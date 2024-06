Árbol: El denostado 'mueble' que salva ciudades

Es el año 1881 cuando Diario de Tenerife amanece con un artículo de su fundador, Patricio Estévanez, con la propuesta de levantar en la capital santacrucera un gran parque urbano, iniciativa que cuenta con el respaldo del arquitecto municipal, Manuel de Cámara y Cruz, y del no menos relevante apoyo del doctor Diego Guigou y Costa, autor del estudio Climatología de Tenerife y su influencia fisiopatológica, firmado en 1932, y que mostraba su apoyo al futuro vergel para «que los niños pudieran jugar al tiempo que respiraran aire puro».

A través de la nueva Comisión Pro-Parque, vecinos y administración trabajan mano a mano, y con la organización de verbenas, ventorrillos y tómbolas recaudan las 300.000 pesetas con las que adquieren una finca de 67.000 metros cuadrados. Ese recinto, temprano modelo de gestión ambiental urbana y ejemplo de precoz participación ciudadana, es el parque García Sanabria, que ahora cuenta con una ceiba, un cocotero y un tamarindo centenario y un espectacular catálogo de flora tropical de buganvillas, laureles de India, flamboyanes, ficus y árboles de plumería, entre otros muchos, todos ellos filtros y emisores del aire puro del que hablaba Guigou y Costa.

En esa misma época, en Gran Canaria también brotaban árboles en la ciudad. Es el caso del parque Doramas, diseñado por la colonia inglesa a finales del siglo XIX al estilo de la época, con especies igualmente subtropicales y tropicales festoneadas de estatuas y refrescantes estanques y fuentes.

Era una época de transición entre siglos en el que los árboles ofrecían sombra, oxígeno y también ciencia y caché. Ejemplificado en maravillas como el centenario Jardín Tropical de las Hespérides del marquesado de Arucas, de inspiración romántica y que atesora más de 2.500 especies, algunas de ellas en peligro de extinción. O los creados con ánimo estrictamente científico, como ocurre con el Jardín de Aclimatación de La Orotava, en el Puerto de la Cruz, el más antiguo de Canarias, fundado por orden del rey Carlos III en 1788 para preservar en una parte del territorio nacional las especies procedentes de los trópicos, y que tendría su posterior espejo en el grancanario Jardín Botánico Viera y Clavijo, abierto en 1952 por el botánico sueco Eric Ragnor Sventenius, hasta entonces investigador de la flora endémica de Canarias en el jardín de La Orotava, y que busca un nuevo lugar de estudio en la isla redonda en el que «las plantas se sintieran casi tan cómodas como en sus sitios de origen».

Mientras esto ocurría en la cota litoral, en medianías y cumbres el ambiente era más siniestro y sombrío bajo el sonido del hacha y el serrucho, en una vertiginosa deforestación que no cesó desde la Conquista -especialmente en la isla de Gran Canaria- hasta que el régimen franquista manda revertir con grandes reforestaciones de pino canario en sus cumbres a mitad del siglo XX.

Con la agricultura de exportación, la del tomate y el plátano, pero, sobre todo, con el boom turístico, la población del interior se desplaza a la costa con dos pérdidas: la de los usos culturales y su íntimo conocimiento del medio natural-; y la de un suelo en los principales núcleos urbanos del litoral que acaba devorado por la necesidad de cubrir la cada vez más creciente demanda de viviendas.

Miles de canarios que sabían distinguir un mocán de un acebuche, un tajinaste de un bicácaro, ahora nacen, viven y mueren en un entorno asfaltado y alicatado. Los que se resisten a esa pérdida de la isla interior intentan amortiguar la magua y la necesidad con alguna cabra o gallina de azotea, como atestiguan las antiguas crónicas de esa época de transición.

Pero en un mundo que comienza a habituarse a los bikinis, al turismo sueco, al inglés en playas y terrazas y a la electrónica japonesa a precio de puerto franco, el campo de origen ahora es cosa de maúros en el sentido más peyorativo del vocablo y los fluorescentes comerciales, los aparcamientos para el cada vez más abultado parque automovilístico y las grandes avenidas asfaltadas sobre el primigenio ripio o los antiguos empedrados de callaos -que cita Oliver Stone en su obra Tenerife y sus seis satélites publicado en Londres en 1887-, figuran como el colmo de la sofisticación y el éxito económico.

Así es como se crean y se van erigiendo las capitales cada vez más duras, mucho más la grancanaria que la tinerfeña, que disfruta un tanto del efecto contagio del pionero García Sanabria extendiendo el verde por sus ramblas, pero que en esos años de explosión demográfica y explosión a cuatro tiempos de los motores primitivos tiñen de negro las fachadas de las principales arterias capitalinas, solo aliviadas por el pertinaz alisio que disimula el hongo de contaminación.

