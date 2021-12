Las varices de los miembros inferiores son dilataciones de las venas que conforman el sistema venoso superficial, tanto de la región safena interna como externa. La hipertensión venosa y la debilidad de estas venas y, fundamentalmente, de sus válvulas, ya sea por una causa estructural o por factores de riesgo asociados, son el origen principal del desarrollo de las varices.

Síntomas, signos y motivos de consulta

Algunos pacientes son asintomáticos y suelen acudir a consulta por motivos estéticos. En estos casos, el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital San José les ofrece los últimos adelantos y las diferentes técnicas que permitan obtener el mejor resultado estético.

Sin embargo, la mayoría de las veces, los pacientes piden cita con el especialista debido a los síntomas que padecen, como pesadez, hinchazón de piernas, hormigueos, calambres, dolor, parestesias o picazón, molestias que se exacerban al final del día, tras una larga jornada. Los signos que presentan van desde la presencia de arañas vasculares, varículas y varices, hasta cambios de coloración de la piel, enrojecimiento, dermatitis ocre, edema o úlceras venosas.

Factores de riesgo y desarrollo de varices

Género. La incidencia de las varices es más prevalente en las mujeres, y los cambios hormonales que se producen durante la menstruación o en la menopausia pueden ser un factor de riesgo, debido a que las hormonas femeninas tienden a dilatar las paredes de las venas. Por este motivo, los métodos anticonceptivos basados en terapias hormonales, como el empleo de las píldoras anticonceptivas o los dispositivos intrauterinos portadores de hormonas femeninas, están asociados a una mayor probabilidad de desarrollarlas.

Edad. El sistema venoso sufre un desgaste que hace más probable la aparición de varices a medida que envejecemos, siendo la edad un factor de riesgo añadido.

Obesidad. El aumento de la presión que el sobrepeso produce en el sistema venoso, incrementa las probabilidades de desarrollar varices. Además, las personas obesas que las padecen tienen el riesgo de presentar complicaciones trombóticas posquirúrgicas.

Embarazo. El aumento de la presión intraabdominal en la mujer embarazada, se transmite de forma retrógrada a las venas ilíacas y de ahí, por contigüidad, al sistema venoso, tanto superficial como profundo, de los miembros inferiores. Este factor, sumado a los cambios hormonales propios del embarazo, provoca la aparición de varices en mujeres que no las tenían previamente y, a menudo, éstas se van acentuando con los embarazos sucesivos.

Permanencia prolongada de pie y sedentarismo. En algunos casos, las varices pueden ser consideradas como una enfermedad profesional ya que, a pesar de no contar con los factores de riesgo mencionados, aquellos trabajadores que llevan a cabo tareas que implican estar muchas horas de pie o sentados, con escasa movilidad, son propensos a desarrollarlas.

Genética. Muchos pacientes presentan debilidad de las paredes venosas y de sus válvulas debido a la herencia genética de sus familiares directos, siendo muy común el relato, por parte de estos, de que varios integrantes de su familia padecen de varices.

Complicaciones de la patología venosa

En la consulta de Angiología y Cirugía Vascular se tratan todas las patologías, desde las más leves hasta cuadros avanzados de insuficiencia venosa crónica. De ahí, que los especialistas de Hospital San José prioricen un plan de prevención personalizado, que permita controlar los factores de riesgo que contribuyen a la génesis de las varices para evitar su empeoramiento y posibles complicaciones añadidas, como el sangrado (varicorragia), la formación de trombos en la variz (tromboflebitis) –cuadro inflamatorio y doloroso que requiere de un tratamiento específico– o la aparición de úlceras, que suelen requerir largos periodos de tratamiento en la sala de curas.

Tratamiento endovascular, mínimamente invasivo

Las terapias para abordar las patologías venosas son variadas y abarcan desde el tratamiento médico, la intervención estética con microespuma y la cirugía convencional de las varices, hasta los más novedosos métodos de intervención, mínimamente invasivos, como el tratamiento endovascular con pegamento biológico.

El tratamiento endovascular de las varices que realiza el doctor Juan Carlos Durán, especialista que cuenta con una dilatada experiencia en el campo de la Cirugía Vascular, supone un enorme avance, ya que se lleva a cabo bajo anestesia local y evita una cirugía mayor y, con ello, el tener que recurrir al empleo de anestesia general o epidural: mediante un pequeño pinchazo en la pierna, el pegamento biológico se introduce en la vena y consigue la oclusión completa de la variz. Este procedimiento, de mínima invasión, resulta menos doloroso para el paciente y facilita su incorporación inmediata a la vida cotidiana. Otra de sus grandes ventajas es que puede realizarse en cualquier época del año, puesto que al no producir hematomas ni reacciones inflamatorias sobre la vena, no obliga a resguardarse del sol o del calor, y no necesita del uso de medias de compresión.

Todos estos tratamientos se practican en el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital San José, contando para ello con amplios y modernos quirófanos, así como con la última tecnología en aparatología de diagnóstico por imágenes de ecografía y ultrasonidos, fundamentales para poder realizar los diagnósticos más precisos en las fases previas, intermedias y posteriores al tratamiento de las varices.

Contacto

HSJ – Servicio de Angiología y CirugÍa Vascular

C/ Padre Cueto,26 – Las Palmas de G.C.

928.263.708/720

Redes sociales

Web: www.hospitalsanjose.es

Facebook: https://www.facebook.com/hospitalsanjose.canarias/

Instagram: https://www.instagram.com/hospitalsanjose.canarias/?hl=es