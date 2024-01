El guía hacia la automatización

Imagine que tiene usted una empresa que se dedica a la venta de mobiliario, por ejemplo. Y resulta que hay un determinado mueble del que se le acumulan las existencias en el almacén porque no logra darle salida pese a que el modelo en cuestión está vendiéndose bien en las firmas de la competencia. Es evidente que el problema no está en el mueble y que, en cualquier caso, no se trata de una dificultad compartida en el sector. Hay un problema interno, ya sea de publicidad, de marketing, de desconocimiento de los potenciales compradores o de estrategia de ventas. Pues bien, esta es una situación que puede solucionarse, o al menos de la que se puede conocer la causa, a través del small data.

El small data, los pequeños datos, no es más que toda esa información que la empresa tiene en sus registros o que puede extraerse de sus registros –municipios y localidades de residencia de los clientes, cuantía media que estos desembolsan en sus compras, número de veces que han comprado, porcentajes de reclamaciones o, en el caso del ejemplo, qué familias de muebles son las más y menos vendidas– y que, tratada de la forma adecuada, se convierte en una potente herramienta para el negocio. Y para lograr sacar todo ese «gran potencial sin explotar» que tienen tantísimos negocios –muchos sin saberlo– está Conecta Software. Para eso y para ayudar en todo lo relacionado con la integración de datos de la empresa en ámbitos como los del marketing, las finanzas, las ventas, el ecommerce... Una labor que vienen llevando a cabo con tanta eficacia como para que Conecta Software sea una de las gacelas del Archipiélago. Con su sede principal en Santa Cruz de Tenerife, Conecta Software presta servicios a firmas de los sectores de la alimentación, la electrónica, la automoción, el retail, la distribución o, entre otros, el mobiliario. En sus todavía pocos años de vida ya ha conseguido ser partner –asociada– de entidades de tanto prestigio como Sage, la multinacional británica que no solo es la segunda mayor empresa tecnológica del Reino Unido, sino que también es el tercer proveedor mundial de software de planificación de recursos empresariales y el primero en el segmento de las pymes. Conecta Software tiene en plantilla a una veintena de personas, y en pocos días se incorporan dos más, con formación en Administración y Dirección de Empresas (ADE), para echar una mano en el proceso de conversión de gacela a firma totalmente madura y consolidada. Toni Expósito, director de esta tecnológica-informática made in Canarias, explica que aunque el crecimiento de la empresa le ha valido la etiqueta de gacela, en realidad el crecimiento en sí mismo nunca fue un objetivo, ni mucho menos el objetivo en mayúsculas. De hecho, y por su propia experiencia, Expósito cree que el crecimiento del negocio es algo con lo que hay que convivir y gestionar «para que no te desvíe de tus propósitos». Y el propósito de Conecta Software es desde su origen el de ayudar a las empresas, en especial a esas empresas de mediano tamaño –de «polígono»–, a dar el salto del offline al online. Esa fue la necesidad que detectó el equipo fundador de Conecta Software en el tejido productivo. A buena parte de los negocios de la Comunidad Autónoma le costaba «muchísimo», y aún le cuesta, dar ese salto hacia la plena integración en la era de la digitalización, la información y las bases de datos. Así que una vez detectada la necesidad, Expósito y su equipo la convirtieron en oportunidad. Ese es el origen de Conecta Software y de Conecta Software Soluciones Sociedad Limitada, cuyo volumen de negocio apenas superó en 2018 los 71.000 euros, cantidad que en 2021, en tan solo tres ejercicios, ya se había disparado hasta superar los 400.000. Es decir, que la cifra de negocio prácticamente se sextuplicó en un trienio. Dicho así puede que no parezca gran cosa, pero hay empresas, muchas, que necesitan no uno, sino varios y hasta muchos trienios para llegar a multiplicar por seis su facturación inicial. En definitiva, efectivamente había una necesidad y una oportunidad empresariales en los problemas de las firmas isleñas para pasar del mundo offline al nuevo mundo online. Y de ello vienen ocupándose desde la fundación de Conecta Software en 2018: de ayudar a los negocios del Archipiélago a «integrar y automatizar». Dos palabras detrás de las cuales hay un amplio catálogo de servicios y productos, tan amplio que va mucho más allá de lo que un profano en la materia podría llegar a abarcar y comprender. Eso sí, Expósito detalla que el siguiente paso es aparcar la actividad de servicios propiamente dicha para centrarse en los productos. En Conecta Software consideran que esa hoja de ruta es la adecuada para culminar con éxito el paso de joven gacela a empresa madura. Basta con un mero vistazo al sitio web de esta firma informática para hacerse una idea de por qué forma parte de la manada de gacelas del Archipiélago. Del Archipiélago y del resto de España, ya que Expósito y su equipo –entre los que hay en torno a una decena de desarrolladores de software que trabaja en apps y programas informáticos de acento isleño– han dado el salto a la Península a pesar de la aún corta vida de Conecta. Es más, en el último ejercicio incluso facturaron más fuera de las Islas que dentro de ellas. Entre las particulares joyas de la corona de la empresa dirigida por Toni Expósito está, por ejemplo, Conecta Hub, una plataforma de integración de datos que «concentra» en un solo producto distintas fuentes de información, tanto externas como del propio negocio, y que permite diseñar y automatizar los flujos de trabajo, catalogar los datos de la entidad y establecer conexiones inteligentes con los socios comerciales.