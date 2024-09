De refugio a negocio

Me remonto a mi preadolescencia, año 1986. Yo tenía once años, edad en que me di el primer beso con mi entrenadora de baloncesto. Entonces supe que algo «raro», «anormal», «indigno de una jovencita como yo» pasaba conmigo y con mi manera de sentir atracción hacia el resto. Poco a poco, observando a mis iguales, empecé a intuir que aquello no encajaba y que era mejor callar, disimular y ocultar «eso extraño» que me diferenciaba de mis amigas. Aún no sabía que lo que sentía tuviera nombre. A los dieciséis, me enamoré hasta las trancas de la chica del pupitre de atrás y viví mi primera relación afectiva y sexual con quien se convirtió en plena adolescencia en ese «amor de mi vida». Sin mediar trato ni contrato, tácitamente nos relacionábamos a escondidas, o eso creíamos nosotras, ya que los dimes y diretes de nuestro entorno no tardaron en construir una sombra social incómoda a nuestro alrededor. La expresión de género masculina de mi pareja de entonces, esa masculinidad que a mí me volvía loca, me enseñó de estereotipos de género y de heteronorma. Yo aún no conocía la palabra lesbiana, mucho menos lo que era un estereotipo, el género o «la norma», ese ente del que nadie hablaba ni veía, pero se imponía. La educación recibida en un colegio de monjas y en una familia «de bien» no me daba acceso a lecturas cómplices y reparadoras: el feminismo llegó pocos años después, cuando llegué a la universidad.

A los 16 años dejé el colegio y entré en un instituto público. En plena ebullición de hormonas y sumergida en una lucha interna por cuanto vivía como una injusticia (tiempo después le pondría nombre y apellido: misoginia y lesbofobia), descubrí el Nashville, un local de La Laguna (Tenerife) gestionado por dos mujeres que eran pareja y al que acudían otras «mujeres como yo». Cierto, tuve que apartarme de mi grupo de amistades que formaban parte de mi cotidianidad y construir otras que eran igual de «raras», pero costó menos de lo que imaginaba ya que la recompensa fue sumamente sanadora.

El Nashville me abrió las puertas a la libertad. Y se convirtió en mi hogar. Allí coincidíamos todas, de lunes a sábado, buscando un refugio en el que poder descansar de las presiones externas, de las miradas que nos acusaban en la vida real. Para el resto de la sociedad, los bares y pubs se clasificaban según la edad: para adolescentes y jóvenes, para mayores de 30, 40… En el Nashville nos reuníamos mujeres de todas las edades, de 16 a 70 años. Esa intergeneracionalidad fue dibujando una gran familia que se cuidaba y proporcionaba cobijo.

Los bares, pubs y discotecas para el colectivo LGBTI en Canarias no eran simplemente lugares de ocio, eran auténticos refugios donde podíamos ser nosotras mismas, libres de prejuicios y del constante escrutinio de una sociedad que, en tantos aspectos, nos daba la espalda. Para quienes crecimos en las décadas de los años 1980 y 1990, estos lugares representaban mucho más que una simple opción de entretenimiento nocturno. Eran espacios de encuentro, de apoyo mutuo y, en muchos casos, el único lugar donde podíamos sentirnos parte de una familia elegida.

Tras el Nashville llegaron otros: Esquinazo, Nashville 2, Luna y tú, Eva Luna, Qué más da, el Galeón… Recuerdo cómo en algunos de estos lugares teníamos que tocar el timbre y bajar hasta el sótano, alejándonos del ruido inmundo que nos señalaba para poder disfrutar, como hacía el resto, de unas risas, un baile y algún que otro ligoteo. En realidad, nada era diferente al resto de bares o pubs de las Islas. En nuestros espacios transcurrían las tardes y las noches de la misma manera que en los locales de alrededor. La única diferencia es que, en los nuestros, dejábamos de ser «marimachos, desviadas, maricones» y, por unas horas, podíamos ser «personas». Simplemente personas. Afuera no teníamos derechos: ni al matrimonio, ni a construir una familia... Recordemos que no fue hasta 1990 que la OMS retiró la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Dentro, dibujábamos esos derechos: festejábamos bodas y construíamos familia.

En el Puerto de la Cruz estaba el Vampis, uno de los locales más emblemáticos que está a punto de cumplir su 40 aniversario. ¡Cuánto ha llovido desde entonces! Los espectáculos del Vampis forman parte de la biografía: travestis, trans, maricones y bolleras disfrutamos de ellos de la mano. ¡Quién no lleva en su corazón a la gran Aroa y las risas que nos robó! Aprendimos a reírnos del estigma y la discriminación que la sociedad ejercía sobre nosotras.

