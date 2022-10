Guillermo Morales Matos: "Canarias tiene que tomar medidas urgentes como Malta o Menorca"

¿Qué opina sobre esas previsiones que aseguran que Canarias pueda llegar a los tres millones de habitantes en 2050?

Yo soy muy pesimista sobre esos datos porque yo no quiero que haya tanto aumento de población. Hay gente que cifra la economía en que cada vez sean más los habitantes de un territorio determinado, pero Canarias no es Francia, sino un archipiélago pequeño, compartimentado en siete partes, y que los únicos recursos que tiene es el sol y la playa, que pueden ser colapsados de su uso. Hay playas magníficas, un modelo turístico que ha ido creciendo, pero a mí esa cifra me aterra porque está por encima de las posibilidades de un territorio como Canarias, Yo prefiero menos gente y con más dinero. Prefiero que nos centremos en la búsqueda del mejor sector, aunque haya muchos competidores, en mejorar el producto. Estamos en un modelo con más ventajas que inconvenientes, y todo puede cambiar si aumenta la población, tanto la turística que son unos 17 millones, como la población residente y la subregistrada que no figura en el padrón de habitantes.

En los últimos cuatro años hemos crecido en torno a los 400.000 residentes y hoy tenemos 2 millones 200.000.

El crecimiento de Canarias en los últimos 20 años me parece una barbaridad. Y yo lo que denuncio es ese ritmo trepidante. Yo no quiero eso los próximos 20. Y lo que es peor, hay gente que aspira a más. Superar se puede superar, pero se pierde en calidad de vida. Los propios canarios vemos como nuestra calidad de vida se va empobreciendo en el sentido de que cada vez hay más carreteras, más infraestructuras, las congestiones de tráfico ya son las continentales, no las insulares. Yo enmiendo la plana a aquellos que dicen que podemos seguir creciendo. Yo digo que no, por la capacidad de carga que aguanta un territorio en el número de habitantes. Nosotros hemos sobrepasado la capacidad de carga de Canarias. Lo que ocurre es que hay cifras distintas en el Archipiélago en cuanto a la carga de población. Las hemos superado dos islas: Tenerife y Gran Canaria. Y las dos tienen casi la mitad del territorio como espacios naturales protegidos, por lo que se está convirtiendo a Canarias es unas islas con una densidad muy por encima a cualquiera de las que hay en Europa.

"No podemos seguir creciendo por la capacidad de carga que tiene nuestro territorio"

¿Y ha cambiado la nacionalidad del residente extranjero ?

En la época inicial venían a vernos los escandinavos: suecos, noruegos, islandeses, finlandeses. Y, sobre todo, los alemanes y británicos. Pero esa población se ha parado. Lo cual es preocupante en un llavero turístico que ha dependido de esos tres grandes bancos de procedencia. Pero ahora tenemos gente distinta que vienen de dos países a la cabeza. Y son preocupantes porque desconocemos los patrones de comportamiento de dichos países. Uno lo tenemos delante, que es Marruecos, que lleva ya tiempo enviándonos inmigración no reglada por el ansia de convertir a Canarias en una especie de autonomía marroquí. Y el otro es que de repente aparecen 44.000 italianos en 20 años. Los italianos nunca han sido clientes nuestros, es el país del mundo en con más ingreso turístico en patrimonio cultural. Pero de pronto una partida de italianos es muy anómala en Canarias puesto tienen casi lo mismo que nosotros: Cerdeña, Sicilia, el sur de Italia.

¿Y a qué cree que se debe esa masiva llegada de italianos?

Se cree que vienen por motivos fiscales. La presión fiscal es muy grande en Italia y ya está colapsado el territorio laboral del norte del país para los meridionales porque vienen sicilianos, calabreses, etc. No vienen casi de Cerdeña porque es una isla equilibrada como lo es Menorca. Un estado como Malta, la isla más densa de Europa, ya ha tomado conciencia de que no pueden seguir creciendo, de que ya no caben más. Entonces sigamos ese camino. Como ocurre con Cerdeña o Sicilia que es un paraíso con una riqueza enorme, pero sigue echando fuera a los propios sicilianos, de los cuales algunos vienen a Canarias. Yo no denuncio nada. Sólo digo que es un fenómeno a tener en cuenta.

¿Y no hay un fundamento climatológico para esa elección?

También, porque en Canarias se puede vivir todo el año casi de la misma manera. Sólo hay dos meses malos que, curiosamente, no son por frío, sino por calor, que son agosto y septiembre. Pero a mí me gustaría conocer un estudio que profundice en los motivos por los cuales, de repente, han venido tantos italianos. Y me interesaría saber si este fenómeno va a seguir, porque serían 80.000 dentro de otros 20 años. Hay que estudiar minuciosamente el fenómenos de la inmigración, sin que te acusen de victimista.

"Los residentes de Marruecos e Italia sustituyen a alemanes, británicos y escandinavos"

¿Qué opina de la llegada masiva de subsaharianos?

