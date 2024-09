Tom Smulders: «Se intenta ahora copiar un modelo de éxito pero solo en la parte comercial»

Su relación con el colectivo LGTBIQ+ en Gran Canaria se remonta a hace casi 40 años, cuando comienzan a despuntar en el sur de la Isla los locales de ambiente como reductos de libertad y puntos de encuentro y convivencia. ¿Cómo recuerda aquella época y por qué era preciso defender su existencia? Hablamos de un periodo donde aún había una importante represión.

Aunque soy holandés, viví en la Península, en una ciudad turística como Benidorm, el momento de la muerte de Franco. Allí ya había muchos turistas internacionales y aunque no existían lugares específicos de ocio gay, los grises trataban sin represión violenta visible a los turistas homosexuales.

Luego me trasladé a Gran Canaria, concretamente a Playa del Inglés, donde la situación era parecida a finales de la década de 1970 e inicio de la de 1980 y se abre en el centro comercial Gran Chaparral el bar terraza Jeans, con buena música pero sin un cartel anunciando que era un local gay aunque el 95% de los clientes sí lo eran.

Turistas encantados y canarios de todos los pueblos quitándose el polvo del armario. Se lograba por fin ser quien eras al aire libre, con alegría, respeto, sin interferencia de la policía. Los paseantes del shopping center a lo mejor se dieron cuenta que había muchos chicos y pocas chicas pero aún no era un ambiente tan marcado, algo que llegó con el giro al búnker del ocio gay concentrado en el fracasado centro comercial NILO. Durante años fue el walhalla de viajeros y locales para disfrute casi sin límites y bares con diferenciación del grado o preferencia.

Hubo alguna intervención muy criticada por parte del CNP [Cuerpo Nacional de Policía], pero al igual que al jefe bestia Lindosa, que así lo apodábamos, de la Policía Local del municipio le costó aquella presión hacia las personas gays su puesto de trabajo, aquel comisario de aquel lejano CNP al menos no contó con el aplauso de sus superiores. Es decir, esos chicos gays y todavía algunas pocas chicas no eran criminales. Raros sí, pero inofensivos y en el caso de los canarios, cada vez más aceptados y protegidos por sus propias familias.

Hay quien alerta sobre la deriva que actualmente sufren estos espacios y critican que lugares de referencia LGTBIQ+, como por ejemplo el centro comercial Yumbo, en Gran Canaria, o los locales de ambiente del Puerto de la Cruz, en Tenerife, se han convertido casi en parques temáticos repletos de curiosos que acuden en tropel para ver a drags, transformistas... Dentro del colectivo son cada vez más quienes no se sienten identificados con estos lugares. ¿Percibe ese cambio?

Lo que sucede ahora en el caso del centro comercial Yumbo es fruto de la tercera fase del Desarrollo Gay Ocio en el sur de Gran Canaria. Turistas de antaño se convirtieron en dueños o camareros de bares de todo tipo, donde se ofrecían las actividades más excitantes.

Es cierto que al tratarse de una gran explanada, accesible, y con muchas terrazas, algo que no es habitual al menos en el sur de Gran Canaria, resulta atractivo para turistas no sólo LGTBIQ+ que quieren sentarse para ver y ser vistos, según el interés.

Puede parecer un problema menor, pero la verdad es que la falta de terrazas en Playa del Inglés donde sentarse y disfrutar tiene mucho que ver con ese tema de masificación curiosa en el Yumbo y, aunque en menor medida, en otros establecimientos similares de las Islas.

En el caso grancanario, el Anexo tiene terrazas pero para comer y sin demasiado espacio para moverse; los centros comerciales como Cita, Plaza, Gran Chaparral... al borde de la muerte definitiva y el Metro es el shopping center más fotografiado por ser la ruina más repulsiva de un destino turístico de referencia desde el año 2013.

Pero hay algo que debe quedar claro: el Yumbo ni ningún espacio de ocio gay no es, ni debe entenderse nunca, como un centro antropológico de estudios de integración y aceptación, lo que no significa que esta tarea de activismo, lucha y visibilización haya llegado a su final; en absoluto. Pero los deberes solidarios, por rigor, tienen que buscarse de forma integral con el poder político.

Pero raro es el municipio turístico que a día de hoy no trabaja en Canarias por colgarse la etiqueta de gay friendly desplegando banderas arcoíris, pintando bancos con los colores de la enseña LGTBIQ+ u organizando multitudinarios y costosos eventos musicales o pseudo culturales que promocionan empleando términos como destino tolerante, convivencia segura... ¿Cree que esas etiquetas reflejan realmente una postura activista o se trata simplemente de una manera de abrir nicho de negocio captando a miembros del colectivo?

Nuestro inicio cronológico en San Bartolomé de Tirajana fue de reivindicación institucional a modelar en una manifestación lúdica solidaria en el mes de mayo de poco turismo y así llenar camas y ser un referente internacional.

