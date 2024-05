Perfil y retos de los opositores de Educación

A partir del próximo 15 de junio, más de 25.000 personas competirán para conseguir una de las 1.145 plazas de personal docente funcionario de carrera de diferentes especialidades y cuerpos que se han convocado en Canarias por el sistema de concurso oposición dentro de los llamados procesos de estabilización. En ese numeroso grupo de aspirantes encontraremos, a buen seguro, una amplia diversidad de perfiles, de experiencias laborales, de motivaciones y de trayectorias vitales.

En todo caso, con todos los matices que se puedan plantear, no resulta aventurado identificar dos grandes grupos entre los opositores a Educación: por un lado, jóvenes recién egresados de las universidades; por otro, docentes con experiencia en las aulas. Por lo que observo año tras año en mi trabajo como preparador, los primeros se caracterizan en términos generales por dominar con mayor soltura la parte teórica, que obviamente tienen más fresca, pero también por presentar algunas carencias significativas en la parte práctica. Esto último sucede tanto con quienes proceden de los estudios de Magisterio como con quienes han cursado el máster habilitante para impartir clases en Secundaria, y no se debe solo a la falta de experiencia como docentes. El problema principal es que la formación no está actualizada a la normativa vigente ni se adapta suficientemente a la realidad de las aulas. Es necesario abordar cambios en la formación inicial del profesorado que corrijan estos desajustes.

Respecto al segundo gran grupo de aspirantes, los que ya tienen experiencia docente, bien sea adquirida en la enseñanza privada, bien sea como interinos en la pública, cuentan con la importante ventaja de conocer el aula y manejar bien la parte didáctica. Sin embargo, suelen sufrir más con la memorización de los temas, dado que en muchas ocasiones han perdido el hábito de estudio adquirido en los años de su formación secundaria y superior. Este grupo ha ido creciendo con los años debido a los altos porcentajes de temporalidad e interinidad en la enseñanza pública.

A estos dos grandes perfiles se han ido uniendo otros como reflejo de los cambios en las dinámicas sociales y económicas. Destaca, entre ellos, un grupo –más pequeño, pero cada vez más significativo– de profesionales de otras áreas, ya con cierta edad, que buscan en la docencia la estabilidad laboral que no han encontrado en sus sectores de actividad. El hecho de que para estas personas la vocación no sea, al menos en principio, el motivo que los mueve a prepararse para dar clases, no quiere decir que luego no ejerzan la docencia con interés y profesionalidad. Sucede a menudo, incluso, que acaban sintiéndose más realizados en la enseñanza que en su sector de procedencia. En cualquier caso, la vocación y la búsqueda de estabilidad a la hora de presentarse a unas oposiciones no son motivaciones necesariamente opuestas, sino, muchas veces, complementarias. Y esto vale para buena parte de los opositores.

Lo que sí ha de tener claro cualquier persona que se plantee estudiar oposiciones es que, salvo excepciones muy contadas, no es algo que se pueda hacer en dos o tres meses. Se precisa esfuerzo y constancia, aunque se trate, como en esta ocasión, de unas oposiciones menos complejas que las ordinarias. Hay que idear una estructura simple y clara para desarrollar los temas, adquirir hábitos para administrar bien el tiempo disponible en la prueba y elaborar una unidad didáctica o situación de aprendizaje propia y novedosa, así como desarrollar estrategias para una óptima exposición oral, ejercitando tanto la comunicación verbal como la no verbal. Por lo general, prepararse bien una oposición requiere entre uno y dos años, aunque depende de muchos factores, como la disponibilidad de tiempo, las obligaciones laborales y familiares, y la dificultad propia de cada especialidad.

Por otro lado, no podemos dejar de resaltar que el sistema de oposiciones de Educación se ha mantenido sin grandes cambios en las últimas décadas. Por regla general, los temarios son de los años noventa, a pesar de que en algunos campos se ha avanzado muchísimo desde entonces. Se obliga de esta forma al opositor a adaptarse a un sistema que en gran medida está desfasado, en lugar de adaptar el sistema a las transformaciones que se han ido dando en las diferentes disciplinas, en las aulas y en la propia sociedad. Urge una actualización de los mecanismos de acceso a la docencia. Resulta cuanto menos llamativo que no se haya hecho ya pese a las sucesivas leyes educativas que se han ido aprobando en las últimas décadas al calor de los diferentes cambios de gobierno en el Estado.

Por último, al hablar de estas oposiciones de estabilización es ineludible referirse a lo ocurrido en el concurso de méritos, con la adjudicación provisional de plaza a una gran cantidad de aspirantes que no están en las listas de empleo de Canarias de profesorado interino. Mucha gente se pregunta si puede ocurrir lo mismo con el concurso oposición. Lo cierto es que antes de celebrarse las pruebas, nadie tiene la respuesta, pero parece poco probable que suceda en la misma medida. De entrada, entre las personas inscritas hay un porcentaje mucho menor de personas de fuera de las listas que en el caso del concurso de méritos. El hecho de tener que trasladarse a las Islas para realizar las dos partes de la prueba sin duda desincentiva a muchos opositores de la Península. Esto, en todo caso, no evita que haya que hacer una reflexión sobre los procedimientos de estabilización, que continuarán encima de la mesa de cara al futuro, dado el alto porcentaje de vacantes y, por tanto, de interinidad que seguirá habiendo en la Educación pública canaria.

