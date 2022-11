Helena Cortina: «Estaría bien que la beca tuviera un cupo para canarios»

Se encuentra en Londres, ¿qué está haciendo allí?

Estoy en otra estancia porque no me esperaba para nada que me concedieran finalmente la beca Fulbright. Yo ya había ejecutado mi plan B de irme a otro sitio para no quedarme fuera y poder completar mi estancia internacional para el doctorado. Al final me han salido las dos cosas. Estaré aquí tres meses para obtener la mención internacional y luego me iré a Estados Unidos seis meses.

¿Cómo supo de la existencia de las becas Fulbright?

En la Universidad de La Laguna organizan unas charlas en las que explican las becas que existen y a las que puedes optar. Fui a tantas como pude, pero además, me enteré de esta en específico porque la que fue mi tutora del Trabajo de fin de Máster (TFM) y ahora es mi directora de Tesis, Ana María Martín, también fue becaria Fulbright cuando empezó su carrera académica. Me dijo que tenía que intentar solicitarla, porque era genial. Yo lo veía un poco imposible porque son muy competitivas pero lo intenté por probar.

¿Cuál era su objetivo al aplicar a la beca Fulbright?

Como mi tesis versa sobre violencia filoparental –es decir, la que ejejrcen los hijos hacia sus padres– me interesa ir a Estados Unidos, porque en la Universidad de Brown hay un equipo de investigaraoes que estudia justamente las variables que yo voy a incluir en mi tesis. Me interesa mucho la manera que tienen de investigar y a mi me serviría para terminar mi tesis. La idea es comparar los datos que yo recoja allí en Estados Unidos con los que tengo en España y sería el primer estudio en este área que compara datos de poblaciones diferentes de distintos países.

¿Tiene algún dato previo sobre la violencia filoparental?

Como no sabía si esto me iba a salir, recogí primero los datos en España y ya los tengo analizados. Lo que pretendo es hacer un modelo que pueda explicar qué variables psicológicas influyen a la hora de ayudar o no a las víctimas de la violencia filoparental, –normalmente la madre–. El objetivo es ver si en Estados Unidos se dan las mismas variables y qué influencia tiene la cultura.

Como usted cuenta, ni siquiera esperaba recibir la beca Fulbright, ¿es muy difícil acceder a ella?

En mi caso, por ejemplo, me la dieron al segundo intento. La solicité dos años seguidos. Es complicado porque el proceso se divide en dos fases, una en la que valoran tu currículum y nivel de inglés, y una segunda en la que hacen una entrevista personal. La primera vez que me presenté pasé la primera fase pero no la segunda. Lo bueno es que me dieron un feedback sobre qué cosas podía mejorar. La volví a solicitar al año siguiente. Iba pensando que si ya me habían rechazado una vez poco cambiaría el resultado porque, al fin y al cabo, soy la misma persona. Pero al final sí.

¿Qué cree que ha cambiado?

Principalmente creo que tuvo que ver con la actitud con la que fui a la entrevista. En la segunda, no tenía nervios porque pensaba que no me la iban a dar. La segunda vez que acudí también habia acumulado muchos más méritos (participación en congresos, publicaciones en libros y artículos y hasta un contrato FPI del Gobierno de Canarias), y eso también pudo influir.

¿Qué significa tener la oportunidad de asistir a la Universidad de Brown? Tanto a nivel formativo como personal

Creo que en todos los niveles aprender muchísimo. Voy con la mentalidad de absorber todo lo que pueda, porque la manera de trabajar en Estados Unidos es seguro muy diferente que la que hay en España. No digo que sea mejor o peor, pero seguro que hay cosas buenas que puedo sacar de la experiencia para luego aportarla a mi equipo cuando vuelva a España. Por ejemplo, allá la búsqueda de financiación difiere mucho de la de España. Y es que si bien aquí se suelen solicitar ayudas públicas para investigar, en Estados Unidos, como lo público no funciona tan bien, se pide financiación privada. De ahí surgen técnicas y formas de redactar y vender el proyecto que aquí no estamos tan acostumbrados, y que seguramente me vendrá bien aprender para cuando vuelva para aplicar esos conocimiento.

¿Qué piensa su familia sobre este logro?

Mis padres están super contentos de que pueda ir y lo haya conseguido. Piensa que el año que me la dieron, en esa convocatoria solo habían siete plazas para todo el país. Luego está Andalucía y Murcia, que han apostado por crear plazas para sus estudiantes con financiación regional. Estaría muy bien que el Gobierno de Canarias se sumase a esta iniciativa para que hubiese un cupo de plazas, aunque fuera pequeño, para estudiantes de universidades canarias, y así asegurar las oportunidades de los isleños.

¿Recomendaría a otra persona que aplicara a la beca Fulbright?

Sin duda. Esta beca es muy prestigiosa, así que sí, aunque solo fuera por intentarlo y vivir la experiencia. Yo estoy segura que me va a aportar cosas positivas. Habrá también momentos malos, como en todo, pero la verdad es que no me lo pensaría dos veces.