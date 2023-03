Ética política y manual de resistencia

El 24 de junio de 2021 gozamos de un discurso con motivo del día de la ciudad de Las Palmas en el cual el alcalde socialista, Augusto Hidalgo, que había asistido a unas jornadas de ética en la que participamos los filósofos Markus Gabriel, Ernesto Castro y yo mismo. Mi ponencia se titulaba La ética no existe, y con buen criterio el alcalde socialista me borró de su discurso, en el que dijo: «La ética como elemento de consensos mínimos, tal y como describe el filósofo alemán Markus Gabriel, que nos visitó hace unas semanas. O, mejor, la ética como generosidad, como elemento distintivo de la condición humana, como afirma otro joven filósofo español, Ernesto Castro. Todos estos valores se sellan en la cultura de un pueblo». El alcalde socialista pretendía en su discurso construir la ciudad del futuro con tan buenos sentimientos éticos. Es elogiable y es por lo que el progresismo quiere ser recordado.

Pues bien, en estos días se ha producido una especie de estado de alarma social y hastío por la publicidad que se ha dado a las andanzas de políticos, en este caso socialistas, con coimas, prostitución, drogas y, presuntamente, tramas que salpican al partido y a varias instituciones gubernamentales, locales, regionales y estatales, con dinero en cuantía de millones de euros, en Bélgica, África, España… Los casos ya son innumerables y surgen uno detrás de otro, en una especie de rememoración o déjá vu de la situación que hizo que, en 2011, quebrara la dinámica bipartidista que hasta entonces había sido regular y más o menos pacífica.

El doctor Pedro Sánchez

El representante máximo político de los protagonistas de este escándalo es el presidente del gobierno español. El doctor Pedro Sánchez, en su obra Manual de Resistencia, publicada en enero de 2019 (Ediciones Península), dice: «A los pocos días de resultar elegido llamé a Félix Bolaños, abogado, hombre de mi confianza y buen conocedor del partido por formar parte de la comisión de garantías. Él me había ayudado en 2014 a redactar los nuevos Estatutos y a actualizar el Código Ético —que procedía de la época de Joaquín Almunia—, y ambos sabíamos que nos habíamos quedado con ganas de ir más allá. Entonces no pude, pero en aquellos días de finales de mayo tenía la legitimidad absoluta para hacer el tipo de partido que necesitábamos ser. Así se lo expliqué a Félix: Esto va a ser una revolución, no tengo prisa, tómate tu tiempo. Queremos un nuevo modelo de partido a veinte años. No va a ser un parche, sino un legado»

Al parecer, el doctor Pedro Sánchez estuvo preocupado por la corrupción: «Lo cierto es que la mayoría abrumadora de los escándalos de corrupción salpicaban al PP; sin embargo, el deterioro institucional nos afectaba a ambos. La ciudadanía no solo estaba escandalizada de los casos de prevaricación, malversación de fondos, clientelismo, conflictos de intereses, puertas giratorias y todas las modalidades en que lo público se usaba en beneficio propio, ya fuera de partido o personal. Creo que una parte considerable de la indignación se debió a la falta de respuesta institucional frente a la corrupción. No se trataba solo de que se supiera… Lo más irritante era que, cuando estallaba el escándalo, sus compañeros de partido los defendían, haciendo al mismo tiempo una apología permanente de la corrupción y del abuso de lo público en beneficio propio. Aquello indignaba aún más a la gente, pues ratificaba su opinión de que estaban gobernados por una panda de sinvergüenzas egoístas que se habían desentendido de los problemas ciudadanos hacía tiempo». Este tipo de actitudes se han renovado, ha regresado la Vis Tenebris, y ya resulta, ante la sociedad, imposible de disculpar. El propio doctor Sánchez dice: «Si Hobbes aseguraba que la misión del Estado consiste en aliviar los temores profundos que acechan a la sociedad, lo que estábamos viviendo era justamente lo contrario. Los representantes del Estado, los cargos públicos, los representantes democráticos, se habían convertido, a ojos de la población, no en un alivio de los temores de la crisis, sino en el factor que los agravaba».

