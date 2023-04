"La llegada de especies exóticas de insectos nos empobrece"

¿Cuál es la situación actual de la fauna invertebrada de Canarias?

Habría que confirmarlo mediante estudios, pero hay muchísimas evidencias de que la situación es compleja y comprometida. La fauna invertebrada no está pasando por su mejor momento.

¿Cuáles son las causas de este panorama comprometido?

Los factores que afectan a estas especies son muchos. En algunos casos son de manera individual, pero en la mayoría de casos se debe a una concatenación de situaciones. Por un lado está la propia actividad humana, que podría ser de una manera directa, por la pérdida, transformación o alteración de los hábitats. Como en los casos de sobreexplotación, del pastoreo intensivo o por la tala de árboles. También tienen que ver factores como los incendios o la contaminación del suelo y el agua. Otra forma sería por no hacerse controles fitosanitarias en puertos y aeropuertos. Eso es fundamental y no se hacen con todo el rigor que se debería. Creo que ahí es necesario intervenir, sobre todo para evitar la entrada de fauna exótica e invasora. En resumen, son tres factores. La propia actividad humana, la falta de controles que hacemos y los propios fenómenos naturales. Si los mezclamos tenemos el cóctel perfecto.

¿Qué peculiaridades tienen las Islas para albergar esta riqueza de especies?

Las Islas tienen casi todos los biomas que existen en el planeta, a excepción del polar. Lógicamente, en un territorio tan pequeño, tener esa diversidad deriva en una riqueza y, cualquier alteración, en un espacio tan pequeño puede provocar efectos serios y muy graves.

¿En qué Islas se da una mayor variedad?

Tenemos muchísimos ecosistemas, cuanto más grande y mayor extensión tiene la Isla, más diversidad de hábitats alberga. Tenerife y Gran Canaria son las que poseen mayor cantidad de especies. Además, son las que tienen una mayor antigüedad y una geología más compleja y, todo eso, favorece a que haya un mayor número de endemismos. En Tenerife podemos encontrar desde especies concretas de las zonas altas y de cumbres hasta otras propias en zonas puntuales como La Tejita. Lo mismo pasa en Gran Canaria. Por ejemplo, la Pimelia es un escarabajo que vive en todas las Islas pero en Gran Canaria está muy diversificada. Las hay que viven en las zonas altas y son distintas a las que existen en medianías y, a su vez, son diferentes a las que habitan en Maspalomas o en Punta de las Arenas. Esa riqueza de hábitats tan diferentes, es lo que ayuda y favorece a contar con una enorme diversidad.

¿Cómo afecta la actividad humana?

Por ejemplo, no había un oasis más bonito que la Charca de Maspalomas en los años 50 con fauna específica y especies únicas. Se construyeron los primeros hoteles y se derivaron sus aguas residuales hacia la Charca. Años después, cuando estaba dando clases en Telde a finales de los 80, salió un proyecto para recuperarla. Lo que nunca se dijo es que las especies que se perdieron en aquél proceso de deterioro, desde los años 50 a los 80, no se recuperaron. Eso es un claro ejemplo de cómo afecta a la fauna invertebrada una acción puntual, porque al fin y al cabo aquello fue una acción precisa dentro de todo el territorio de la Isla.

¿Y el factor natural?

Eso lo hemos visto ahora con la erupción del volcán Tajogaite en La Palma. Hubieron seis especies que estuvieron realmente amenazadas. De hecho, hay una que no era endémica de La Palma sino de Tenerife pero que, probablemente por una introducción, vivía en la zona de Las Norias. Era la única población que se conocía en la Isla Bonita y desapareció porque las lavas pasaron por encima de su territorio. Esa especie, salvo que se pueda demostrar que exista en otro punto de la Isla, ha desaparecido, no del planeta por ser un endemismo de Tenerife. Si hubiese sido única de La Palma se habría extinguido. Está claro que las erupciones volcánicas van fragmentando el territorio y, la división de un territorio de manera natural o artificial, trae consigo el riesgo de acantonar especies y a la larga puede llevarla a una situación muy precaria. No solo un volcán, también lo puede provocar los desprendimientos. En La Palma también está la Parolinia Aridanae, conocida como la Dama Palmera, que es una planta endémica, de apenas 100 ejemplares. Vive bajo un risco que continuamente genera desprendimientos. Uno masivo puede eliminar por completo esa especie. Esto puede ser extrapolable a otras especies en otras Islas. Vive ahí porque el resto del territorio está transformado por el hombre.

¿Qué riesgos entraña el futuro para la supervivencia de la fauna invertebrada de las Islas?

El futuro no pinta muy bien. Las consecuencias que puede acarrear en el futuro, de seguir haciendo lo que estamos ejecutando, está la desaparición de especies, no sería el primer caso. Se dice que una especie se considera extinta cuando han pasado más de 50 años sin haber sido observada. Por ejemplo, Gran Canaria tuvo en su ecosistema de laurisilva, en la conocida Selva de Doramas, especies que ya desaparecieron, y que no se han vuelto a encontrar, debido al enorme deterioro que se hizo. No quiere decir que se hayan extinguido, pero hace más de 50 y 70 años que no se han vuelto a encontrar, como una especie única de escarabajo. También estaba la Cicindela Nidótica que vivía en las Charcas de Maspalomas y desapareció. Hay más especies que se consideran extintas.

¿Cómo cuáles?

