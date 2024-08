Alonso Hernández: "La subida del nivel del mar es imparable y cada vez está aumentando más"

Científico e investigador, su campo abarca la circulación oceánica y su relación con el clima. Durante más de una década ha dirigido el del Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global de la ULPGC, donde ha sido investigador destacado y fue reconocido con el Can de Plata de la Ciencia.

Ante las vacaciones veraniegas, Greenpeace ha vuelto a poner el foco en la subida del nivel del mar y la pérdida de un 80% de las playas canarias este siglo. ¿A qué se debe la subida del nivel del mar?

La subida del nivel del mar es un proceso físico, producido por el cambio climático. Se debe a dos factores: el calentamiento del océano, que al ser un fluido, si se calienta, se expande. Y esto ha ocurrido recientemente. Pero ahí entra una segunda fase, que es el deshielo de Groenlandia y la Antártida. Eso está haciendo que el aumento del nivel del mar se haya incrementado, que sea mayor. La tasa promedio del aumento del nivel del mar en el siglo XX es de 1,7 milímetros por año. Desde 1993 ha aumentado a 3,3 milímetros por año, es decir, casi lo ha doblado. Y desde 2010, diversos estudios apuntan que ha aumentado a 4 milímetros por año. Eso se ha debido a la expansión térmica y al deshielo de Groenlandia y la Antártida.

¿Es un fenómeno relacionado directamente con el cambio climático?

Sí, está relacionado con el cambio climático, es antropogénico. Porque el ser humano lanza dióxido de carbono a la atmósfera, que hace el efecto invernadero, provoca el aumento de la temperatura de la atmósfera, que está en contacto con el océano y su temperatura tambien se incrementa.

¿Cómo ha aumentado la temperatura en la zona de Canarias?

La temperatura ha aumentado considerablemente. En la zona de las islas Canarias, el área superficial del mar ha aumentado 1,5 grados centígrados aproximadamente. Este crecimiento de la temperatura superficial del mar hace que el océano se expanda y que suba el nivel del mar.

El oleaje ya ha causado estragos en zonas costeras de las islas, ¿estos fenómenos están relacionados con la subida del nivel del mar?

Sí. No solamente al aumento del nivel del mar, también al cambio de la circulación oceánica y del oleaje debido al cambio climático. Está todo relacionado.

¿Qué consecuencias son ya visibles?

Los impactos potenciales del aumento del nivel del mar son el incremento de la frecuencia e intensidad de las inundaciones costeras, que es lo que ocurrió en San Cristóbal y en otras partes de la isla Tenerife, que ya se han documentado. Ese es el primer efecto. También, la mayor erosión de las costas. Y el mar es salino, con lo cual, al entrar en la costa, se salinizan los acuíferos.

¿Cuáles son las zonas más vulnerables en Canarias?

Las zonas más vulnerables a la elevación de la subida del mar son las áreas de playas. El IPCC (el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático o Panel Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU) pronostica que a final de siglo el aumento del nivel del mar será entre 1 y 1,5 metros, pero en altura, en vertical. Por ejemplo, la Playa de Las Canteras (Las Palmas de Gran Canaria) tiene una inclinación de 4 grados. Porque ese pronóstico es en altura, en vertical, con lo cual, el mar se introducirá muchísimo hacia dentro de la Playa de Las Canteras. Al final del siglo perderemos sobre los 20 metros de playa, aproximadamente. La tasa promedio del aumento ha pasado de 1,7 en el siglo XX, a partir de 1993, unos 3,3 milímetros al año y desde 2010, a 4 milímetros anuales. Un aumento imparable, cada vez está aumentando más. Para 2100, el aumento será, en el peor de los casos, 1,5 metros en vertical. Si la playa está inclinada 4 grados, el mar entrará en la Playa de Las Canteras sobre los 20 metros. Como la playa tiene un ancho de unos 50 metros en algunas zonas, perderemos la mitad de la playa.