En su mayor parte llegan a Canarias muy mal, pero luego son retornados y deportados en su mayor parte. Lo que se queda es un porcentaje irrisorio porque lo que aspiran es irse a Francia o a Alemania. Esa inmigración no me preocupa nada porque está regulada y estudiadísima. Es un fenómenos muy serio en el que Europa ha tomado parte, pero el fenómeno de Canarias es nuevo. Que de pronto haya crecido tanto en tan poco tiempo. Y este modelo se puede mantener. Y, por tanto, tampoco puede repetirse. Aunque reconozco que mucha gente está en contra de mi discurso.

¿Y cómo afecta el dato de la baja natalidad en el Archipiélago a esa cifra?

La diferencia entre el número de nacidos y muertos en Canarias es negativo. Nuestro crecimiento tradicional es cero. Y estamos siendo un banco de pruebas en la que están cambiando los patrones. Los canarios han hecho sacrificios enormes hasta el punto de que la natalidad ha bajado una barbaridad, parecemos chinos con la política del hijo único. Las mujeres retrasan su maternidad hasta los 35 años cuando antes una madre canaria lo normal es que los tuviese sus hijos a los 20 o 21 años. Esos cambios son los que me interesan realmente estudiar.

¿Hay muchas teorías enfrentadas a la hora de analizar la situación?

Los que están de acuerdo con que venga mucha inmigración cuentan con que el mercado laboral se rebaja. Y los que no están de acuerdo con que vengan aseguran que ponen en peligro su trabajo o bienestar. Por eso me gustaría que las cosas que estén reguladas permanezcan, y las que sean una incógnita se analicen, se estudien y se tomen medidas política. La Ley de Residencia no arregla nada. En Canarias se sigue el mismo modelo todas las Islas, pero desde el punto de vista territorial islas como La Palma van tener muchos inconvenientes.

"Este aumento perjudica a la sanidad, a las carreteras y hasta a la calidad del aire"

¿Y a quién se le debería encargar este estudio sobre el aumento de la población?

A equipos que no partan de prejuicios y que puedan analizar esto con mucha frialdad y sin sentimentalismos. Todas las personas, individualmente, son muy respetables, pero el conjunto de decisiones de una población, puede ser un problema para la población a la que llega. Y yo nunca me he identificado con movimientos anti-algo, pero creo que debo decir algo que nadie se atreve.

¿Qué perjuicios conlleva estos aumentos para la población autóctona?

Los italianos vienen en una cantidad anómala. . Quiénes son los que han coadyuvado a que suceda esto. Los italianos ya superan a al contingente de los escandinavos, alemanes y británicos juntos. ¿Y vienen a hacer turismo? No, se incorporan como residentes con todas las ventajas que ello comportan, sobre todo la sanitaria. Ahora mismo, la ratio médico-paciente es escandalosamente baja. ¿Y tú crees que nos van a seguir atendiendo con más población? Si en vez de tener que atender a dos millones 200.000 que somos ahora, tiene que atender a dos millones 600.000 residentes iríamos a peor. Las carreteras de Tenerife y Gran Canaria cada vez son más insostenibles. Antes me costaba ir al sur 30 minutos y ahora 45, es un incremento bestial. La calidad del aire va a peor. Son indicadores ambientales, culturales, porque cada vez hay una diferencia que va en dirección del empeoramiento general. Para mí eso no se llama evolución. Todo lo contrario.

"Tiene que haber un equipo de gobierno que no siga las recetas de toda la vida"

¿Después de Marruecos e Italia, ¿cuáles son los países que más nos visitan?

Los terceros y cuarto son Cuba y Venezuela. Nunca nos ha parecido mal que vengan cubanos porque son primos hermanos. Mi abuela hizo dinero en Cuba. Y los venezolanos lo mismo. Entre el 53 y el 76 fueron muchos canarios a Venezuela. Y Colombia es la nacionalidad que más está creciendo en la inmigración a Canarias. Están viniendo mucho de Bangladesh. Mis mejores alumnos ahora se tienen que ir al extranjero. Nuestros hijos tienen que marcharse porque hay un modelo laboral que no los admite, que no los puede recibir de manera digna, con lo que se tienen que ir a los países más evolucionados de Europa, o irse a Estados Unidos. Los números ya no dicen nada, me asustan. La Palma, con 80.000 habitantes, está magnífica, pero hay gente que opina que tienen que ser 150.000 personas. Para mí eso es un error. Tiene que haber un equipo con ideas progresistas y que no sigan con la misma receta de toda la vida que son los números.

¿Cuál sería para usted la solución?

Hay que tomar medidas inteligentes como las toman en Malta o Menorca que en lugar de ir 100 vuelos en un mes a su isla van 60. Y están limitando la presión sobre ese territorio. Esto es lo tienen que hacer el gobierno regional y los cabildos. Está la población residente de 2 millones 200 mil. Pero en el año 2033 será dos millones 500 o 600 mil y se está aceptando. Y no critico los 17 millones de turistas que vienen al año, pero estoy en contra que crezca la población de residentes.