Hay un escarabajo, que se llamaba Oxidromus Crocchi, que vivía en las zonas altas de Santa Cruz de La Palma en las aguas. Como se han canalizado, y ya no hay agua, ha desaparecido. También hay muchas especies, de hecho hemos tenido que elaborar catálogo, de las que se consideran amenazadas. Aquí en La Palma hay un saltamontes, que es el Saltamontes del Remo, de los que se han hecho muchísimos estudios para comprobar su situación, que es precaria. Además está amenazado por la construcción de campos de golf y de urbanizaciones en determinados puntos. Estas especies siempre están con esa espada de Damocles que puede llevarlas a su extinción.

¿Y las vulnerables?

Son las especies sensibles a la alteración de hábitats, hay muchas y son de interés especial para nuestro ecosistema. Las amenazas son continuas. El canario es sensible a ellas y se han llevado propuestas al Parlamento de Canarias para catalogarlas y poder hacer planes de protección. Hay muchas especies, en algunos casos simbólicas, que demandan nuestra protección.

¿Qué efectos puede tener su desaparición?

Dependiendo de su nicho. Si son polinizadores y desaparecen no habría polinización, imagínese el drama. Ya no solo para los ecosistemas silvestres o los naturales, como la laurisilva, si no para todos. Si no tenemos polinizadores para nuestros campos y cosechas mal andamos.

¿Hay algún ejemplo actual?

Hemos introducido un Bombus, el Bombus terrestre (abejorro), que compite con nuestros Bombus endémicos que rivaliza con ellos y está generando híbridos que derivan en problemas en los procesos de polinización, este es un caso específico y puntual pero es continuo. La introducción de especies va a afectar de múltiples maneras. Por ejemplo, cuando llegó el Picudo Rojo, atacó básicamente a los palmerales de Gran Canaria y Fuerteventura, se hizo un proyecto desde el Gobierno de Canarias para intentar erradicarlo y se logró. Pero la mayor parte de las veces las condiciones ambientales de las Islas son tan buenas que la fauna que se introduce al final acaba adaptándose y es muy difícil erradicarla.

Pero se consiguió frenar la proliferación del Picudo Rojo...

Puso en riesgo a todos los palmerales. Si no se hubiese actuado, probablemente, habrían desaparecido. Recuerdo que se publicó que erradicarlo había costado nueve millones de euros. Con muchísimo menos dinero, y haciendo un poco de control fitosanitario, hubiésemos evitado su entrada y con eso nos habríamos ahorrado esos nueve millones de euros. El principal peligro, y el destructor de los ecosistemas, es la especie humana pero luego están las especies introducidas, las alóctonas, que generan un enorme impacto en los ecosistemas, sobre la economía y también sobre la salud.

¿Qué se está haciendo ahora?

Ahora se están realizando controles, debido a la globalización, para evitar que entre una especie concreta de mosquitos que pueden traer enfermedades que nos afecten. A lo largo de la historia ha costado y seguirá costando mucho esfuerzo controlar estas poblaciones. Una vez que entran en el Archipiélago es casi imposible erradicarlos. De lo único que se puede hablar, en esos casos, es de control de población y por eso hay que tomárselo en serio.

¿Y se está tomando en serio?

El profesor Pedro Luis Pérez desarrolló en los 90 un proyecto para erradicar el rabo de gato y, durante dos años, contó con un gran grupo de trabajo para hacerlo posible. El problema fue que hubo un cambio de gobierno, y de políticos, y no se continuó con el proyecto. Pasaron un par de años y volvieron para atrás. Con la fauna invertebrada exótica pasa lo mismo. Todos los países gastan muchísimo dinero y Canarias también. Se gasta en el control de las especies invasoras y en evitar que nos terminen afectando a la salud. Por ejemplo, en el 2005 entró en La Palma el Picudo Negro de los plátanos, que hacia un gorgojo que machaca y perfora los plantones de plataneras. Esto llevó a que los agricultores tengan que invertir 1.600 euros más al año por hectárea para controlarlas. Y llegó la Varroa, que es un ácaro que parasita las abejas, y controlarlo nos cuesta también dinero. La llegada de especies exóticas nos empobrece porque tenemos que invertir, en vez de destinar ese dinero a investigaciones estudios, a hacer hospitales o contratar médicos. Nos encarece y nos empobrece. Y son muchísimos. Luego los que no están cuantificado.

¿Cuál es la principal amenaza a la fauna invertebrada endémica de las Islas ahora mismo?

Uno de los grandes problemas, además silencioso, que apenas trasciende y es gravísimo, son las hormigas. Estamos introduciendo un montón de variedades. Es una especie con éxito, con una enorme plasticidad trófica y que se adapta muy bien a muchísimos ecosistemas. Por eso es una invasión silenciosa que está causando un gravísimo daño a la biodiversidad. Lo que pasa es que no se ha cuantificado, no se han hecho estudios. Intuimos que el daño es gravísimo pero, por lo pronto, no podemos ir más allá. Están desapareciendo muchísimas especies que viven en el suelo porque las hormigas las matan y se las comen.

¿Apostar por un mayor control en los puertos y aeropuertos, como hace Australia, es la única forma de frenarlo?

Es complicado. Se que los políticos y la propia sociedad son reacios a ese tipo de controles pero hay que concienciarles. Es un tema de educación, hay que convencer a la sociedad de que, a la larga, nos benefician. No es ético que se gasten millones por la introducción de especies por no haber puesto a una persona a controlar los puertos y aeropuertos. Nos vanagloriamos de nuestros vinos, que no tienen plaga específicas y que ganan muchísimos premios por el mundo. En la Península hay plagas, como la filoxera, que si llega a Canarias perderíamos los viñedos. No somos conscientes del grave problema que significa eso. Todo pasa por invertir en investigación, ayudar desde la Administración en todo lo posible para conocer y proteger lo que nos queda. Sobre todo con controles e incluso con tasas ecológicas para compensar y poder recuperar esos ecosistemas.