Arminda Suárez: «Es difícil estar bien informado viendo solo vídeos de 30 segundos»

¿Por qué cree que los jóvenes eligen informarse a través de las redes sociales?

Se han acostumbrado a entrar en las redes sociales en las que hay mucha información y consideran que tienen habilidades o que pueden crear esas habilidades para poder estar al día de lo que sucede en la sociedad. Como en las redes sociales están las personas que a ellos les interesan, influencers, streamers, músicos... creen que la sociedad que a ellos les interesa está en las redes sociales. Entonces cuando necesitan conocer una información, qué es lo que interesa ahora o qué está de moda, acuden a las redes sociales porque es donde ellos consideran que encuentran la información que les vale según sus intereses.

Ha cambiado la forma en la que acceden a la información, pero no sé si también las capacidades, ¿tienen los mismos hábitos de lectura o la misma capacidad de concentración?

Sí han cambiado los hábitos, pero nuestro cerebro en realidad no, porque se adapta de forma más lenta a esa realidad. Sí que hay estudios que están indicando que la lectura en este tipo de plataformas a través del móvil o la tablet no llega a conseguirse que sea en profundidad y que leerlo en papel consolida mejor ese tipo de aprendizaje. Pero los jóvenes están en un momento en el que la tecnología está ya instaurada en nuestra vida y para ellos es totalmente normal acudir y generar conocimiento a través de la lectura y escritura con las tecnologías de la comunicación. Lo bueno que tiene internet, y a la vez lo malo, es la inmediatez para encontrar información, para conectar con otras personas. Y esta característica puede hacer que dentro de unos años encontremos más información y estudios acerca de que estas nuevas generaciones no tienen tanta paciencia o capacidad para afrontar la frustración. Me parece lógico que no aguanten viendo un episodio de una serie y tengan que acudir al móvil.

"Emulando a Campoamor en el voto femenino, aunque se equivoquen, los jóvenes tienen que votar"

¿Tienen los más jóvenes las herramientas necesarias para detectar cuando se les está desinformando?

La alfabetización mediática y digital es una capacidad que se adquiere con la experiencia y la educación. En uno de mis artículos, en el que se trabajaba con estudiantes desde sexto de primaria hasta segundo de bachillerato, sí que se veía una clara diferencia respecto a la edad. A más edad presentaban más capacidad para identificar que se les estaba engañando. Y sobre todo para buscar información en otros lugares fuera de las redes sociales. ¿Dónde está el elemento clave? En la educación. La formación y la mediación digital parental son los elementos clave para poder conseguir que esos niños vayan adquiriendo esa alfabetización y competencias para hacer un uso adecuado de las redes sociales y de la información que les llega.

¿Cree que la desinformación está favoreciendo la radicalización entre los más jóvenes?

Hay compañeras que trabajan sobre este tipo de temáticas que así me lo han comentado. Ideas sobre violencia de género o discriminación que a lo mejor en nuestra generación pensábamos que se habían desterrado, ahora parece que ya no lo son tanto. Vuelvo a repetir que el punto clave es siempre la educación y la sensibilización respecto a este tipo de situaciones y mensajes que pueden agravar problemáticas como la homofobia, la transfobia o el racismo.

"En ellos puede calar más la desinformación porque no tienen las herramientas mentales para discernir"

¿Son los jóvenes más manipulables que otras generaciones?

No sé i manipulables, pero el desconocimiento, el no tener ciertas habilidades, experiencias y conocimientos como un adulto y tener el área prefrontal poco desarrollada hace que esa capacidad de raciocinio, de reflexión o de crítica no esté tan desarrollada. Entonces, obviamente, se pueden ver más abocados a que se les mienta, no más, pero sí a que les cale más la información porque no tienen las herramientas mentales necesarias para poder discernir y sobre todo criticar lo que les llega.

¿Que sean más permeables a la desinformación puede suponer un peligro para la democracia?

Sí, podría ser peligroso, pero debemos pensar, por ejemplo, cuando se hablaba del voto femenino. Clara Campoamor decía: ‘Aunque se equivoquen, tienen que votar’. Votar también es un aprendizaje y los cambios ayudan a mejorar la decisión que se ha tomado. Entonces, si se está dando esa situación de radicalización, que no tengo todas las claves para afirmarlo, es lo que marca el devenir social, histórico y político. ¿Cómo luchar contra eso? Pues con información verídica, con educación, paciencia y marcando el modelo. Si por otro lado se habla de desinformación, se habla de violencia y de un lado por el que no queremos que vayan, pues hablemos de información verídica, real y sobre los hechos. Y actuar como modelo para que cuando crezcan vean qué modelo de sociedad es el que les estamos dejando.

