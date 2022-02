La Olimpiada Española de Biología es el reconocimiento individual que se conceden a los mejores alumnos que están cursando esta asignatura en el Bachillerato de todos los centros públicos, concertados y privados del territorio nacional.

Hay que señalar en esta ocasión, que además del galardón recibido por Natalia Solís San Pascual, su compañero de clase, Pablo Rodríguez Reyes, también del Colegio Hispano Inglés, se ha clasificado para asistir junto a ella a la fase nacional.

La prueba autonómica se celebró el pasado 21 de enero en la ULPGC, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, dentro del marco nacional de la XVII Olimpiada Española de Biología, que cada año organiza la AOEB, Asociación Olimpiada Española de Biología, formada por profesores de secundaria y universidades de toda España.

El objetivo fundamental de la olimpiada es estimular a nivel internacional los estudios de esta ciencia entre los jóvenes, así como resaltar su importancia en el mundo actual, promoviendo su progreso y divulgación.

Enhorabuena por tu galardón Natalia, ¿cómo te sientes tras recibir este reconocimiento y cuánto tiempo llevabas preparando la Olimpiada?

Primero que todo, tengo que hacer mención a mi compañero de pupitre, Pablo Rodríguez Reyes, con quien comparto el día a día en el CHI, Colegio Hispano Inglés, que también ha sido clasificado para la fase nacional. Así que viajaremos el próximo mes de marzo a Oviedo, los dos juntos y acompañados de nuestra profesora que debe tener gran culpa de este éxito.

Todavía sigo procesándolo todo, para mí ha sido un gran logro haber llegado hasta aquí. El resultado me ha dado un gran empujón. Estoy aún más motivada para afrontar los siguientes retos que tengo por delante, entre ellos la Selectividad EBAU y la Olimpiada Nacional.

Todo esto ha sido una gran sorpresa, y tenemos muchas ganas de seguir disfrutando de la experiencia. Creo que esto es algo inolvidable, y que siempre formará parte de nuestras historias personales.

La preparación no me ha supuesto un gran esfuerzo, ya que para mí, estudiar Biología no es algo que se me haga pesado. Es cierto que tuve que buscar un equilibrio entre el tiempo que le dedicaba a la Olimpiada y el tiempo que le dedicaba al resto de asignaturas, que son de gran importancia al estar tan cerca de la ya próxima Selectividad EBAU.

Llevaba preparando la Olimpiada prácticamente desde que supe que me iba a presentar, pero fue algo muy progresivo. Cuando ya quedaba muy poco para la celebración de la prueba, sí que pasé más tiempo repasando todo aquello que creía necesario, pero lo dicho, ha sido bastante ligero porque he disfrutado por el camino.

¿Por qué decidiste presentarte a las Olimpiadas de Biología?

Desde hace mucho, la Biología me ha parecido una asignatura muy interesante. Siempre me ha fascinado entender el funcionamiento de todo lo vivo que nos rodea. Tomé la Olimpiada como una oportunidad para aprender más, y como una reafirmación de que esta rama de la ciencia me apasiona de verdad.

La experiencia ha sido estupenda. Participar en un evento así es una oportunidad que no se te presenta todos los días, y animo a futuros alumnos que se apunten sin dudarlo. Se celebran Olimpiadas en muchas de las asignaturas que estudiamos en bachillerato.

Ya sea Biología, Física o Matemáticas, si la asignatura te apasiona, presentarse a una es una gran idea. Consigues ampliar tus conocimientos y además, al ser una prueba que se realiza en la universidad, tienes tu primera toma de contacto con la vida universitaria.

¿Cuáles crees que han sido las claves para lograr este éxito?

El primero sería el conocimiento y la pasión de mis profesores. Todos mis compañeros sabemos que podemos contar con ellos para abordar cualquier reto que nos propongamos. Segundo, el esfuerzo que requiere estudiar la asignatura desde el prisma de dos sistemas educativos diferentes.

El sistema español nos aporta una base muy sólida, que sumada al enfoque más práctico del currículo británico, suponen una preparación realmente completa. La asignatura IGCSE, International General Certificate of Secondary Education, centra el conocimiento de Biology, más en entender que en memorizar, y esto nos capacita para relacionar ideas y así profundizar más en la materia.

Esta combinación de aspectos nos han sido de gran ayuda al enfrentarnos a un examen como el de la Olimpiada de Biología, en el que se busca que los alumnos sepan razonar y demuestren su entendimiento sobre la asignatura.

Me siento muy afortunada por pertenecer a este colegio, donde todos los alumnos seguimos de manera integrada este doble sistema, según los ministerios de educación español y británico, con unas exigencias muy altas en lo que a rendimiento académico se refiere.

Conlleva mucha organización y esfuerzo por nuestra parte, pero tenemos la satisfacción y la recompensa final de obtener una doble titulación, el bachillerato EBAU español y el título de secundaria británica como si lo hubiésemos estudiado en Reino Unido.

A partir de ahora, ¿cómo visualizas tu futuro, qué nuevas metas y objetivos tienes en mente?

Por ahora, tengo la mirada puesta en conseguir un buen resultado en la Selectividad EBAU. Desde hace mucho, tengo claro que quiero estudiar Medicina, y para conseguirlo sé que debo esforzarme.

Siempre me ha interesado mucho la rama de ciencias de la salud, y poder ayudar a los demás ejerciendo una profesión que me apasiona es un sueño. Además, siempre he tenido la idea de estudiar en Madrid, porque además de que parte de mi familia vive allí, me hace ilusión conocer un entorno diferente y abrirme nuevas oportunidades.