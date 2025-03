Conoce los nombres propios de la animación en Canarias y las fechas clave

‘Dora, la exploradora’, ‘Superklaus’, ‘Mariposas negras’ o ‘Arcane’ son algunos de los éxitos de la industria de la animación en Canarias. La edad dorada que vive el sector de la animación en Canarias no se entiende sin las figuras de David Baute y Damián Perea, pero huelga decir que no están solos. A su vez, hay una cita clave en el calendario anual para el mundo de la animación, que ha convertido a Canarias en referencia. Se trata del festival Animayo, que dirige Damián Perea desde hace 20 años.

David Baute

David Baute se ha convertido en uno de los protagonistas de la animación realizada en Canarias con su primera película de este género, Mariposas negras. Es una de las cintas más aclamadas de la temporada de premios, ya que ha regalado a las Islas el primer Premio Goya a la Mejor película de animación, entre otros muchos reconocimientos obtenidos en los últimos meses. Entre ellos también se encuentran su selección en Annecy –convirtiéndose en la primera cinta canaria que compite en este festival, el más importante del sector–, así como el Premio Forqué, y dos nuevas nominaciones pendientes: para los Premios Platino que se fallarán en abril, y los Premios Quirino, cuyos galardonados se conocerán en el mes de mayo.

Con una dilatada trayectoria en el mundo del audiovisual, Baute se ha estrenado por la puerta grande en la animación con esta historia sobre el cambio climático a través de las vivencias de tres mujeres que habitan en diferentes partes del planeta. Tras un largo trabajo de documentación, el cineasta tinerfeño decidió optar por la animación porque le permitía reconstruir unos escenarios a los que él no había tenido acceso y porque ese género le facilitaba acercarse a un público más joven. Todo ello porque su objetivo final era el de lograr concienciar a los espectadores sobre el cambio climático y la migración.

Sin embargo, Baute decidió afrontar esta importante empresa cuando el sector de la animación en Canarias aún no se había desarrollado tal y como lo ha hecho en la actualidad, y es por esa razón que decidió aliarse con el estudio catalán Ikiru Films y el productor Edmon Roch. No obstante, ya entonces la producción se afrontó a caballo entre la Península, donde se desarrolló la parte animada, y el Archipiélago, que aportó el equipo artístico.

De forma paralela al desarrollo de Mariposas negras, David Baute pudo asistir a la consolidación de la animación en Canarias: «Veíamos cómo llegaban invitados a los festivales o para realizar trabajos puntales y terminaban quedándose en las Islas a vivir, porque desde aquí podían trabajar». Sin embargo, Baute también alerta sobre otros problemas: «La pena es que durante mucho tiempo no se apostó por la formación de nuevos profesionales desde Canarias y las productoras tuvieron que buscar empleados fuera de las Islas».

A pesar de estas sombras –o precisamente debido a ellas–, los buenos resultados obtenidos ahora por Mariposas negras han permitido que la productora de Baute, Tinglado Film, cree una sección dedicada únicamente a la animación, y que ya afronta la producción de dos cortometrajes para los próximos dos años.

Damián Perea

Otro nombre propio de la animación local es el de Damián Perea, cuyo primer cortometraje de stop-motion, Podría ser Peor (1999), se convirtió en el primero de animación realizado en Canarias nominado a los Premios Goya, en 2000. Ese mismo año fundó el primer estudio de animación de Gran Canaria y desde donde capitaneó hitos tan importantes como el de dirigir la campaña publicitaria del euro Los García, encargada por el Ministerio de Economía y Hacienda, y realizada de las Islas.

También han destacado a lo largo de su carrera su segunda nominación a los Goya por Amanece la noche más larga, un cortometraje dirigido por Lorena Ares y Carlos Fernández de Vigo y que él coprodujo. Obtuvo la Biznaga de Plata en el Festival de Málaga y fue preseleccionado para los Premios Oscar. Este mismo año ha obtenido su tercera nominación al Goya por la producción del corto Cafuné, que finalmente se alzó con el Goya al Mejor cortometraje de animación.

