La moda canaria lo borda. Del desierto absoluto a atraer los objetivos de las más importantes publicaciones de moda de dentro y fuera de España.

Esas cuatro líneas sirven para resumir cuál ha sido la evolución del sector de la moda en Canarias durante los últimos 25 años, un cuarto de siglo de, en ocasiones, incomprendida labor entre buena parte de la sociedad de las Islas realizada por las instituciones insulares y regionales pero, sobre todo, por un puñado de diseñadores y diseñadoras del Archipiélago que ante un panorama de futuro poco alentador optaron por continuar tejiendo su futuro, una apuesta de la cual comienzan ahora a recoger sus frutos gracias al trabajo desarrollado principalmente por los programas de apoyo al sector y sus respectivas pasarelas de moda.

Gran Canaria Moda Cálida, Tenerife Moda, Isla Bonita Moda y Lanzarote Moda son los cuatro proyectos en las Islas de referencia nacional e internacional que apoyan los respectivos Cabildos insulares. Actualmente reúnen a un total de 147 firmas –33 de Gran Canaria; 81 en Tenerife, 24 de La Palma y 9 en Lanzarote– dedicadas al diseño textil y de complementos, una cifra que dista mucho de los poco más de veinte profesionales que hace un cuarto de siglo comenzaron a dibujar en nuestra región la silueta de un sector que ahora genera puestos de trabajo y posiciona al Archipiélago en los mercados más importantes del mundo, desde Europa a América.

Locomotora

Con 26 años a sus espaldas, el programa Gran Canaria Moda Cálida es el mejor ejemplo del auge que la industria y el sector de la moda han alcanzado en las Islas.

Lo que empezó como una iniciativa de un grupo de creadores de la Isla, y que posteriormente asumió el Cabildo de Gran Canaria, se ha convertido en el mejor escaparate de las tendencias de la moda baño. En la actualidad la iniciativa cuenta con 33 firmas, la mayoría dedicada al diseño de bañadores, bikinis y el resto de complementos vinculados a este sector de la industria, pero también de creadores de prêt-à-porter. Una de las claves fue la integración de la marca con la seña de identidad de la Isla, referente global como destino turístico.

El apoyo con líneas de subvenciones a diseñadores para la creación de talleres, puntos de venta y transformación digital ha conseguido un aumento del 47% de los puntos de venta físicos y un 41% de los dedicados al comercio online.

En ese sentido, la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias señala que en la década entre 2009 y 2019 el número de empresas de la industria textil ha crecido sólo en esta Isla un 40%. El plato fuerte del programa, que es la Gran Canaria Swimweek, ha demostrado que la especialización era el camino al éxito convirtiéndola en la segunda pasarela de moda baño más importante a nivel internacional, solo por detrás de Miami. Un logro alcanzado tras promover cambios con los cuales abandonar el carácter local y, a través de las dos citas anuales de la pasarela, potenciar su vocación fuera del territorio nacional.

Solo la pasarela de 2021 de Gran Canaria Moda Cálida tuvo un retorno de inversión del 41,75%, lo que supuso 13,4 millones de euros en valor publicitario, según los datos facilitados por la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.

Eco mediático

Su impacto mediático a través de las redes sociales llegó a 96,5 millones de personas. Además, de las 33 empresas que desfilaron en esa edición una veintena uso tejidos reciclados y orgánicos de producción local, lo que supuse un estímulo añadido a la economía de la Isla y una apuesta por la sostenibilidad. A esto se suma un incremento del apoyo económico de los patrocinadores de más de un 200%.

Lo último es que Gran Canaria Swim week ha llegado a un acuerdo de colaboración con el Council of Fashion Designers of America (CFDA), líder mundial en el sector de la moda, para promocionar la pasarela en Estados Unidos -primer mercado de moda deportiva y de baño del mundo- gracias al programa de internacionalización puesto en marcha por la Consejería de Industria con la colaboración de la Cámara de Comercio.

Este incluye desde la participación de diseñadores americanos en la próxima edición de la pasarela grancanaria, la difusión de la misma a través de sus canales o la publicación de un comunicado conjunto dando a conocer el acuerdo.

Para el diseñador y presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España (Acme), Modesto Lomba, gran conocedor de la industria de la moda canaria, es una oportunidad histórica y prueba del grado de internacionalización al que ha llegado Gran Canaria Moda Cálida. «Todo lo que conlleva salir de nuestras fronteras es importante para el desarrollo de nuestra industria y para consolidarse, en este caso, como punto de referencia del sector de la moda baño. Creo que es un paso muy importante, el salto internacional no es fácil, son complicados pero hay que acometerlos y darles tiempo para que se desarrollen», explica. Ese es su principal consejo ante el salto cualitativo que dará la pasarela. «Los proyectos internacionales requieren tiempo y en consecuencia paciencia. No llegas allí y está todo el mundo esperándote, de alguna forma uno tiene que ir a hacerse un hueco, no esperan a nadie. A veces no es tan complicado llegar sino que se consolide en el tiempo», resalta.

Este auge de la industria de la moda, evidentemente, no es exclusivo de Gran Canaria. El sello Tenerife Moda, que impulsa el Cabildo tinerfeño, cuenta en la actualidad con 81 firmas asociadas, de las que el 27% están dedicadas a la alta bisutería y los complementos; el 12% al prêt-à-porter; el 10 % a calzado y marroquinería y el restante 10% a la moda nupcial.

