo y, al mismo tiempo, ayuda a que todas nuestras delegaciones amplíen la jornada laboral a horario pre-covid. Detectamos que la motivación e ilusión por volver a viajar no solo se mantiene, sino que aumenta después del parón provocado por la pandemia.

¿Cuál ha sido el papel de las agencias de viaje desde el inicio de la pandemia y cuál será su rol a partir de ahora?

En lo que respecta a Viajes Insular, en todo momento hemos estado muy cerca de nuestros clientes, incluso hemos mantenido la mayoría de nuestras oficinas abiertas para ayudarles en todas aquellas gestiones de reembolsos, modificaciones de fechas, cancelaciones, información, etc. que la situación había provocado. Debíamos estar muy cerca de ellos en estos malos momentos, transmitiendo empatía con todo lo que estábamos sufriendo. Algo que hemos sentido también por parte del cliente.

El papel del agente de viajes saldrá reforzado de esta crisis, especialmente en su rol de asesor. Considero que es fundamental el análisis de los perfiles de nuestros clientes, sus intereses y preferencias, diseñar programas que reúnan todas sus necesidades. Existen diferentes tipos de necesidades para cada viajero, pero ahora tienen algo en común: buscan seguridad y confianza.

Los continuos cambios externos e internos, las normativas que van y vienen, la incertidumbre… ¿cómo es trabajar en este contexto?

Pues muy difícil. Los cambios continuos modifican toda la planificación no solo del cliente, sino de la estrategia comercial y de venta en nuestra empresa. Planificar campañas, programar acciones con proveedores, etc., es muy difícil a corto plazo. Las normativas varían diariamente y no solo en origen, también en los destinos, lo que provoca cambios constantes en la planificación de un viaje corporativo o vacacional.

¿Y que se podría hacer desde las distintas administraciones regionales, nacionales o incluso extranjeras para mejorar el contexto del sector?

Apostar mucho más por las empresas del sector. Ayudando fiscalmente y en la protección del puesto de trabajo. El sector turístico es el principal motor economico en nuestro país y necesita en estos momentos más ayudas directas de las administraciones nacionales e internacionales.

¿Cómo están funcionado las recientes iniciativas para impulsar el turismo interno, como la vuestra de Muévete por Canarias, o la que ha lanzado el Gobierno de Canarias con los bonos turísticos?

La iniciativa de MuévetePorCanarias.es, impulsada por Viajes Insular y que reúne a los principales proveedores turísticos de Canarias, está resultando un éxito. Nuestras expectativas se están cumpliendo. Intuimos que el residente canario querría disfrutar de sus vacaciones en el archipiélago, una vez existiera la posibilidad de viajar por placer.

Como indicaba anteriormente, los cambios provocados por las normativas Covid que cada comunidad autónoma o país impone casi a diario y los inconvenientes que esto provoca para la elección de destinos, nos hacía presagiar que Canarias sería para el residente su primera elección para sus vacaciones. En este contexto, Viajes Insular puso en marcha la segunda edición de #MuévetePorCanarias, una plataforma que ofrece los mejores programas de viaje, a precios reducidos, seguridad y flexibilidad.

Y sobre los bonos turísticos ofertados por el Gobierno de Canarias, no cabe duda de que generará un doble impacto en el sector. Primero, va a potenciar un mayor consumo turístico interno por parte de los residentes con un beneficio económico en la compra de servicios turísticos. Y, en segundo lugar, y muy importante, es que va a incentivar la industria turística regional, que se ha visto duramente golpeada por la pandemia.

Viajes Insular es una de las empresas del sector turístico canario más antiguo, ¿cómo ha conseguido mantenerse y crecer todos estos años? Y más aún, ¿cómo ha sobrevivido a esta crisis que se ha llevado por delante tantos puestos de trabajo?

Siempre digo que Viajes Insular es una empresa muy joven para la edad que tiene (creada en el 1963). Somos pioneros del turismo en Canarias, presumimos de abrir Canarias al mundo (los primeros turistas llegaron a Canarias de la mano de Viajes Insular) y la principal agencia canaria en el mercado emisor vacacional y corporativo. Los cambios constantes en el sector turístico nos refuerzan en nuestro objetivo de seguir en constante transformación. Fundamentalmente en la búsqueda de nuevos canales de negocio (tanto online como offline), aplicar nuevas tecnologías a la gestión diaria de nuestra empresa (digitalización), pero sobre todo a conocer en profundidad a nuestro cliente, el cual está más informado, tiene más experiencia y, en consecuencia, es más exigente.

Y a cómo hemos sobrevivido, destacaría el gran trabajo realizado a lo largo de los últimos años que nos han permitido afrontar los compromisos y la situación de pandemia con consistencia y firmez