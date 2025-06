Canarias, diversidad en arquitectura

Hubo un tiempo (muy reciente, históricamente podemos decir que es aún casi presente) en el que la arquitectura contemporánea canaria no solo respondía a la funcionalidad, sino que desafiaba los límites de lo establecido, soñaba con nuevas formas y dialogaba con el paisaje con una voz propia. Ese tiempo tuvo su apogeo en los albores del siglo XXI, cuando Canarias, inesperadamente pero con justicia, brilló en la escena internacional y se convirtió en el faro arquitectónico de España en la exposición “On-Site: New Architecture in Spain” del MoMA de Nueva York en 2006.

¿Qué nos ha sucedido desde entonces? ¿Dónde quedó aquella audacia que nos llevó a ocupar la portada del catálogo de la exposición? No podemos decir que hoy la arquitectura en las islas no es buena. Se ajusta a los estándares europeos, funciona, se integra… pero ¿nos emociona? ¿Nos sorprende? Salvo honrosas excepciones, parece haber perdido el aliento visionario y la capacidad de mirar más allá de la técnica para encontrar el alma de lo construido.

La arquitectura no es solo forma, volumen y función. Es el diálogo entre el suelo, el cliente y el creador. Y quizás ahí radique la raíz del cambio. Tal vez, hoy, falte esa clientela audaz que en otro tiempo impulsó proyectos que trascendían lo meramente constructivo para convertirse en declaraciones de identidad, en gestos que elevaban la arquitectura canaria al territorio del arte.

Es hora de mirar atrás, no con nostalgia, sino con propósito. Analicemos aquellas obras que hicieron historia y que demostraron que Canarias podía ser vanguardia:

El estadio de atletismo de Tenerife (Tincer)

Una arquitectura que se funde con la tierra volcánica, que emerge como un paisaje construido, diseñado por Fernando Menis, Felipe Artengo Rufino y José María Rodríguez Pastrana. Su forma recuerda la fuerza telúrica de la isla, y aún hoy, con sus gradas abrazando el terreno, es un espacio donde el deporte y el paisaje se encuentran en armonía.

Escuela de Artes Escénicas de Tenerife

Un refugio para la creatividad, una arquitectura que respira y que busca disolver los límites entre dentro y fuera. GPY Arquitectos concibió un espacio abierto a la experimentación, a la luz y a la interacción. La obra fue celebrada internacionalmente, demostrando que Canarias podía construir espacios que propiciaban la expresión cultural.

Edificio Woermann, Las Palmas de Gran Canaria

Un tótem en la ciudad, una pieza de arquitectura que se convierte en un hito visual, con su imponente altura y su fachada que juega con la luz y la vegetación. Ábalos & Herreros, Joaquín Casariego y Elsa Guerra lo diseñaron como un elemento híbrido, un espacio de vida y actividad que redefine el skyline de la ciudad.

Aeropuerto Tenerife Norte

Luz y materiales cálidos para humanizar la experiencia del viaje. Antonio Corona, Arsenio Pérez Amaral y Eustaquio Martínez García crearon una terminal acogedora, en la que la piedra, la madera y el hormigón dialogan con la atmósfera atlántica. Una obra que demostró que incluso en la arquitectura funcional se puede encontrar emoción.

Estas obras demostraron que Canarias tenía voz propia en la arquitectura contemporánea. No han desaparecido. Siguen ahí, esperando que volvamos a mirar con los mismos ojos con los que en su día fueron concebidas.

Si alguna vez fuimos capaces de construir con alma, de atrevernos, de escribir nuestra historia arquitectónica con firmeza, ¿por qué no podríamos volver a hacerlo?

Quedan algunos valientes trabajando hoy día y eso da esperanza. El futuro no está escrito. Solo hace falta recuperar el impulso, la visión, y recordar que la arquitectura no solo se construye con materiales, sino con sueños.