El resto apuesta por la moda de baño, la deportiva, la íntima masculina o el diseño de autor. Todo un abanico de posibilidades que ha llevado a Tenerife a estar presente en ferias y pasarelas de importancia como la New York Bridal Week Couture, en Chelsey (EEUU); la Micam Milano (Italia) o la White Conecction Showroom, en Shangai. Eso sin contar la presencia de firmas tinerfeñas en la Barcelona Bridal Week, la FIMI de Valencia o la Modad y Bisutex en Madrid, entre otras.

Más allá de las pasarelas

Como de desfiles no solo se puede vivir, las empresas y marcas de Tenerife Moda tienen presencia en una treintena de países de Europa, América y Asia. Las que lideran estas exportaciones son las firmas de moda nupcial, fiesta y ceremonias.

A nivel nacional las firmas están presentes en Madrid, Barcelona, Santiago de Compostela, La Coruña, Valencia, Jaén, Córdoba o Málaga. Según explica la directora insular de Desarrollo Socioeconómico del Cabildo de Tenerife, Ermitas Moreira, a través del programa de Tenerife Moda desde el Cabildo «no solo ayudamos a que nuestras firmas y diseñadores participen y se promocionen en las ferias y pasarelas sectoriales que se desarrollan a nivel nacional e internacional, sino que también les ofrecemos asesoramiento individualizado sobre el mercado al que pueden dirigirse y otras cuestiones relacionadas con el producto, la comercialización y la promoción».

Desde Tenerife destacan el carácter internacional que tiene el sector y explican que el 41% de las empresas del ámbito textil que participan en las actividades del Cabildo venden sus productos fuera de España, principalmente Europa, usando la oportunidad que Internet ofrece como principal canal de venta (72%).

La institución insular ha encargado un informe, que se presentará en las próximas semanas, donde analizan no sólo el calado de las firmas del sello Tenerife Moda sino su aporte a la economía total de la Isla a través de todos los otros negocios implicados en este ámbito de negocio.

Por su parte, Isla Bonita Moda, proyecto del Cabildo de La Palma que dirige Alejandro Llovel, refleja también la aportación que a la industria de la moda del Archipiélago realizan las Islas no capitalinas.

Con 24 firmas adscritas a esta iniciativa y la clara apuesta institucional que supone promover entre los jóvenes palmeros los estudios de diseño y moda desde la escuela Manolo Blahnick, se constata el interés de los responsables políticos y el personal docente de la Isla por potenciar ese nicho de negocio. Destaca, por ejemplo, la marca Diazar Atelier, dirigida por Jonathan Díaz, una enseña made in La Palma que dentro del universo de la moda nacional ha conseguido posicionarse entre las más interesantes de la escena actual.

También es loable la labor desarrollada por el Cabildo conejero, a través de su Área de Industria, desde Lanzarote Moda. Nueve marcas dedicadas al diseño de prendas de vestir o complementos están adscritas a este proyecto pero aunque esa cifra pueda parecer insignificante, el trabajo desarrollado en la Isla por las y los profesionales inscritos en este programa tiene mucho que ver con que otras firmas nacionales e internacionales hayan descubierto el potencial que los enclaves naturales del territorio lanzaroteño ofrecen para realizar campañas publicitarias y editoriales de moda.

Consolidar la industria

En un paso más hacia esa necesaria consolidación de la industria canaria, y en una apuesta por unirse para conseguir una mayor expansión, Gran Canaria lidera el programa europeo MODAMAC que busca profundizar en las relaciones con otras islas que desarrollan proyectos de apoyo al sector de la moda, como es el caso de Tenerife y La Palma, y comenzar a establecer relaciones con Senegal, Cabo Verde y Madeira. El objetivo es mejorar la capacidad exportadora y de comercialización de las empresas de moda del espacio de cooperación a través de la creación de condiciones favorables para la cooperación empresarial y el fomento de la atracción de inversiones.

En el contexto nacional, el Archipiélago se sitúa en la decimocuarta posición en el mapa de las comunidades autónomas más importantes en la industria de la moda. Este tiene en cuenta como principal indicador el número de empresas que conforman el tejido industrial. Canarias se acerca cada vez más a la decimotercera región en el ranking, Navarra, a la que está cerca de alcanzar en número de trabajadores en el sector, según el último Informe Económico de la Moda en España, elaborado por Modaes con la colaboración del Centro de Información Textil y de la Confección y con el patrocinio de Klarna, estima anualmente la contribución de la moda en el PIB.

En número brutos, según los datos de este análisis, las Islas cuentan con 749 trabajadores en la industria de la moda que la componen 336 empresas con una facturación en el 2021, último del que hay datos, de 31 millones de euros.

En cabeza se sitúa Valencia con una facturación de 3.534 millones de euros, 33.600 trabajadores y 4.605 empresas. Esto se debe en gran parte al peso que tiene el sector del calzado en esta comunidad autónoma. La segunda posición es para Cataluña que cuenta con 4.161 empresas que facturan 3.960 millones y dan empleo a 31.039 personas.

El informe analiza también el peso de la facturación del comercio textil sin tener en cuenta la procedencia de la ropa, calzado y complementos que se venden. Aquí Canarias se coloca en novena posición representando el 3,5% de la facturación total de todo el país. En 2020 las Islas subieron hasta la octava posición, adelantando a Castilla y La Mancha, un puesto que perdieron en 2021, último año con datos analizados.