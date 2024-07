El paisaje cultural en agosto

Siempre pienso que la profesión de programador cultural se observa desde fuera como un iceberg, siendo la parte visible los días donde la actividad se lleva a cabo, el público entra y quienes estamos detrás apagamos fuegos en silencio y respiramos con alivio cuando todo sale bien. En ese sentido, entender desde dentro cómo los eventos albergan aciertos y errores, la importancia de contar con un equipo de trabajo formado por trabajadores de la institución pública y autónomos locales o de actuar en relación con los discursos actuales que existen en las Islas me resulta crucial y, pese a que en verano el tiempo parezca fluir de otra forma, esta oferta sigue latiendo fuerte. Es innegable: estamos en un momento de bullicio cultural.

Cuando era chiquitita, tenía la visión expandida del tiempo en verano. Agosto era, especialmente, el mes que más duraba. Treintaiún días de fuego, brillantes; con sus noches templadas llenas de banderitas de colores en nuestras calles. Ahora, con la adultez acelerando el ritmo y el verano mostrándome otras caras, veo que se mantiene es esa especie de calma chicha a la cual, en principio, agosto parece arrojar al sector de los programadores culturales y que, sin embargo, no se ajusta del todo a la realidad de nuestra profesión.

La llegada de estos tres meses siempre lo hace con un sabor dulce aunque sea en un resquicio por esa conexión que se levanta de aquellos primeros veranos vividos donde disponíamos de tres meses en los cuales jugar y aburrirnos era nuestra tarea principal. A mí en ese sentido me sucede algo curioso: los trocitos que la memoria me devuelve de esa infancia se despiertan, por ejemplo, en el primer polo de la temporada. Después de un año llenito de trabajo y luchas, encuentro en agosto un poco de sombra antes de que todo recupere su ritmo natural en septiembre. Pero lo cierto es que los profesionales del sector cultural seguimos trabajando, la tierra sigue girando, las problemáticas siguen punzando y muchos de nosotros, a estas alturas ya cansados por el desgaste de los meses previos, nos debemos seguir enfrentando a todos esos factores. No importa que durante todo el año tengamos las agendas llenas de eventos y actividades, con oferta de distintas naturalezas consolidándose a cada nueva edición: en agosto (y también en junio y julio) la vida cultural sigue latiendo.

Siempre pienso que nuestro trabajo en la gestión y programación es el de seres humanos pensando para otros seres humanos. Programar también es devolver el juego, pensar en los veranos como un boliche precioso. Creo en la importancia de los vínculos y cómo tenemos un papel fundamental en ellos pues nos permite ser conscientes de qué dejamos en el territorio cuando hacemos nuestra labor en materia de cultura. En unas islas donde todo lo que tocamos importa, es imprescindible actuar sin restar importancia del lugar que estamos ocupando.

Este año se pudo celebrar la tercera edición de Verbena, el encuentro de literatura en Lanzarote, que coordino desde el año 2022 junto al Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote. Para mí es importante hacer dicha mención porque significa un gran aprendizaje en este terreno. Aprender va de la mano del movimiento. Siempre digo que la literatura es un cuerpo que baila y que el baile nos toca a todos, de una u otra manera. Por eso, Verbena lo entiendo como un espacio infinito y eterno que, si algún día deja de existir de esta manera, sé que lo hará en todos los lazos que ha ido construyendo desde que comenzó a desarrollarse.

Aunque miro y actúo desde Lanzarote, entiendo cómo estas Islas conforman ocho espacios culturales definidos y diferenciados, una fragmentación que debemos tomar como un aliciente para tejer puentes y estructuras sólidas y equitativas. No podemos tener tres canarias yendo a distintas velocidades; debemos mirar y actuar en común para que los avances y el alcance de objetivos sean compartidos y celebrados en cada Isla. Tenemos que poner el foco en mirarnos las unas a las otras. Existir en totalidad.

Dentro de la belleza y la pausa que a veces nos arroja el verano, considero imprescindible que los programadores culturales del Archipiélago miremos y seamos conscientes, asimismo, de las problemáticas y necesidades del los lugares en los cuales queremos trabajar entendiendo, principalmente, que todo empieza teniendo la mente dispuesta y abierta a hacernos preguntas pero siempre partiendo de lo fundamental: poner a las personas, o sea, al público, en el centro.

La mayoría de nosotros, que trabajamos con dinero público, tenemos una responsabilidad innata con la ciudadanía a la que dirigimos la actividad. Todo lo que recibimos tiene que ser devuelta en aquello que proponemos o hacemos. Es importante el equilibrio entre tendencia y particularidad. Armar una programación con discurso, sin que la importancia recaiga exclusivamente en construir marca sino más bien disponiendo de una mirada sensible ante las preocupaciones y necesidades de la población local. Somos seres humanos trabajando para otros seres humanos.

En los últimos años hemos podido ser conscientes de un crecimiento cultural y una mayor oferta que intenta poco a poco llegar a cada trocito de las Islas así como una aplicación de buenas prácticas profesionales en cada vez más instituciones, museos y centros. Sin embargo, es importante no perder el foco en las demandas que, como gestores, instituciones o entidades públicas, también debemos tener en cuenta para seguir construyendo un tejido inter seccional. Es crucial, también, señalar cómo la falta de espacios y su adaptación a las climáticas actuales, así como a los estándares de accesibilidad, reducen de forma considerable las oportunidades de acceso. O la falta de recursos en los servicios de transporte público que muchas veces dificultan el movimiento entre municipios, sobre todo entre la juventud, convirtiéndose en unos de los sectores con menos participación en los eventos culturales. Las actividades culturales no solo se pueden sostener por una programación atractiva, es necesario conectar y no aislar.

Uno de los factores que más aprecio del Archipiélago es precisamente las diferencias que existen y conviven las unas con las otras, rompiendo con el ideal de que este territorio no es exclusivamente playa y un producto a consumir. Hay distintos veranos existiendo conjuntamente manifestándose en las fiestas de los pueblos, en los reencuentros, la comida dispuesta sobre una mesa redonda, en los cines ambulantes, las orquestas y las flores. Qué motor tan ruidoso resulta la cultura.

Qué bonita es la gestión cultural y, también, qué bonito es hacerla desde el cariño por la cultura, las personas, los libros, la música, el paisaje y, sobre todo, el invencible verano que existe en todo ello.

