Un universo de complementos de la moda. El sector mueve a todo un amplio elenco de profesionales que se nutren, viven y generan economía entorno a la industria de la moda. Porque la ropa no se vende sola y para alcanzar al mayor público posible hay que saber venderla, llevarla a cada uno de los potenciales consumidores de una forma directa, atractiva y que despierte el interés.

Canarias no está exenta de este patrón y vive en la actualidad una auténtica explosión vinculada al sector, impulsado por la internacionalización de las marcas, las pasarelas y la propia posición del mercado y la industria canaria en el contexto global. «La industria de la moda son muchas más cosas. Para poder vender esa ropa hay que hacer una serie de campañas publicitarias, una buena comunicación, que también se considera industria de la moda y todo un entramado que hay detrás», explica Lartaun Pérez, CEO de Pop House, uno de los pioneros del sector en Canarias.

Fundada en 2006 y con sede en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, agencia canaria de representación y producciones de moda Pop House, es una de las más veteranas y con mayor experiencia de las Islas. Han vivido en primera persona la evolución de la industria de la moda en los últimos 17 años en Canarias y como está ha creado todo un entramado versátil y multidisciplinar de profesionales dedicados al sector.

Un entramado que conforman, entre otros, empresas de modelos, productores, maquilladores, estilistas, fotógrafos o asistentes de fotografía. Siempre detrás de las cámaras y los focos pero indispensables para que salga adelante cualquier campaña de publicidad o pasarela de moda.

Artífices

Es la trastienda del sector que pocas veces sale a la luz pero sin la que no sería posible conseguir la profesionalización y la importancia que está adquiriendo, con mucho esfuerzo y tesón, la industria de la moda en el Archipiélago. Por poner un ejemplo, en una sesión de fotos para un editorial de moda o una campaña pueden llegar a trabajar una media de quince personas.

En algunos casos llegan hasta la treintena de profesionales involucrados.

«Hay un trabajo previo a ese shooting, que es la preproducción, donde también hay gente involucrada. En las oficinas gestionando todos los permisos de rodaje y de las fotografías, o tramitando los permisos con las instituciones implicadas para poder trabajar en todos los exteriores, como puede ser autorizaciones de medio ambiente, ayuntamientos o la Demarcación de Costas. Toda esa gente y esas instituciones también están involucradas en el resultado final del trabajo», añade.

Y todo comenzando desde cero, cuando la industria de la moda aún estaba en pañales en las Islas y no tenía el relieve que ha adquirido en los últimos años. Una evolución que ha vivido en primer persona Lartaun Pérez, cuya empresa lleva 17 años a la vanguardia del sector en las Islas. En aquellos primeros compases, las firmas que venían a las Islas solo pedían un conductor, una furgoneta y un perchero. Ahora, son los propios profesionales autóctonos los que están detrás de cada uno de los detalles de estas sesiones, indispensables para poder vender las colecciones. Un cambio fruto de la profesionalización y el alto nivel que se ha alcanzado en estos años.

Profesionalización

«Los trabajadores del sector se han ido especializando y consiguiendo un nivel muy alto. Cada vez se fían más de la gente que está aquí. Evidentemente siempre les va a salir mucho más barato contratar a gente aquí que traerlos de fuera y tenerles que pagar un vuelo y los gastos que conlleva. Nos hemos encargado, durante estos años, de ir profesionalizándonos tanto en la calidad de servicio que damos como en todas las personas implicadas. En eso es útil que tengan un nivel absolutamente europeo y que estén a la altura de cualquier profesional que venga, que un fotógrafo profesional que venga a trabajar vea que el asistente que le está ayudando o la maquilladora tiene el mismo nivel, o incluso mayor, a un profesional de Berlín, por ejemplo», comenta Pérez.

Canarias ha conseguido en estos años situarse como uno de los destinos preferidos para las campañas de moda y los shootings de firma de calado internacional como Inditex, Yves Saint Laurent o Vogue. Los paisajes inigualables del Archipiélago, desde las Montañas del Fuego de Lanzarote pasando por las Dunas de Maspalomas o las Grandes Playas de Corralejo han sido escenario de estas campañas. Pero esta evolución no ha llegado por si sola.

Al principio las Islas eran las grandes desconocidas para las principales marcas y firmas del sector. No todo el mundo conocía las Islas y sabía ubicarlas bien en el mapa. Esto empezó a cambiar gracias al empuje de la industria local, aupada también por proyectos como el de Gran Canaria Moda Cálida.

«Probablemente hay que agradecerle al programa el posicionamiento que ha hecho porque ha sido muy inteligente y no solo ha vendido la ropa sino que la ha vendido en el destino, en las Islas, y lo que ha enseñado es que en octubre puedes estar en biquini en Maspalomas. Eso ha sido una parte, la otra han sido los propios profesionales del sector de aquí», opina Pérez.

