José Juan Lorenzo: «El alineamiento entre sociedad, empresas y administraciones por un modelo turístico sostenible es nuestro mayor activo»

¿Cómo se posiciona Canarias ante el reto global que representa el cambio climático y, más en concreto, en relación a la necesaria descarbonización de la actividad turística?

La lucha contra el cambio climático es el mayor desafío que afronta la humanidad. El sector turístico mundial, en la cumbre del clima de Glasgow (COP 26, noviembre de 2021), llegó al acuerdo conocido como Declaración de Glasgow de Acción Climática en el Turismo que define el compromiso y las vías para alcanzar en 2030 el 50% de reducción de gases de efecto invernadero y alcanzar el cero neto lo antes posible y, como máximo, en 2050.

Al destino Islas Canaria se le reconoce internacionalmente por ser uno de los corredores mejor posicionados en la larga carrera por la descarbonización de su actividad turística, y la clave está en nuestro Plan de Acción Climática definido bajo las directrices de la Declaración de Glasgow, y lo es por ser un plan que define y ejecuta acciones sistemáticas para que las empresas de toda la cadena de valor turística canaria puedan medir sus emisiones y elaborar su plan de acción climática especifico y al destino, saber en todo momento cómo se avanza en la descarbonización y por tanto tener las herramientas para gestionar tan importante desafío.

Para ello, en octubre de 2022 el sector turístico canario, representado por los siete cabildos, ocho patronales y tres cámaras de comercio, firmó la Declaración de Glasgow y simultáneamente aprobó el Plan de Acción Climática, instrumento que entregó en noviembre de 2023 la solución digital El viaje a la descarbonización, con lo que podemos decir que avanzamos de acuerdo al plan, aunque obviamente queda todo el camino por recorrer hasta lograr el cero neto en los 26 años que nos restan hasta el 2050.

¿Estamos en Canarias suficientemente concienciados, como habitantes de un territorio insular, acerca de la singular fragilidad de nuestro medio natural y de la necesidad de protegerlo desde la sostenibilidad de, por ejemplo, la actividad turística? ¿Lo está el sector?

Sin duda la larga trayectoria de la sociedad canaria en favor de la protección ambiental de nuestro territorio y de nuestra excepcional biodiversidad es un factor determinante de nuestra posición y compromiso con la sostenibilidad, y pese a la necesidad permanente de mejorar la sostenibilidad de nuestro modelo turístico, somos un referente.

Las manifestaciones recientes suponen un mayor acicate para ello. Y sí, el alineamiento entre la sociedad, las empresas y las administraciones en favor de un modelo turístico más sostenible en su triple dimensión, social, medioambiental y económica es sin duda nuestro mayor activo. Y aunque tenemos que estar orgullosos de todo lo hecho, en realidad queda mucho por hacer.

"Al destino Islas Canarias se le reconoce a nivel internacional por ser uno de los corredores mejor posicionados en la larga carrera por la descarbonización de su actividad turística»

El turismo es nuestra principal actividad económica, pero hoy la sociedad se pregunta si es realmente compatible con la protección de nuestros espacios naturales o el progreso social.

En Canarias somos muy buenos en competitividad turística. De hecho, somos el destino turístico líder en España según el informe MONITUR 2023 y no estamos hablando de número de visitantes. Ocupamos el primer puesto, por ejemplo, en desempeño y resultados económicos y sociales.

Este liderazgo tenemos que volcarlo en hacer del turismo el instrumento de cambio positivo que necesitamos. Porque el turismo es sin duda el mejor instrumento que tiene la ciudadanía canaria para el progreso de nuestra sociedad y para la protección de nuestros valores naturales y también culturales. Incluso, tenemos que ir más allá y recuperar los ecosistemas naturales que se han visto impactados por la actividad turística.

Para quienes aún desconocen qué significa y engloba ese palabro de descarbonización ¿podría explicárselos de una manera sencilla además de reseñar las consecuencias que si no se actúa con urgencia provocarían en un territorio tan delicado como el canario?

