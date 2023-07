La investidura, 2023-2027

Acaba de ocurrir la investidura del nuevo presidente de la comunidad canaria, per festucam seu per baculum et virgam, y hasta el año 2027, si no se tuerce el destino. Entretanto se emplea el nuevo gobierno, entre otras cosas, en encargar auditorías para comprobar si la trama corrupta del socialista tito Berni saqueó las arcas públicas, o se emplea en rebajar los impuestos indirectos al cinco por cien para aprovechar la Curva de Laffer, o en construir parapetos para la incipiente turismofobia, o en hacer más razonable la transición ecológica, lastrada por las creencias sectarias del gobierno saliente, el mundo seguirá su curso. Y a eso vamos, a situarnos en varios escenarios que se darán de aquí a 2027.

Lo primero es que los canarios dejarán de estar expoliados fiscalmente por un Impuesto Indirecto procedente de crisis que pagan los súbditos, al bajar de un tipo del 7 al 5, aunque venga enseguida uno de los verdugos de la izquierda de Nueva Canarias, el portavoz Luis Campos, a decir que es una irresponsabilidad grave y que faltarán 1.200 millones, obviando la parte buena, la de que esos 1.200 millones se repartirán entre los pobladores, lo gastarán felizmente y producirán réditos económicos, como preveía Laffer, dos veces más que con el mero robo tributario de los gobernantes a los gobernados. Y lo propio con la exención esperada del Impuesto sobre Sucesiones, hecho para detraer del bolsillo de los gobernados lo que sus familias han ahorrado para dejarlo a sus deudos y no para que lo confisque un Gobierno que como mejor está es reducido a la mínima expresión. Previendo, pues, una nueva época de bonanza y abundancia local, una vez apartados los clásicos verdugos, queda una segunda parte. Según los sacerdotes de la ONU, la temperatura de la Tierra alcanzará el límite de 1,5 grados de más respecto a la era preindustrial de 1850 a 1900, lo que nos matará a todos, antes del 2027, el límite que fue definido en 2015, en la Conferencia COP21, en Paris, y que sustituyó al anterior Protocolo de Kioto, a fin de mantener un inusitado equilibrio que preserve la selva amazónica, los glaciares árticos y antárticos o las corrientes oceánicas. Todo esto conociendo que el doble de calentamiento, unos 3 grados de media, está previsto para 2070, pero se trata de aterrar para prevenir. El nuevo gobierno conservador canario hereda del anterior gobierno izquierdista una ley de cambio climático que pretende convertir el 2% del PIB canario, unos 4.000 millones de euros desde aquí a 2027, en un gigantesco negocio (el famoso Luis Campos, al portavocear el pasado año la ley del cambio climático canaria, gritaba excitado contra los coalicioneros, más prudentes: «Nos negamos a quedarnos quietos, el consenso por el consenso, no». Y punto, porque no aprobarla con urgencia era “negacionismo”). El nuevo bloque conservador ha dado un patadón en la fosa poplítea a los adalides del progresismo, pasados de moda frente a las nuevas tendencias en Europa Uno de los litigios de cierta parte de la ciudadanía, ecologista, contra otra parte de la ciudadanía, izquierdista, erradicada en esta ocasión del Gobierno canario, Nueva Canarias, es la central hidroeléctrica de bombeo reversible Salto de Chira. En un requiebro ideológico, la central hidroeléctrica «aprovechará la existencia de dos grandes embalses (las presas de Chira y de Soria) situados en el interior de la isla para construir entre ambos una central hidroeléctrica de bombeo de 200 megavatios (equivalente aproximadamente al 36% de la punta de demanda de Gran Canaria)», y esto significará reducción de dióxido carbónico en un 20%, un ahorro en los costes de generación de 122 millones de euros anuales al reducir las importaciones de combustibles fósiles, y la generación de 1.423 puestos de trabajo directos. No se habla de la rentabilidad para la empresa, pero la podemos calcular atendiendo a que, en 2022, los beneficios de Red Eléctrica fueron de 664 millones con 2.500 empleados, aunque este negocio de la presa de Chira es novedoso y no cuenta con las mismas ratios. Salvando distancias ingenieriles, el proyecto Chira Soria es como el de Gorona, de El Hierro, pero más bestial. Inaugurado en 2014, hay cinco aerogeneradores que pueden producir 11,5 megavatios. Pero el máximo rendimiento de la central ha sido un 54% de su capacidad, en 2018, y ahora un 48%. Los megavatios de acumulación pueden durar todo lo más cuatro días. La central costó 83 millones de euros, ha reducido unas 7.000 toneladas de diesel (el equivalente a una buena gasolinera en Gran Canaria), y ese se considera el principal beneficio de Gorona del Viento, una inversión que los herreños critican porque el costo de la