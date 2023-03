Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad de las dos alturas

Lomos, hoyas y barrancos al pie de una alargada y estrecha plataforma costera han marcado el desarrollo de Las Palmas de Gran Canaria. Prácticamente desde sus inicios en el siglo XV, la ciudad se ha caracterizado por una fractura socioeconómica en la que la orografía ha desempeñado un papel fundamental, con las clases más pudientes en Triana y Vegueta y las más humildes en los riscos que circundan ambos barrios. El esquema de esa ciudad de las dos alturas se ha visto replicado en sus diferentes fases de expansión hacia el Puerto y la Ciudad Alta. Una realidad que se ve reflejada en las profesiones de sus habitantes.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) en su última actualización a partir del censo de 2021 permite conocer a qué se dedican los vecinos de la capital grancanaria mayores de 16 años. Un estudio en el que se refleja que los trabajos más cualificados -directivos y técnicos- son los puestos mayoritarios de los habitantes de la ciudad baja, donde se concentran las sedes administrativas y el grueso de la actividad económica, mientras que los de la alta tienden a tener trabajos manuales, en comercio o restauración y poco cualificados. Un esquema que se repite barrio a barrio con excepciones, como las islas que conforman Siete Palmas y Tafira, con empleos de mayor complejidad y alto nivel frente a las áreas que circundan ambos. El Puerto hace a su vez que La Isleta tenga dinámicas propias.

Directivos

Los directivos de empresas y de la administración pública son el grupo menos numeroso en la capital, pero reflejan bien esta división. Las personas que ostentan este puesto rondan o superan el 10% de los vecinos de la Ciudad del Mar junto a la Avenida Marítima, Ciudad Jardín, La Minilla y Triana. En Tafira Alta son el 11,1%. En Siete Palmas y la zona del Hospital Dr. Negrín varían entre el 5 y el 7% de la población, al igual que en Mesa y López o Guanarteme. En el límite con Telde, la urbanización Santa Margarita, donde este tipo de puestos suponen el 5,1% de los ocupados, se ha convertido una isla en Marzagán y el Cono Sur.

Estas diferencias se repiten entre quienes ejercen las conocidas como profesiones liberales. Así, cuatro de cada diez personas que viven en la Ciudad del Mar son médicos, abogados o profesores. Una dinámica que se expande por todo Arenales -en Perojo el 47,6% de sus vecinos tienen este tipo de ocupación- salvo en la zona más degradada entre las calles Ángel Guimerá y Molino de Viento, donde no alcanzan el 35%. En el paseo de Las Canteras, al igual que en Siete Palmas, varían entre el 25 y el 35%. Cifras lejanas de barrios con rentas bajas como Lomo los Frailes (11,6%), Schamann (8,7%) u Hoya de la Plata (7,5%). Entre Vegueta (36,1%) y el risco de San José (9,1%) sigue produciéndose esa brecha fundacional.

Los perfiles técnicos e ingenieros predominan entre el 13 y el 15% de la población que reside junto a Las Canteras y en Siete Palmas; con cifras similares en toda la ciudad baja. En barrios de menor renta como Cinco Continentes o El Batán suponen el 8,9% y el 7,7% de los vecinos, respectivamente. En cuanto a los administrativos, están repartidos de una manera más equitativa. Así, mientras en Schamann rondan entre el 7 y el 10%, en Arenales este perfil ronda el 10%. Se dan casos puntuales como el entorno de las torres del Pino en Escaleritas, donde el 15,6% tiene trabajos así.

Restauración y comercio

Las profesiones relacionadas con la restauración y el comercio vuelven a marcar esta fractura entre la ciudad baja y la alta pero inversamente a como lo hacen los directivos y técnicos. En barrios como Schamann, Tamaraceite, Las Rehoyas, Zárate, La Paterna o gran parte de La Isleta los camareros, cocineros o dependientes igualan o superan ampliamente al 30% del total de sus vecinos. En cambio, en Ciudad Jardín no alcanzan el 10% y en Arenales superan ese umbral por poco. En Las Canteras hay más personas con este perfil hacia La Puntilla que hacia La Cícer -acorde con la cercanía a una mayor actividad turística-, del 22,7% del Auditorio al 30,6% en el arranque isletero. Esta categoría incluye a los agentes de seguridad; así, el 41,3% de quienes viven en los edificios de la Avenida junto a la comandancia de la Guardia Civil están en esta clasificición.

Las industrias manufactureras y de la construcción no emplean a más del 15% de la población en ninguna sección censal de la capital -esta categoría no incluye a los peones de obra-. Se concentran más junto a polígonos industriales y en barrios de bajo poder adquisitivo. En La Isleta estas profesiones ocupan al 8,2% de los vecinos en la sección que abarca el recinto portuario, cuando en la zona del Castillo de La Luz no llegan al 6%. En núcleos de autoconstrucción de la periferia como Tenoya superan el 14%.

Los operadores de maquinaria y conductores son testimoniales en la ciudad baja -apenas superan el 2% de Vegueta a La Isleta-. La excepción la marca la sección isletera del Puerto, donde rozan el 5%. En Ciudad Alta sí superan esta cifra por regla general, con la isla cualificada de Siete Palmas. Destacan especialmente en barrios de autoconstrucción como Pedro Hidalgo (9,8%), Lomo Apolinario (9,1%) o Piletas (8,9%). En la sección del edificio de los taxistas son el 4,8%.

Los trabajadores no cualificados, categoría que incluye a peones o mozos de almacén, predominan en la Ciudad Alta, el Cono Sur y el distrito de Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya. En la mayor parte de estas zonas rondan entre el 10 y el 20% de su población, aunque se pueden ver diferencias dentro de un mismo barrio en función de la renta de sus vecinos. Así, en la zona de Casablanca III donde hay viviendas sociales alcanzan el 20,1% de las ocupaciones y en el resto suponen el 12%. Este efecto frontera se ve también a un lado y otro de la calle Obispo Romo; en Altavista y la parte baja de Escaleritas no alcanzan el 8% de los ocupados, mientras que avenida arriba y en Schamann suponen más del 18%. En la ciudad baja, estos puestos son testimoniales, en la mayor parte de zonas de Vegueta a Guanarteme no superan el 3%, aunque resalta la sección isletera del Puerto, con el 18,5% de los ocupados -esta categoría incluye a los estibadores-.