Además de la pérdida de playas, con los consiguientes efectos en la sociedad, ¿qué otras consecuencias tiene la subida del nivel del mar?

La subida del nivel del mar no tendrá efecto en las temperaturas de las islas, pero sí se percibirá a través del aumento de la temperatura oceánica y en su circulación. Aunque eso es mucho más difícil de evaluar. Nuestro clima se debe fundamentalmente a los vientos alisios y la corriente canaria, que es relativamente fría. Eso provoca que disminuya la temperatura de la atmósfera, porque hay un flujo de calor hacia el océano, porque el océano está más frío que la atmósfera. Si aumenta la temperatura del mar, ese flujo de calor de la atmósfera al océano disminuirá, por lo tanto, tendremos temperaturas más altas en Canarias. Las Islas están en la latitud del Sáhara y si aumenta la temperatura de la corriente canaria, no tendríamos ese clima benigno y tenderíamos a un clima de la latitud del Sáhara.

¿Qué papel juega la corriente en Canarias?

Los estudios que hemos realizado de la corriente canaria, que es fundamental para conocer hacia dónde va nuestro clima, los hemos llevado a cabo a través de barcos oceanográficos que llegan a Canarias, que suele ser cada seis meses. El Archipiélago no cuenta con un barco oceanográfico. Y al carecer de ello, no podemos determinar cual es la variación de la corriente canaria como deberíamos hacerlo, con un muestreo mensual aproximadamente. Por lo tanto, ¿la corriente canaria está aumentando o disminuyendo? No lo sabemos aún porque nos falta el barco oceanográfico y es algo que queremos explicar al Gobierno de Canarias. Es importante porque el cambio climático vendrá a partir del océano y somos islas, rodeados de mar y tenemos que conocerlo. De igual forma que para conocer las estrellas se necesitan telescopios, para conocer el océano necesitamos barcos oceanográficos. Hasta ahora, tenemos que esperar a que lleguen barcos de la península para poder hacer medidas oceanográficas.

¿Cuál ha sido la importancia del Instituto de Oceanografía y Cambio Global?

He sido director durante diez años, pero hace un año y medio que no lo dirijo. Está dedicado a estudios de la repercusión del cambio climático en el océano y, por ende, en nuestro entorno, tanto desde el punto de vista físico, como biológico, químico o geológico. La ULPGC está en el rankin de Shangai en el campo de la oceanografía gracias al IOCAG.

Usted ha tratado este asunto ampliamente desde hace más de una década, son numerosas las ponencias o estudios acerca de la subida del nivel del mar, ¿considera que hay una toma de conciencia de esta realidad?

El Cabildo de Gran Canaria está muy preocupado por la subida del nivel del mar y por el cambio climático. Por ejemplo, tenemos un proyecto Life con ellos para adaptar la costa norte al calentamiento global y van a solicitar otro para adaptar el área de Juan Grande. Están muy involucrados en este aspecto. Hay gente que está fuertemente preocupada y que intenta la adaptación al cambio climático.

¿Qué opina de la reforma del Cambio Climático en Canarias?

Imagino que la reforma es para mejor, pero espero que se pueda empezar ya a aplicar.

Las soluciones varían desde poner diques o muros de contención a trasladar a las poblaciones, ¿qué opina al respecto?

No creo que haya que poner diques de contención, se puede adaptar el proyecto Life. Hacer arrecifes que se asemejen a los naturales, como las charcas de Gáldar o Agaete. Intentar hacer charcas naturales para evitar que la subida del mar afecte a las viviendas. Y otra opción es trasladar a la población a otras zonas. Pero con la subida del mar pronosticada por el IPCC se puede adaptar la costa para que no afecte a las viviendas. Tenemos que adaptarnos, porque la subida del nivel del mar es imparable. De forma paulatina, ir a las afecciones mayores al principio, ir poco a poco. Estamos hablando de 2100 y hay tiempo para hacer muchas medidas. Y, por supuesto, disminuir las emisiones de CO2 hasta eliminarlas en un futuro próximo.