"Deciden informarse a través de redes sociales porque la sociedad que a ellos les interesa está allí"

¿Es mayor el impacto que causan en ellos los mensajes a través de las redes sociales que el de los medios tradicionales?

Sí, cuando llegan a la adolescencia se marca una especie de separación de modelos, porque ya están en una socialización más avanzada y existen también los grupos de presión. Se intentan acercar y emular los estilos y las formas de ser de las personas a las que idolatran, hoy en día los influencers y streamer, que son los que tienen como modelo a seguir. Sin embargo, la familia, aunque hay una especie de separación, es cuando más presente debe estar. No como una persona que vaya a prohibir, sino que hay que negociar continuamente y tiene que haber una persona como referencia única, más allá de las figuras de internet.

Los medios de comunicación han perdido el monopolio de la información, ¿qué cree que podrían hacer para acercarse a los jóvenes?

Hay un salto generacional. Cuando ven la televisión, al periodista que te está contando las noticias lo ven como a sus padres. Cuando yo era pequeña en la televisión había también programas enfocados en dar noticias con un enfoque más juvenil. Eso se ha perdido porque se ha trasladado a las redes sociales.

"Debería existir una mayor regulación y filtraje, sobre todo para proteger a los menores"

¿Considera que se debería adaptar el mensaje al formato que ellos consumen, vídeos más cortos, por ejemplo?, pero ¿se puede estar bien informado y formalizar una opinión fundamentada solo a golpe de reel?

Es complicado. Sí hay divulgadores en TikTok e Instagram y pueden informarte. Pero si me preguntas si se puede estar bien informado solo con vídeos de 10 segundos, pues es bastante difícil. Pero sí que hay opciones en las redes sociales de información adecuada que se puede ampliar. Hay influencers que son divulgadores científicos, por ejemplo. Pero informarte única y exclusivamente por esa vía no creo que sea completa. Hay que contrastar y no debe ser únicamente por esa vía, sino también podrían recurrir a los periódicos digitales, ya que quizá el papel sea más difícil para ellos. Yo les incluiría en su día a día que cuando vean una noticia de un TikTok que acudan también a un periódico digital. Es algo que hago yo misma, por ejemplo. Cuando veo una información veo si es verídica o no. Eso son competencias y necesitan tener ese tipo de cosas para saber que para informarse necesitan fuentes fiables.

¿Se debería prohibir el acceso a ciertas redes sociales a los menores de edad?

No se si prohibir, me parece demasiado tajante, sobre todo porque en la prohibición está el intentar usarlo cuando tú no estás presente, pero sí regularlo de alguna manera. Presentarles a los niños internet, los dispositivos y demás cuanto más tarde mejor, obviamente. Tendría que haber una carencia de tiempo bastante más importante en la que los niños tengan una vida más análoga. Pero la presencia en las redes sociales lo tendría que discutir la familia y cuándo se pueden incorporar a ellas con una cuenta en la que los padres y madres también tengan acceso y puedan ver toda la información que está consumiendo. Y lo importante también es tener normas y límites que se pueden ir renegociando cuando se vaya adquiriendo más edad y más educación en el uso adecuado de las redes sociales.

Pero, ¿cree que debería existir una regulación por parte de las plataformas para proteger sobre todo a los menores de la desinformación y que la responsabilidad no recaiga exclusivamente en los padres?

Es cierto que hay filtros y demás pero yo creo que eso se podría mejorar mucho, sobre todo con los menores con los que hay un peligro añadido. Porque están adquiriendo experiencias a las que, desde mi punto de vista, no me gustaría que accedieran sin que yo como madre les pudiera explicar por qué sucede eso en la sociedad, por qué esa violencia o por qué esa desinformación. Yo como madre, ahora te lo digo como madre, sí me gustaría que hubiese más filtraje en ese tipo de información y que mi hijo o hija estuviera protegido no solo por mí sino también por las plataformas, que entiendo que son empresas y quieren rentabilidad, pero estamos hablando de los menores y habría que protegerlos más.