Ahora los árboles que aparecen en el entramado urbano en realidad son puros supervivientes acaso fósiles moribundos que se van carbonizando a humo lento y que están allí como relictos del pasado en espacios que en su rica vida anterior ejercían de fincas y antiguas huertas, acompañados, tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife, de los plantados a partir de la segunda mitad del siglo XIX cuando, como detalla la doctora en Historia Mari Carmen Naranjo Santana en su obra Arbolado urbano, higienismo y redes de conocimiento en Canarias, se fueron incorporando al espacio urbano «como elemento de decoro y moralidad, pero también por sus características higiénico-sanitarias».

Esos supervivientes de la mitad del siglo XX, que lucen hasta extraños entre los bloques de a 15 y las cubiertas de Uralita, se convierten en ejemplares emblemáticos que escaparon de la tala por el amor de un propietario o por el significado otorgado por el vecindario más próximo, pero tampoco tardarán en desaparecer.

Solo han logrado retrasar la agonía, casi todos ellos por un combinado de podas extremas, falta de mantenimiento y obra nueva, producto del desafecto.

Con la ampliación de las vías del interior ocurre idéntico asunto. Un trabajo firmado por Javier Estéves y el archivero del municipio de Guía, Sergio Aguiar, acompañado con unas reveladoras fotografías de la época, retrata la evolución del declive en los accesos del barrio de Lomo Guillén, que sirve de pauta sobre lo ocurrido en buena parte de la geografía de la Comunidad Autónoma: «Desde 1885 su paisaje es una historia repetida de plantaciones y dejaciones que llevan a una sucesión continua de escenarios por el que desfilan numeras especies vegetales», relatan Estévez y Aguiar. «Unas suceden a otras. Todas con igual comienzo y todas con igual final: plantación y tala por abandono», de tal forma que los cipreses plantados en los 40 ya empezaba a perderse sin remisión alguna en el año 1965 sin mucho propósito de enmienda de las administraciones a su cargo.

El saldo de estas políticas es desigual en un archipiélago que ofrece decenas de microclimas, en el que las condiciones del norte con respecto a las del sur son diametralmente opuestas -de la laurisilva al cardonal-, y con unos relieves que se alzan de la superficie del mar a miles de metros de altura en rampas imposibles que condicionan su fauna y vegetación, pero en todas sus urbes, con mayor o menor acierto, van luciendo cada vez más clareas interminables que, con la urgencia del cambio climático, se erigen como potenciales desiertos de difícil vivir y que, de momento, se enfrentan al desafío de las nuevas disposiciones que prepara el Gobierno de Canarias para ratificar una Ley de Cambio Climático que prevé un árbol por cada tres habitantes.

Normas que hacen suyas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que establece un mínimo de entre diez y quince metros cuadrados de zona verde por ciudadano y que estos sean accesibles a un máximo de 15 minutos desde cada vivienda, lo que supone un enorme desafío para sus ayuntamientos.

Pero no solo porque tengan que incrementar, como en el caso de la capital grancanaria, nada menos que un 112 por ciento su número de ejemplares, y un 15 por ciento en el caso de Santa Cruz de Tenerife, sino porque de aquí para atrás todo se ha hecho mal por una premisa fundamental: la consideración de un ser vivo, el árbol, reducido a la categoría de simple mobiliario urbano.

Asfalto, el perfecto calefactor de las áreas urbanas

Jaime Coello Bravo es máster en Política y Gestión Medioambiental y portavoz de la Fundación Telesforo Bravo, quién al igual que todos los consultados para la elaboración de este reportaje señala de inicio la necesidad de «darle la vuelta al concepto y avanzar en la conciencia de que un árbol es vida».

Coello Bravo asevera que en situación de cualquier conflicto la que siempre pierde es la naturaleza «y hemos visto en el propio parque García Sanabria cómo, tras caerse una rama de eucalipto rojo cortan todo el ejemplar, no pongo en duda que puedan existir razones de peso relacionadas con la seguridad, pero lamentablemente eso siempre es así».

Esta pérdida de la partida se produce por los más variados motivos. «Existen casos emblemáticos como el ocurrido en San Sebastián de La Gomera, donde el ayuntamiento la ha emprendido con los flamboyanes alegando que no son endémicos, sin prever una sustitución y acabando con sus efectos de protección, de sombra y disminución de la temperatura». Otrosí ocurre con los vecinos «que se quejan de que les quitan la vista, y muerto el perro se acabó la rabia», bajo la percepción de que los árboles no votan.