El desafío climático es mayúsculo y tiene implicaciones en muchos ámbitos. Sin embargo, lo que tenemos que conseguir es muy sencillo de explicar: tenemos que eliminar de los productos y servicios turísticos que ofrece Canarias el dióxido de carbono (CO2), y tenemos que hacerlo lo antes posible y siempre antes de 2050. Aquel destino que consiga hacerlo antes será sin duda el destino líder y permitirá a su sociedad alcanzar cuotas más altas de progreso.

"La trayectoria de la sociedad canaria a favor de la protección ambiental de las Islas es determinante en nuestra posición y compromiso con la sostenibilidad"

En 2019, la actividad turística desarrollada en el Archipiélago emitió 1,85 millones de toneladas de CO2. ¿Cuáles son en la actualidad los datos que en ese sentido maneja Turismo de Islas Canarias?

En primer lugar, he de decir que hablamos de estimaciones acerca de la huella de carbono de las actividades turísticas en destino. Y son estimaciones porque no tenemos datos suficientes para que podamos hacer cálculos exactos. Pero entendemos que es mejor contar con estimaciones y perfeccionarlas de manera constante que no contar con ningún tipo de dato.

En concreto, el dato al que hace referencia es relativo al año 2019 y se refiere a las actividades turísticas realizadas en destino. Por tanto, excluye la conectividad aérea. Respecto a ese año, ya en 2022, se estimó una reducción sustancial del 22%, debida principalmente a las importantes inversiones realizadas por el sector turístico en mejoras de eficiencia energética, hídrica, autoconsumo de energías renovables, etcétera. Todavía estamos al comienzo del camino en la transición a una economía libre de carbón en el sector y sin duda queda mucho trabajo por hacer, pero ya vemos avances y resultados.

Tras los devastadores efectos que el ‘cero turístico’ derivado de la crisis sanitaria de la Covid 19 ocasionó en el tejido económico y laboral canario, lo cierto es que el sector turístico se ha recuperado muy rápidamente y vive hoy una etapa de éxito. ¿Somos ahora mejor destino que antes del Covid?

La respuesta es que pese a las dificultadas de la Covid 19 ha habido una gran inversión en recualificación de la oferta alojativa de nuestro destino. De hecho, estamos a la cabeza del ranking de inversión hotelera en nuestro país sin que esto suponga un incremento de la capacidad alojativa. Y esto se traduce, por un lado, en que nuestros visitantes disfruten de una mejor experiencia y por otro que el destino incremente de forma significativa su rentabilidad, y que estas mejoras se conviertan en mejoras salariales.

"En 2022 se redujo un 22% la huella de carbono del sector turístico canario por invertir en mejorar la eficiencia hídrica, energética y el autoconsumo de renovables"

Según estimaciones de Turismo de Canarias, el tráfico aéreo hacia y desde las Islas produjo 5,30 millones de toneladas de CO2 en 2019, un dato importante que algunas voces consideran difícil revertir argumentando, primero, el poderoso lobby de las empresas aeronáuticas y compañías aéreas; y, segundo, porque se trata de unos sectores cuyos ámbitos de negocio y actuación son globales. ¿Estas emisiones se podrán evitar en el futuro?

La industria aérea mundial tiene un compromiso muy claro en alcanzar el cero neto en 2050; viene haciendo grandes inversiones en incorporación de flotas más eficientes que reducen sus emisiones del orden del 20% respecto a la generación anterior de aviones y mucho más con las más antiguas que sustituyen, y estamos claramente dentro de la fase de aumentar la producción de combustibles sostenibles de aviación (SAF) que reducen las emisiones hasta un 80% respecto al queroseno.

Ya hay 317 plantas de producción de este tipo de combustible en el mundo y Europa y el gobierno Nacional están desarrollando los mecanismos de ayudas que permitan desarrollar la producción en nuestro territorio. De hecho, en España ya hay 11 plantas, entre anunciadas y en producción. Somos ya el decimotercer productor mundial. Con estas perspectivas, y los compromisos ya materializados o en vía de hacerlo, sí va a ser posible alcanzar el cero neto en 2050 y que volar no implique emitir CO2.