Poder busca poder

En efecto, estas actitudes, entendidas por el vulgo como corrupción, devienen de una expresión que etimológicamente viene de tener un corazón, cor, roto, ruptus. Lo cual es un estado humano siempre posible y al acecho. Tenemos que acudir a ese filósofo citado por el doctor Sánchez, Thomas Hobbes para explicárnoslo, en el Leviatán, de 1651: «Destaco, como tendencia general de todos los seres humanos, un perpetuo e inquieto deseo de poder y más poder, que sólo termina con la muerte. La razón de esto reside en el hecho de que sólo es posible mantener el poder buscando todavía más poder». Es la propia naturaleza humana la que relaciona el poder y la corrupción, como si se tratara de una mutua reacción química covalente, como si colocamos a un hombre hormonado al lado de una mujer desnuda, y comienzan de inmediato las pasiones a poner todo en efervescencia. Lo propio ocurre entre un político, situado en el poder, y el anhelo a todas las prebendas que le son propias. Corrupción es el uso del poder en beneficio propio, ya sea dinero, influencia, trato especial, soborno, nepotismo. La corrupción no se supera nunca, sólo hay que desconfiar del ser humano tanto como desconfiaríamos del hombre ante una mujer desnuda, y para eso el consenso histórico ha entregado, en los modelos democráticos, la división de poderes y la libertad de prensa. Cada vez que la división de poderes y la libertad de prensa quiebran, estamos ante la corrupción o su primo nefasto, la autocracia.

El doctor Pedro Sánchez se proponía: «Aún habrá de pasar tiempo para que los ciudadanos vuelvan a valorar todo lo que tiene de noble la política, lo que apreciamos quienes nos dedicamos a ella: el servicio público, el deseo de mejorar la sociedad y las vidas de nuestros compatriotas, la voluntad de luchar contra las injusticias». Frase que queda políticamente correcta, pero de la que ya el común no se fía en lo más mínimo, y se vuelve a sospechar de un ambiente de corruptela generalizada.

Política y moral van juntas

En filosofía, ámbito de pensamiento abstracto, también hay repasos sobre lo concreto, como la política, lo cual hicieron muchos filósofos de todos los tiempos: Platón, Aristóteles, Hegel, Heidegger, Sartre, Kant, etcétera. Jean-Jacques Rousseau, tildado de filósofo de la bonhomía humana, dejó escrito: «Aquellos que quieren tratar la política y la moral por separado nunca entenderán nada sobre ninguno de los dos». Immanuel Kant en Hacia la Paz Perpetua, decía: «La política dice: sed astutos como la serpiente y la moral añade y sin engaño como la paloma». Aristóteles, afirmaba que el hombre es un animal político: zoon politikon, y el que no sienta la necesidad de asociarse en comunidad o es una bestia o es un dios. Platón, en La República, afirma que el hombre justo no se diferenciará en nada de la ciudad justa y será semejante a ella. Maquiavelo aconsejaba a los príncipes que combinaran las cualidades del león y del zorro, o sea, fuerza y astucia, y vino a decir, más o menos, que parte de la culpa de la tiranía y el autoritarismo la tiene la propia gente al considerar y ver a esos dirigentes como salvadores.

El doctor Sánchez, jefe de los que han estallado en estas diversas tramas, como un fin de ciclo que marca la historia de este partido controvertido, muestra su preocupación por el entorno de corruptela de 2014: «El escándalo de las tarjetas black involucró al conjunto del viejo sistema: los partidos tradicionales, los sindicatos, la patronal… Aquello constituyó el punto más bajo de credibilidad del sistema democrático español, el grado cero del prestigio de la política. El mecanismo era tan simple que todo el mundo lo entendió. No había tramas complejas ni herramientas sofisticadas, no había mordidas, comisiones, testaferros, nada de eso. Había unos tipos que sacaban dinero del cajero para quedárselo. Que se compraban un televisor con cargo a la Caja de Ahorros de los madrileños. Punto. Eso lo entiende cualquiera como un robo. Y así se entendió. La indignación general contribuyó al auge de Podemos en los meses siguientes. Como secretario general, todo aquello me sorprendía como un torbellino en el que no tenía nada que ver. No quería involucrarme para nada y, por supuesto, quería sacar al partido de ese lodazal lo más rápido posible. Por eso pusimos en marcha un procedimiento veloz, pero con todas las garantías». Relata todo lo que hizo para no caer en el desprestigio de la corrupción que, justamente, le llevaría al poder señalando a su oposición de ese mismo pecado que ahora renace entre los suyos, como un Sísifo recidivante. Pero el doctor Sánchez señala que «No pude evitar acordarme de Harold Macmillan, que fue primer ministro británico. Cuando en cierta ocasión le preguntó un periodista qué puede derribar un Gobierno, contestó: Los acontecimientos, muchacho, los acontecimientos». Y ahora ha vuelto a pasar lo de los acontecimientos de Harold Macmillan.