Las clareas por dejación u omisión en el caso de Santa Cruz de Tenerife crea espacios «tremendos, como por ejemplo la terminal de cruceros hacia el auditorio», que califica de desierto urbano y «en el que se podría freír un huevo en los días de radiación extrema», y clama contra los proyectos urbanísticos que abogan por los espacios diáfanos como ocurre con la antigua plaza del Cristo de La Laguna, «que tenía arbolado», o el paseo del Lago Martiánez, en Puerto de la Cruz.

Es lo que también ocurre en puntos como el enorme paseo litoral de la avenida marítima de la capital grancanaria, al que a la discutible construcción que empezó a desarrollarse desde 1965 de una gigantesca arteria de asfalto lindando con el mar tras ganarle terreno, se añade el desatino de no contar con un solo ejemplar en sus más de ocho kilómetros de recorrido peatonal entre Las Alcaravaneras al barrio de San Cristóbal. A ello se suma que en su mediana de separación de carriles para el tráfico se optó por hilvanarla con una interminable cadena de palmeras washingtonias puramente ornamentales que, según Coello, «no generan sombra alguna y muchas veces son elegidas para negocio de las empresas».

Estas grandes tiras de asfalto sobrecalentado por la exposición solar no solo incrementan significativamente la temperatura de la ciudad, porque funcionan como un perfecto calefactor para un aire que llega de mar a tierra, sino que según un estudio publicado en la revista Science Advances provoca a temperaturas altas la liberación a la atmósfera de aerosoles orgánicos secundarios perjudiciales para la salud provenientes del propio asfalto.

En este sentido cabe destacar que cuando la temperatura ambiente supera los 30 grados centígrados el firme, dependiendo de su composición, puede llegar a ‘hervir’ hasta los 70 grados centígrados, lo que, junto con el cemento, que se eleva hasta los 60 grados en esas mismas condiciones, actúan de precursores de las llamadas islas de calor.

La arquitecta paisajista Flora Pescador, profesora de Urbanística y Ordenación del Territorio asevera que es perentorio eliminar estas islas de calor porque en las principales ciudades de Canarias «se vive de espalda a la naturaleza» con unos tejidos urbanos totalmente impermeabilizados en los que la temperatura se eleva de forma artificial.

Frente a los discursos de éxito por parte de los propios ayuntamientos que califican sus masas arbóreas de ‘bosques urbanos’ para publicitar sus plantaciones y parque forestal, Pescador destaca un desafecto en las islas por los árboles “que es un rasgo cultural que remite a aquellos momentos en los que no teníamos agua, hace ya muchísimo tiempo, pero ahora podríamos tener ciudades mucho más verdes de las que tenemos porque somos pioneros en la desalación y depuración de aguas».

Ejemplo de ese desdén ciudadano es que prácticamente no se producen protestas o apenas son testimoniales cuando árboles de gran porte, de 20 de 30 años de edad, son podados en exceso y «no surge ninguna protesta», como es el caso de los imponentes laureles de Indias de la Alameda de Colón de la capital grancanaria, en grave situación de deterioro, ni con los ejemplares trasplantados o talados que se encuentran o se encontraban en ruta de la futura Metroguagua.

También admite que el territorio es limitado y que registra una gran densidad poblacional, «con poco suelo» susceptible de recibir más arbolado, «pero se podría dar una mayor dimensión verde al barranco de La Ballena, como se hizo en el parque Juan Pablo II, que da gusto verlo, o en áreas perimetrales como San José del Álamo, pero sin duda a Las Palmas de Gran Canaria le falta un gran parque con una escala mucho mayor, y las ciudades canarias no están preparadas para esas dimensiones».

Una falta de preparación que tiene que ver no solo con un territorio limitado sino por la trayectoria que ha experimentado su desarrollo. «Desde que se produjo la explosión del turismo en los años 60 las ciudades fueron creciendo en su número de habitantes, pero no en la misma proporción que sus espacios verdes. Para construir se exigían cesiones obligatorias de suelo, pero nunca se produjo una reserva estratégica importante, salvo en las zonas periurbanas, que espero que algún día sean esos grandes parques».

En este aspecto abunda en que se podrían ejecutar «refugios climáticos para cubrir el déficit de vegetación, porque es necesario buscar la fórmula que permita introducir más verde. Antes era mucho más complicado, pero a día de hoy existen fórmulas para su mantenimiento que ofrezcan una convivencia con la naturaleza: nosotros somos parte de ese mundo y así lo tenemos que entender».

Y es en esa incomprensión, en el concepto enquistado del árbol como mero objeto decorativo de quita y pon, en donde pone el dedo en la llaga Domingo Afonso, ingeniero agrónomo y portavoz de la plataforma que promueve, con un apoyo de 18.000 firmas, una Ley de Arbolado Urbano, cuyo trámite fue aprobado por unanimidad por el Parlamento de Canarias en 2022, un texto que insta a proteger todos los árboles urbanos del archipiélago, a realizar un inventario, prohibir su arranque, tala y poda agresiva y a elaborar un plan de arbolado en los municipios, planes de los que no dispone ninguna de las 88 localidades de Canarias, según afirma.