En aquel entonces, ser una mujer lesbiana en Canarias implicaba vivir una realidad dura que se movía entre la invisibilidad y la discriminación abierta. No había leyes que nos protegieran, ni tampoco campañas de concienciación que hablaran de la diversidad sexual con naturalidad. Los comentarios despectivos y las actitudes homófobas eran parte del paisaje diario y, por eso, encontrar un lugar donde poder ser tú misma, sin miedo, era una necesidad vital.

Los bares y discotecas LGBTI de la época carecían de lujos y no estaban diseñados para atraer grandes multitudes. No tenían la decoración sofisticada ni el marketing agresivo que hoy vemos en muchos de estos espacios. Eran lugares humildes, a menudo escondidos, que funcionaban gracias al boca a boca. Pero lo que les faltaba en glamour, lo compensaban con creces con altas dosis de autenticidad y calor humano. Era en esos rincones donde se construían redes de apoyo que, en muchos casos, se convertían en hogar para quienes habían sido rechazadas en sus casas.

Recuerdo la primera vez que entré en el Nashville a los 16. La sensación fue casi indescriptible: por primera vez no tenía que fingir, no tenía que esconderme o disimular. Podía hablar abiertamente con otras mujeres que compartían mis experiencias, mis miedos y mis sueños. Allí dentro, el mundo exterior con sus prejuicios y su hostilidad se quedaba en la puerta. Aquellos espacios se convirtieron en aulas de aprendizaje colectivo, donde se compartían historias de resistencia, se debatía y se construía un sentido de pertenencia que pocas veces experimentábamos fuera de esos muros. Hacíamos pedagogía y, si entraba alguien que no fuera del colectivo, se le permitía quedarse únicamente si cumplía con las normas de convivencia. Llevar a primas, a hermanas y a otras amigas que no eran LGTBI era una manera de ir creando consciencia y tendiendo puentes la sociedad.

Sin embargo, con el paso de los años, estos espacios han comenzado a transformarse. La visibilidad del colectivo LGBTI ha aumentado considerablemente, y con ello los bares y discotecas que una vez fueron refugios, como el Yumbo en Gran Canaria, se convirtieron en puntos de atracción turística y en negocios altamente rentables. Lo que antes era un secreto a voces, protegido y cuidado por quienes formábamos parte de la comunidad, pasó a ser parte del circuito comercial y del entretenimiento nocturno canario, nacional, internacional.

Hoy, al pasear por las principales zonas de ocio de Canarias es difícil no notar cómo la esencia de aquellos espacios ha cambiado. Donde antes había una puerta discreta y una bienvenida cálida ahora encontramos locales que hacen gala de su cartel LGBTI friendly e incorporan promociones especiales que buscan atraer a un público diverso, no necesariamente comprometido con la causa. Estos lugares han dejado de ser refugios para convertirse en negocios. La lógica del mercado ha reemplazado, en muchos casos, el sentido de comunidad, lucha y resistencia que solía definirlos.

Antes, este tipo de locales estaban en manos de personas del colectivo, quienes los gestionaban y administraban como podían, sin ayudas públicas que les permitieran fomentar la gran labor que hacían en materia de derechos humanos. Hoy, una gran parte del dinero público se destina a actividades que llevan la etiqueta LGBTI pero que, sin embargo, no están diseñadas con fines sociales. Cientos de miles de euros de las arcas públicas que caen en un saco roto.

En última instancia, lo que está en juego no es solo la supervivencia de estos espacios sino la preservación de una parte importante de nuestra historia y nuestra identidad como comunidad. Debemos encontrar la manera de mantener vivo ese espíritu de familia, de apoyo mutuo y de libertad que definió los primeros bares y discotecas LGBTI en Canarias, incluso en un contexto de mayor visibilidad y comercialización, y acoger el dinero público para que, más allá de la fiesta que a todas nos gusta y que tanto necesitamos, tenga un impacto directo en nuestros derechos así como para sensibilizar y concienciar a una sociedad en la que la derecha extrema y la extrema derecha van ganando terreno y nos vuelven a recordar de dónde partimos y a dónde pretenden que volvamos. Fiestas, sí; negocios, también; pero por y para el colectivo. Con una conciencia social y resiliente en los tiempos duros que corren.

Kika Fumero es consultora especialista en violencia sexual y de género, feminista lésbica y asesora de políticas públicas y privadas.