luz sigue igual para los bolsillos de los gobernados. Y lo mejor de todo es que el viento es caprichoso, ha cambiado de dirección respecto al diseño original del parque eólico (antes era norte-noreste y ahora sopla oeste-este), y ya se fastidió el invento. Ahora la culpa es del cambio climático. Si quedamos en manos de estos petimetres, mal va la lucha contra los molinos del cambio climático. A caballo de lo anterior estará la misma opinión ecologista de trazo duro que propugna una actitud turismofóbica, para lo cual el nuevo gobierno canario conservador ya tiene prevista alguna regulación que salve una buena parte de la economía gracias a la que Canarias subsiste. En 2022, el turismo representaba el 37% de los empleos en Tenerife. La turismofobia es un efecto global, que ya tiene raigambre, sobre todo, en zonas exageradamente ocupadas por un turismo desbordado, que provoca daños en el modo de vida de la población indígena y, en consecuencia, una reacción de rechazo, más o menos violenta. Antropológicamente están tipificadas las fases, existen estudios bastante antiguos, desde las cataratas de Niágara, que describen el fenómeno. En el sur de Tenerife ya se dan manifestaciones con pancartas y proclamas contra los turistas, lo cual ha hecho reaccionar a la patronal, la CEOE, que dijo públicamente del demérito para «la industria turística» y el «peligro para el empleo del Archipiélago», siendo que Doris Borrego, la presidenta de la Asociación de Alquiler Vacacional (Ascav), también alertaba de lo mismo. Los diversos colectivos subvencionados reclaman una moratoria turística, la implantación de una ecotasa y la aplicación de una Ley de Residencia. Entretanto, hasta 2027, Bruselas pagará 500 millones de euros, de fondos comunitarios, a Marruecos, para la gestión migratoria. Con ello quieren que se gestione las fronteras, se proteja a los inmigrantes y se combata el tráfico de personas. La pirámide poblacional de Marruecos indica que ahora tiene unos 37,8 millones de habitantes, en 2027 serán 39,5 millones, y llegarán a 46,5 en 2060. Esto es deriva poblacional asegurada y, por tanto, pateras o crisis de fronteras para Canarias en los siguientes próximos años. Mauritania con 4,7 millones de habitantes hoy, también sube con la misma curva de tendencia, 5,3 millones en 2027 y en 2100 más de 15 millones. Y Senegal, 17,7 millones ahora, 20 millones en 2027 y 62 millones en 2100. Como curiosidad, Nigeria pasará de 223 millones en la actualidad a 540 millones en 2100. Lo mejor de un gobierno es que haga discretamente su trabajo y los gobernados no se den cuenta de que existe La dedicación que se da a este problema es como si, admitido el cambio climático, la solución fuera fabricar grandes extractores de dióxido de carbono, pero seguir multiplicando todas las fuentes contaminantes ad infinitum. Y no hablamos ahora del problema intercultural, generador, además, de guerras. En el contexto internacional Canarias es un lago con aguas quietas, pero, al igual que ocurrió con las dos Guerras Mundiales, si hay alzamientos armados y las derivas poblacionales y multiculturales revientan Europa, Canarias tendrá problemas, como ya hemos vislumbrado hace poco con la inmigración ilegal. Si observamos lo que se ha dado en denominar ultraderecha en Europa, ha ganado en Italia, con el partido Fratelli d’Italia y su lideresa, Giorgia Meloni. En Suecia, como segundo partido más votado. En Polonia, Hungría y Eslovenia, por mayoría aplastante, donde llevan ya más de una década. Han estado presentes en Austria, Finlandia, Países Bajos o Dinamarca. Los problemas que los aúpan son justamente la cultura o religión no autóctona y la inmigración ilegal. Es decir, el problema socio-demográfico en todo su esplendor. Alemania, Francia y Bélgica tienen cordón sanitario, pero está al caer por los graves problemas de convivencia. Podemos hablar de casi 160 millones de ciudadanos resentidos frente a 400 millones de europeos. Un 40%. Es algo que, en cualquier colectivo, provoca efectos, y los veremos incipientemente de aquí a 2027. Y Canarias es Europa. En conclusión, en Canarias, el nuevo bloque de gobierno conservador ha dado un patadón en la fosa poplítea a los autodenominados adalides del progresismo, un tanto pasados de moda y desdibujados frente a las nuevas tendencias históricas en la propia Europa, pero se enfrentará a momentos de tensiones presupuestarias que podrán salvar bien con las políticas liberales, y eso sí, tendrán en contra a las ideologías tendentes, a la vez, a defender las dictaduras de los proletariados y a colocar cordones sanitarios. Podría haber suerte y que, al menos, no notáramos la presencia de estos nuevos gobernantes, pues lo mejor de un gobierno es que haga discretamente su trabajo y los gobernados no se den cuenta de que existe.