Si se refiere al Gay Pride le diría que de un tiempo a esta parte parece más una prolongación de las cabalgatas de los carnavales que un acto de activismo. No se lo digo con ánimo de ofender.

Desde luego. La manifestación del Gay Pride se ha limitado ya a algo festivo. Nada más. Urge una manifestación previa digna, con palabras claras y denunciando las cosas que realmente pasan en los países que, por ejemplo, repudian y maltratan a las personas LGTBIQ+.

También le digo que estamos esperando que los medios de comunicación cumplan en ese momento con su papel solidario...

¿A qué se refiere?

Echo en falta más presencia de participantes de países con legislación homófoba en el Gay Pride. Incluso ahora, con los problemas de migrantes llegados a Canarias deberíamos ser todos más sensibles con ese tema, pero ya no sólo de Estados de África sino también de Rusia, Polonia, regiones del Golfo Pérsico, de Asia... Personas que cuentan historias horrendas. Son fugitivos, humanos como nosotros, que en su país no podían ser lo que son. Por desgracia ya hay muchos y muchas que no lo podrán contar.

Canarias y el activismo deberían tener eso ahora más en cuenta que nunca o que confirmar que lo frívolo tiene que ir de la mano de la lucha solidaria con otras y otros menos favorecidos. En cada acto o manifestación hay que recalcarlo. Si no es así, no te mereces el buen trato aquí recibido. A no ser que andes ciego pero por conveniencia.

¿Qué parte de culpa tienen las mujeres y hombres LGTBIQ+ en esta situación que al final es, pura y llanamente, monetizar aquello nacido como la valiente exposición pública de una realidad que durante décadas se vivió desde el anonimato? Lo digo porque incluso los propietarios de locales de ambiente entregan a cambio de importantes sumas de dinero sus negocios en las celebraciones del Pride a empresarios ajenos al colectivo para que, a lo largo de esas semanas, los exploten vendiendo sin tino copas y comida entre los miles de asistentes.

Es algo casi inevitable. La caja es la caja incluso dentro de la legislación. Mucha actividad de ocio en esa semana LGTBIQ+ no sólo se celebra en complejos gays exclusivo o el Yumbo sino en grandes hoteles a cargo de su equipo de animación.

Volviendo al modelo que se pretende replicar con respecto al colectivo LGTBIQ+ como atractivo turístico, ¿está usted satisfecho con el camino que dicha cuestión ha tomado ahora?

Se intenta ahora copiar un modelo de éxito solo en el modo comercial. Nada que ver ya con el concepto modélico que ideamos junto a Darío Jaén [activista LGTBIQ+ fallecido, impulsor de la comunidad gay en San Bartolomé de Tirajana vinculado al PSOE]

Sin embargo mucho me temo que el idealismo y la ética se taparon en general bajo la manta de la comodidad y del éxito comercial.

Instituciones públicas presumen del millonario aporte económico que el visitante LGTBIQ+ genera en sus arcas. ¿Revierte luego ese dinero en campañas informativas, planes de prevención, atención socio sanitaria especializada, ayudas a personas del colectivo en situación de exclusión...?

Hay subvenciones institucionales, incluso para actuaciones cutres, pero todos los políticos dirán, al ser preguntados, que protestas y actos de ayuda a los humanos gays en países homófobos corresponde al Ministerio del Exterior y en absoluto a ellos.

¿Cuáles considera que han sido los principales errores cometidos para que se haya llegado a esa situación?

A la deriva del exitoso ocio y la libertad reinante in situ. Eso hace olvidar la defensa solidaria.

¿Ha jugado a favor o en contra el hecho de haber alcanzado los objetivos por los cuales surge el activismo y, de rebote, los espacios de ambiente?

Hay jóvenes activistas éticos de solidaridad y aceptación y unas eminencias grises que pretenden hacer de ello un estudio de evaluación pero sin potestad de mover grandes piedras. No hay que olvidar que personas no filtradas por sus ideas homófobas que vienen incluso de fuera, generan nuevos brotes amenazantes para la comunidad LGTBIQ+, como ha sucedido en Madrid por ejemplo.

Su papel junto a personajes como, entre otros, Darío Jaén, que mencionó antes, fue imprescindible para que Gran Canaria consiguiera situarse a nivel regional, nacional e internacional a la cabeza de los lugares más atractivos entre los hombres y mujeres que integran el colectivo. Tanto es así que en el resto del Archipiélago se trata de imitar el modelo grancanario. ¿Considera acertado copiar el ejemplo de la Isla?

Se daría cuenta de que su lucha no ha sido en vano, pero que paró en las fronteras ideológicas que él quiso traspasar. Darío era además un hombre culto, afable y con el permanente afán de ayudar y aportar, siempre en lo positivo.

Él luchó por ayudar a los afectados de sida, organizaba actos y exposiciones interculturales... Pero en el municipio que pretende ser cosmopolita y referente ni siquiera se ha intentado seguir sus pasos.