Afonso, al hilo de que lo expresa Pescador, asevera que en Canarias a los árboles se les reduce a la categoría de “mueble”. Lo que implica escabechinas generalizadas. «En Las Palmas se han afectado cientos de árboles en todo el trayecto de la Metroguagua; en Santa Cruz, lo mismo, la mayor parte de ellos enfermos por un mal cuidado; y en La Laguna cortaron ejemplares centenarios para ampliar la acera en el Camino Largo».

El ingeniero añade a este elenco «las talas agresivas, cuando no se puede cortar más de un tercio de la rama de un árbol, como está publicado en el BOC», todo ello en una Comunidad Autónoma «donde no existe ninguna ordenanza municipal que los regule».

Ordenanza que, de existir, según detalla un ingeniero especializado en silvicultura, tendría que ajustarse a las mismas labores que se emplean en las zonas forestales del archipiélago.

«La arboricultura que se emplea en parques y jardines», detalla, «es heredera de la hortofruticultura, que es la que corta el manzano o el peral para que el agricultor pueda coger la fruta y la que abre la copa para que de más flor y aumente la producción, y esas técnicas no se pueden ejecutar de ninguna manera a un laurel de Indias de cualquier plaza, al que vemos afeitado, en un espacio limitado, en el que no ha podido desarrollar todo su potencial, y por tanto, está mutilado». Esto «es generalizado. En Moya le acaban de meter un desmoche a los árboles situados frente a su casa de la cultura, pero de ninguna manera es el único caso, pasa en todos los municipios, y por ese motivo hay que llevar la silvicultura a los pueblos y ciudades porque con ella se trabaja con la cobertura, el porcentaje de superficie en sombra y no tanto en el número de árboles, que es irrelevante cuando plantas una hilera de palos, frente a un ejemplar de gran porte y amplia copa».

El catálogo de errores incluye unos alcorques «de dimensiones ridículas, con respecto al futuro tamaño del ejemplar», la falta de un sustrato en condiciones que permitan la sustentación, la alimentación y el oxigenado o la plantación sobre bases de cemento con poca casi ninguna cobertura de tierra fértil.

También afecta «el descuidado tanto en los riegos, en el abono, en el tratamiento de plagas y enfermedades, «o en la ejecución de obras de alcantarillado o cableado, en el que unos pocos operarios pueden cargarse filas enteras por vertidos o lechadas de cemento».

Por eso, alerta por último, que se hace «urgente contar con un manual de buenas prácticas para Canarias diferenciado por comarcas, porque no es lo mismo plantar en Vilaflor, en Telde o en Puerto del Rosario: en alboricultura está todo inventado, pero no hemos conseguido que las administraciones lo apliquen». Con excepciones, pero lejos de aquí.

Borja Rodríguez es concejal de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Medio Ambiente de la Capital Verde Europea 2012, y Global Green City en 2019: Vitoria-Gasteiz, con sus más de 26 metros cuadrados de parque por habitante. Su masa arbolada la convierte en la capital de provincia con el índice más alto de zona verde por habitante de España, superando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud con más de 112.000 árboles de 150 especies distintas para un censo de 259.000 personas.

Rodríguez afirma que, una vez logrado este tesoro arbóreo, desde 2021 han emprendido nuevas medidas orientadas para darle una vuelta más, giro en el que capta la opinión de los mejores expertos.

«Creemos», explica, «que no debemos centrarnos tanto en el número de árboles que colocamos o sustituimos, sino en su calidad. Queremos que Vitoria-Gasteiz tenga árboles grandes, que puedan desarrollarse mejor, que den beneficios ambientales y sombreado, que favorezcan la biodiversidad, que sean más resistentes a las plagas y que se adapten a las condiciones que debemos prever como consecuencia del cambio climático».

«Un planteamiento», en definitiva, «que busca la excelencia, con grandes avenidas arbóreas destacables, donde los beneficios sean plausibles y efectivos. Por eso se debe preparar bien el terreno, colocar especies más adecuadas para el entorno en el que se plantarán y encargarse del mantenimiento», porque, según especifica, «el arbolado disminuye la temperatura en las calles, enriquece la biodiversidad en el medio urbano, revaloriza sus áreas haciéndolas más amables y favorece la salud de las personas». De hecho, Vitoria-Gasteiz se ha aupado en el top 10 de las ciudades con mayor esperanza de vida de todo el país.

Suscríbete para seguir leyendo