3Doubles Producciones

3Doubles Producciones, responsable del otro proyecto canario nominado en la última edición de los Goya, Superklaus, se estableció en Santa Cruz de Tenerife en 2017. Lo hicieron, reconocen, impulsados por el «apoyo logístico y la colaboración instituciones locales como el Cabildo de Tenerife y su Film Commission». Desde entonces han crecido en proyectos y en personal; cuenta con 170 profesionales, un 20% son canarios. Ahora mismo están inmersos en los últimos detalles de Heidi: El rescate del Lince, una coproducción con Alemania y Bélgica que se estrenará en agosto. Además, Helen, su cortometraje de la antología Ages of Madness inspirado en el universo de Lovecraft, ha sido seleccionado para competir en importantes certámenes como el Internacional Horror and Sci-Fi Film Festival de Phoenix, en Estados Unidos.

Darío Sánchez

Darío Sánchez es uno de los responsables de 3Doubles y reconoce que Canarias, además de las ventajas fiscales, ofrece clima y paisajes que favorecen la creatividad. «De lunes a viernes trabajamos bastante pero aquí, en esta Isla, puedes relajarte y desconectar fácilmente durante el fin de semana». A esta entidad hay que agradecerle haber creado su propio campus formativo. «Hay buenas expectativas de ir incorporando poco a poco a más gente de las Islas».

Mientras, en Gran Canaria, Fortiche no para de dar buenas noticias. Después de abrir su sede en las Islas en 2020, su adaptación de League of Legends para Netflix, Arcane, le ha valido situarse en los primeros puestos de reproducciones de la plataforma. Prepara su primer largometraje original, Penélope de Esparta, y esta semana acaba de estrenar el vídeo de la banda sonora de la segunda temporada de Arcane.

Fechas a tener en cuenta

El desarrollo del sector de la animación en Canarias no se entendería sin la aparición de festivales y propuestas que giran alrededor de estas producciones y que se encargan de poner a las Islas en el mapa de las citas más destacadas.

Animayo

La más longeva, sin lugar a dudas, es el Festival Internacional de Cine de Animación, Efectos Visuales y Videojuegos Animayo, que se celebra desde hace 20 años en Gran Canaria. Esta cita es mucho más que un festival de cine, puesto que se ha consolidado como un sistema educativo al que profesionales de la industria acuden para enseñar y motivar a las nuevas generaciones de profesionales.

Los incentivos fiscales y la gran cantidad de estudios hace que trabajadores de todo el mundo recalen en las Islas

Han acudido artistas y creadores de estudios como Disney, Sony, Skydance, Pixar, Dreamworks o Marvel y el festival no solo se limita a la proyección de cortometrajes, sino que incluye actividades como presentaciones, concursos o entrevistas de trabajo. Su proyección a lo largo de estas dos décadas ha permitido que se convierta en el primer y único festival español de animación declarado Festival Calificador por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood y, así, los premios del festival en las categorías de Gran Premio del Jurado y Animación con Ñ son considerados en la categoría de Cortometraje de Animación de los Oscar.

Tanto es así que, este 2025, el cortometraje premiado en la cita grancanaria, A la sombra del ciprés, dirigido por Hossein Molayemi y Shirin Sohani, ganó el Oscar a Mejor cortometraje de animación, llevando hasta el teatro Dolby de Los Ángeles al director de la cita grancanaria, Damián Perea.

El festival se ha convertido en un auténtico trampolín para diferentes producciones: Late Afternoon (Gran Premio Animayo 2017) fue nominado al Oscar en 2018; Our Uniform (Gran Premio Animayo 2023) en 2024; Kapaemahu (Gran Premio Animayo 2020) fue incluido en la lista preliminar del Oscar en 2021; y An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It (Mención Especial del Festival al Mejor Stop Motion 2022) fue nominado al Oscar en 2023.

Premios Quirino

Mientras, el próximo mes de mayo, Tenerife se convertirá en la capital de la animación iberoamericana de la mano de los Premios Quirino, bautizados así en honor a Quirino Cristiani, creador del primer largometraje de animación de la historia: una producción argentina titulada El apóstol (1917) en la que se utilizaron 58.000 dibujos hechos a mano. El Teatro Leal de La Laguna acogerá la gala de entrega de unos galardones a los que aspiran 26 producciones procedentes de una decena de países.