Turismo de Islas Canarias se ha ocupado tradicionalmente de la promoción turística de las Islas. Ahora, ha ampliado el alcance a otras materias, como el apoyo al sector en sus procesos de descarbonización y digitalización. ¿Cómo de comprometida está la empresa pública en estas actividades?

Hoy turismo de Islas Canarias es mucho más que una empresa de promoción del destino. Estamos comprometidos en impulsar la transformación del modelo turístico canario para potenciar su capacidad de generación de valor y bienestar en favor de la ciudadanía, alcanzar la neutralidad climática de la actividad en destino y contribuir a la mejora de su competitividad de una manera integral. Ya este 2024 destinamos más del 50% de nuestro presupuesto, que para este año alcanza la cifra de 62 millones de euros, a promover y apoyar iniciativas de descarbonización, regeneración y digitalización del destino. Trabajamos no solo por segmentar, atraer y fidelizar visitantes, sino también, y cada día más, por acercarnos al destino turístico que queremos y, para ello, profundizar en la sostenibilidad y la digitalización de toda la cadena de valor turística es imprescindible.

"Con flotas más eficientes que reducen sus emisiones en torno al 20%, la industria aérea tiene un compromiso claro en alcanzar el cero neto en 2050"

Mencionaba antes la Declaración de Glasgow de Acción Climática en el Turismo a la que Canarias, como destino turístico, se adhirió en 2022 ¿Cuál es el compromiso que representa formar parte de esta Declaración?

Ser signatarios de la Declaración de Glasgow nos compromete a contribuir a alcanzar sus objetivos con el horizonte puesto en la reducción del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 y alcanzar el cero neto lo antes posible, y siempre antes de 2050, trabajando a través de cinco vías de actuación que van desde la medición, a la descarbonización, la regeneración de los ecosistemas naturales y la colaboración y la financiación de este tipo de medidas.

Nuestra respuesta a este compromiso se articula mediante el Plan de Acción Climática de las Islas Canarias que contempla la puesta a disposición del sector de metodologías y herramientas específicas como la aplicación El viaje a la Descarbonización y al impulso de su reducción, así como promover prácticas de economía circular y regeneración y protección de los ecosistemas naturales de las Islas.

Asimismo, el Plan contempla el desarrollo de acciones destinadas a promover conciencia sobre la necesidad de implementar buenas prácticas en sostenibilidad ambiental en toda la cadena de valor del turismo por parte de todos los agentes que en ella intervienen.

¿Cuáles son las principales líneas de trabajo en el ámbito de la sostenibilidad que, en el marco de ese Plan, se están realizando a corto plazo?

Nuestro Programa de Actuación para este mismo año incluye el despliegue definitivo de la aplicación El Viaje a la Descarbonización, que permite a las empresas turísticas canarias calcular de una manera sencilla y sin costes como fórmula para apoyar al sector en su camino hacia la descarbonización.

Se trata de un desarrollo propio que está a punto de ser certificado por AENOR y para cuya implantación hemos organizado en todas las Islas presentaciones y talleres de trabajo y formación sobre el funcionamiento de esta aplicación con una alta participación de empresas de todas las islas y ya contamos con más de 60 empresas registradas en esta etapa inicial.

También trabajamos ya en un proyecto para impulsar la creación de planes de Acción Climática para cada uno de los microdestinos canarios. El Hierro será la primera en contar con este instrumento de planificación, tras el elaborado desde Promotur para las Islas Canarias en 2022. Además, estamos haciendo de la sostenibilidad y el respeto al medio uno de nuestros mensajes clave de carácter transversal tanto hacia el visitante como hacia el sector y el residente. La sensibilización en este ámbito es una de nuestras principales preocupaciones en la actualidad.

