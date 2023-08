Jean Manuel Jiménez Meca: «Hay que agilizar los permisos para ‘videoclips’ porque son trabajos que buscan inmediatez»

¿Cómo se inicia en este mundo del audiovisual?

Mi padre es fotógrafo y desde pequeño siempre me llamó mucho la atención, incluso llegamos a hacer cursos de fotografía juntos y compartir muchos momentos sacando fotos durante nuestros viajes

En 2009, con el skate y la bmx, grababa y montaba mis primeros vídeos con amigos; nada serio, pero empezó a gustarme bastante este mundillo. Recuerdo que lo más que me llamaba la atención era el poder verlos una y otra vez. Seis años más tarde comencé un ciclo superior de fotografía en la escuela de arte y fue ahí donde empezó a interesarme mucho más el mundo del vídeo... y hasta día de hoy.

¿Qué ha sucedido en Canarias para que la producción de vídeos musicales se haya convertido en una pieza importante y dinamizadora dentro del tejido audiovisual de las Islas?

En mi opinión siempre existió, pero empezó a crecer fuerte gracias al grupo de BNMP, que movilizó y ayudó a que muchísimos artistas salieran y dieran el primer paso; a partir de ahí, ha sido un no parar sobre todo estos últimos dos años.

¿Qué ofrece el Archipiélago para que artistas internacionales, nacionales y locales quieran grabar aquí los clips de sus canciones?

Primero la gran facilidad a la hora de rodar. Tenemos muchísimos espacios naturales y muy variados, además de rincones en interior muy versátiles. Tanto en un mismo lugar y tan pequeño facilita los tiempos de rodaje y abarata costes.

Con respecto a los precios, también ayuda mucho grabar en las Islas, tanto por el alquiler de material como a la hora de querer lograr permisos, aunque ese es un tema que se debe mejorar.

"Hay mucho talento entre quienes están trabajando de manera legal como ‘filmmakers’ en las Islas"

¿Pesan más las localizaciones naturales de la geografía canaria, las ayudas a la producción audiovisual o el alto nivel de quienes a día de hoy trabajan detrás de las cámaras en nuestra Comunidad Autónoma?

En mi opinión es una mezcla de esos tres factores. Por un lado, hay lugares increíbles y muy próximos entre sí, y esto aporta variedad a la hora de montar un clip y más con la demanda que están teniendo las Islas actualmente. Por otro, con respecto a las ayudas a las producciones, sinceramente las he pedido y nunca he tenido la suerte de que me la concedan. A ello hay que sumarle, claro, que como autónomo tienes que estar en constante lucha para poder sobrevivir siendo legal sin que afecte a tus ingresos.

Por último, no pongo en duda que aquí hay mucho nivel en el sector pero sí es cierto que no somos muchas personas las que nos dedicamos a ello de forma profesional. Eso sí, quienes conozco y están trabajando de manera legal, tienen un talento increíble.

¿A quiénes destacaría?

Saot ST, Alex Xela, Lauren Collins, Daniel Bencomo y Brook Sidney...

Volviendo al asunto de la actividad económica que estos proyectos generan entre las empresas de las Islas, como es el caso de la suya, La Penca Films, entre otras, ¿cuánto ha influido en este nuevo panorama profesional el éxito logrado durante los últimos años por intérpretes de Canarias, desde Ptzeta a Cruz Cafuné, Bejo, La Pantera y Quevedo, por mencionar a algunos, que han posicionado la actual escena musical del Archipiélago como una de las más interesantes dentro y fuera del territorio nacional, apostando, asimismo, por filmar en su tierra los vídeos de sus canciones?

Pues creo que mucho y espero que vaya a más. Está sucediendo gracias a todos ellos: es importante que nombren lugares de aquí en sus canciones, consiguiendo así más visibilidad y que se reconozcan, como es el caso de la Playa del Inglés que cita Quevedo u otros muchísimos más ejemplos que aparecen también en las canciones de Cruz Cafuné, además de seguir apostando por enseñar en sus videoclips localizaciones tan increíbles de las que disponemos.

Eso al final es una rueda que crecerá y animará a muchísimos nuevos artistas a querer grabar sus canciones y sus vídeos aquí; dan a conocer las Islas y genera movimiento entre las empresas canarias, una actividad que si se gestiona bien podría generar en Canarias una gran industria como sucede en Puerto Rico o Argentina, por ejemplo.

"Si crecemos se generaría en torno a la música una gran industria como sucede en Puerto Rico"

¿Cuándo, cómo y por qué nace La Penca Films?