Estas sesiones han conseguido 'colar' a las Islas a todos los rincones del mundo y han colocado al Archipiélago entre las opciones preferidas de estas grandes marcas. «Ahora mismo estamos compitiendo con lugares como Cape Town, en Sudáfrica, Miami, Portugal o Mallorca, eran tradicionalmente los sitios más frecuentados para hacer fotografías de campaña de moda», subraya Pérez.

Comercio electrónico

Estas campañas y sesiones de fotos son cada vez más intensas, más grandes y duran más días lo que termina también repercutiendo en la propia economía local. Y es que las ventas online, que están cambiando de forma radical cómo vende y se consume la moda, demanda imágenes de cada una de las prendas de cada colección que se ponen a la venta. El cliente ahora quiere ver toda la colección al completo y no las cinco y seis prendas más impactantes y originales que se fotografiaban antiguamente para dar promoción a la nueva colección. «Después de la pandemia el crecimiento de la venta online fue enorme y tú para vender ropa online, necesitas más fotos que antes tú antes con hacer una campaña de 6 fotos principales y ponerlas en todos los medios ya se te estaba viendo y la gente iba a tus tiendas a comprar, pero ahora no», explica. Y eso se traduce en un mayor volumen de trabajo no solo en las Islas sino fuera.

Maquilladores

Otro de los sectores profesionales que se ha visto y sigue beneficiándose de la expansión de la industria de la moda en Canarias son los maquilladores y estilistas. Este es el caso del maquillador y estilista canario Andony Artiles. Conoce a la perfección la trastienda de las pasarelas, ha trabajado varios años como maquillador en Gran Canaria Moda Cálida, y ve el crecimiento del sector como una oportunidad única para los profesionales de las Islas. «Al final el maquillaje va hilado al mundo de la moda. Según las piezas de los diseñadores se crean los looks para que todo tenga una armonía. Actualmente está en auge», explica Artiles.

Lleva doce años dedicándose al maquillaje profesional tocando todos los palos más allá de los propios de la industria como pueden ser las pasarelas o las sesiones de fotos. Un ejemplo de su versatilidad y de la profesionalización que alcanzan gracias a las oportunidades que el sector les está dando.

«Ahora estoy llevando a Vicco, participante en el Benidorm Fest, y cuando viene a cantar aquí pide diseños de firmas canarias y muchos diseñadores de aquí quieren apostar por ella. De hecho, en su último concierto en Gran Canaria llevo un diseño de la firma Como la trucha al trucho. También va hilado con la industria de la moda de las Islas», añade.

Los trabajadores del sector se han especializado y cada vez se fían más de la gente de aquí, apunta Lartaun Pérez, de Pop House

De su experiencia en las pasarelas recuerdan que los maquilladores siguen siendo el último eslabón de la cadena que hay detrás de eventos de esa magnitud. Una importancia que no siempre tienen en cuenta los organizadores.

«En el caso de Gran Canaria Moda Cálida no se no se nos tiene muy en cuenta. A nivel profesional es una pasada porque trabajas con muchísimas modelos top internacionales que eso aporta en el currículo. Maquillar en una pasarela a nivel internacional como es esta tiene una gran importancia para el maquillador. Pero creo que se pueden mejorar las condiciones porque no se nos valora tanto», explica.

Trabajar a contracorriente, afinando estilismos y looks para más de un centenar de diseños en tan solo unas horas es el vértigo profesional al que se enfrenta en cada pasarela. Una acción que les aporta adrenalina, experiencia y motivación. «Mis experiencias han sido muy buenas, pagan poco para las once horas que estamos ahí, y no estamos bien valorados. A veces los de fuera están mejor cuidados y valorados», subraya.

Modelos canarios

Pero el auge de Canarias no solo se vive y se ve en las Islas. El Archipiélago lleva años posicionando a modelos de origen isleño en las pasarelas más importantes del mundo y en las portadas y editoriales de las principales publicaciones del sector. Otro ejemplo del relieve internacional que están cogiendo las Islas y que sigue aumentando.

«Creo que eso también es síntoma de la buena salud de la que goza la industria. También de la belleza que tenemos en las Islas. Por una parte vivimos en un sitio donde hay una mezcla de razas y de orígenes muy interesantes, aquí hay desde orientales, pasando por europeos, africanos y los propios canarios, hay una mezcla interesantísima, que es lo que el sector demanda ahora», matiza Pérez.

Una de las claves de este éxito también está en saber cómo forjar una carrera en la industria, algo que no es fácil y que no todos los modelos consiguen.

«Tiene que tener detrás un equipo que sepa ver las oportunidades, negociar bien los contratos, saber cuándo es el momento, dónde tienes que estar y buscarte las mejores opciones. Ese trabajo, evidentemente con el paso de los años, lo hacemos cada vez. Simplemente por el tiempo que ha transcurrido y y por la especialización que hemos conseguido», matiza.

Siempre ha habido algún modelo canario en las principales pasarelas, como Milán, pero ahora conforman un grupo de una decena que lleva a Canarias en el corazón por los escenarios más importantes de una industria que sigue creciendo y que lo hace con el Archipiélago entre sus puntos de partida.