Comunitarismo sensible

El sociólogo alemán Amitai Etzioni ha generado un método ético, por decirlo así, al que denomina Responsive Communitarianism, o comunitarismo sensible, con la siguiente regla perpetua: Respeta y defiende el orden moral de la sociedad de la misma manera que harías que la sociedad respetara y defendiera tu autonomía. Esa regla está vulnerándose por el poder gubernamental actual, en una carrera hacia el cercenar el librepensamiento y la libre acción. A consecuencia de ese plan comunitarista radical, las actitudes del gobierno se han hecho autocráticas, y eso, la autocracia, la eliminación del equilibrio de poderes, genera un sentimiento de impunidad, y con el sentimiento de impunidad campa la corrupción, la ruptura del corazón, la enfermedad de Hobbes: el cor-ruptus.

Y ahora permítanme mostrar cómo la impunidad genera un colador en la ética, con el ejemplo de los diputados cor-ruptus socialistas, y me baso en las teorías éticas eudaimonistas, pero también en las deontológicas, que enfatizan el deber o la ley al estilo socrático, asociadas a las teorías consecuencialistas, las que afirman que la «acción correcta» trae buenas consecuencias. Vamos de la mano de Aristóteles, en su Retórica (I.10, 1369). Hay siete tipos de causas que generan cualquier acción. Vinculémoslas a la actitud del apostillado con el alias Tito Berni y sus archipámpanos y badulaques, con tutú o sin él.

Acciones

Acción por azar, como una causa indeterminada, que ocurre cuando dos cadenas causales se unen por accidente que no se producen con un fin particular ni de modo regular: el jefe de deportes del Cabildo Insular de Tenerife es cogido con las manos en la masa por su cónyuge, con pagos en su tarjeta que no puede justificar y es obligado a justificarlos o denunciar o tal vez a divorciarse. Y eligió denunciar.

Acción por naturaleza, una fuerza interna que se origina en el interior de un cuerpo que se produce la mayoría de las veces de la misma manera: las drogas, el sexo y sildenafilo provocan una reacción inevitable hacia el vicio, el exceso y el comportamiento disoluto.

Acción por fuerza, una causa externa involuntaria que va en contra de nuestro deseo: varios diputados y diputadas se ven impelidos a ir al Restaurante Ramsés y una vez allí se ven obligados a actuar no se sabe aún cómo.

Acción por hábito, una acción irreflexiva que se ha realizado con frecuencia previamente: los diputados y las diputadas se encaraman al vicio o no.

Acción por cálculo racional, una acción razonada hacia fines definidos y convenientes: una vez se ha votado a favor de una ley en contra de la prostitución, luego se va corriendo a ejercitarla, en el bien entendido de que se ha actuado bien aunque luego se peque, ya que los pecados serán perdonados.

Acción por apetito irascible o ira, una pasión negativa con fines convenientes basados en el anhelo de placer y relacionada con la venganza: por eso, mientras se ejerce la prostitución se ataca a la oposición por todos sus pecados y maldades.

Acción por deseo pasional, una pasión placentera y agradable, la cual suele proceder de hábitos: creo que Aristóteles aquí ha duplicado esta acción, pues es la segunda, y nace del cuerpo, que se ve superado por el sexo, las drogas y el sildenafilo.

Podemos terminar con un ya popular eslogan: el progresismo es al progreso como el carterista es a la cartera.