Nace hace seis años. Todo empezó por que quería crear un colectivo en el que pudiéramos ofrecer todos los servicios que un artista necesita, desde consejos, beats, producción musical, diseño, estilismo, fotografía, vídeo, asuntos legales, etcétera.

Finalmente no nos funcionó y nos quedamos únicamente con los puestos de fotografía, operado por Marta Hernández Pérez , y vídeo, operado por mí. El resto de servicios a partir de ese momento se empezaron a subcontratar hasta el día de hoy, cosa que me gustaría cambiar porque siempre he querido tener un equipo unido donde todos quieran remar en el mismo sentido además de con la misma constancia y visión que yo, que se basa en ser servicial ante todo; en la que todos somos iguales y donde hay veces que se gana y otras que se pierde, consiguiendo así, si algún día lo logro, poder ofrecer como le decía un servicio único y completo a cada cliente.

¿Hablamos de clientes muy exigentes? ¿Tienen claro qué imagen quieren ofrecer los artistas a través de sus vídeos al público o se dejan aconsejar por ustedes?

Pues hay de todo, desde artistas que dejan el 100% del trabajo en nuestras manos, a todo lo contrario: artistas que tienen una idea muy marcada y hay que seguirla al pie de la letra, por supuesto siempre dándoles nuestro toque artístico a la hora de dirigir, grabar y editar, que es por eso por lo que siempre terminan contactándonos y queriendo trabajar con nosotros. Recomendamos que los artistas o clientes vengan con al menos una ligera idea de lo que quieren transmitir con el clip para realizar su proyecto de forma más personalizada y exclusiva. Ofrecemos asesoramiento previo, creando moodboards y realizando reuniones hasta darles lo que buscan.

¿Les solicitan localizaciones o cuando acuden a las productoras ya saben dónde desean rodar?

Muchas veces, sobre todo si viene gente de fuera de las Islas, suelen solicitar las ubicaciones según la idea que tienen planteada; muchas otras simplemente tienen una idea aproximada del espacio y ya a partir de ahí se hace el trabajo de investigación y localización hasta que encaje con lo que buscan.

"Que artistas de las Islas nombren en sus temas sitios de aquí nos da visibilidad y reconocimiento"

¿Qué coste alcanzan de medios estos encargos? ¿Conllevan mucha mano de obra?

Todo depende del tiempo y los extras que quieran incluir en cada proyecto. Varía según lo que desean incluir como las horas de grabación, permisos si son necesarios, alquileres de espacios y decoración del mismo, extras como pueden ser vuelos de dron o vfx y más cosas que van sumando. Pero, por lo general, suelen ser precios bastante asequibles ya que, al menos en nuestro caso, elaboramos los rodajes a medida según lo que estén buscando y nos adaptamos al presupuesto del que disponga cada tipo de clientes.

En seis años han grabado ustedes más de medio centenar de piezas audiovisuales, un bagaje que les convierte en una voz lo suficientemente acreditada para comentar no sólo la evolución en Canarias de ese nicho de negocio sino cómo se presenta el futuro del sector concretamente en esta área de trabajo.

En estos años se ha notado un cambio increíble en la industria musical y por lo tanto cinematográfica que ayuda a nuestra profesión gracias a muchísimos artistas canarios que han conseguido situarla en el mapa, nos ha originado una mayor demanda y, por ende, mayor facilidad a la hora de encontrar equipo e instalaciones donde poder filmar.

Con vistas al futuro, veo que esta industria será más grande y por lo tanto atraerá a artistas más potentes a trabajar con los de aquí y será una oportunidad para que los filmmakers se visibilicen más y vayan avanzando en este nicho.

"Artistas que no son de las Islas vienen a grabar con ideas claras pero algunos nos solicitan localizaciones"

Me hablaba antes de los permisos y de que era un tema que había que mejorar en Tenerife.

Pues sí. Hay que arreglar el tema de los permisos porque no se adaptan a este tipo de rodajes, que surgen de forma casi inmediata y a veces se pierden. Hay que solicitarlos con varios meses de antelación y muchas veces en esos proyectos no se dispone de tanto tiempo.

¿Y cómo se ve en el futuro?

Me encantaría trabajar de esto el resto de mi vida o si no estar metido dentro de lo audiovisual. Es un mundo versátil que me permite estar constantemente en crecimiento, tanto a nivel creativo como en el ámbito de la formación. Sinceramente, soy un friki del conocer y probar todas las novedades de este mundillo porque me gusta estar al día y no estancarme. Y actualmente gracias a este trabajo he conseguido viajar y sobre todo encontrar mi propio estilo junto a las personas que hoy son pilares en mi vida.