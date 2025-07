Canarias, epicentro de una macroestafa global con criptomonedas

Una de las mayores estafas internacionales con criptomonedas tuvo su epicentro en un modesto local dedicado al coworking en el corazón de Las Palmas de Gran Canaria. Allí, en el número 8 de la calle Torres, comenzó a operar en abril de 2020 FX Winning, una plataforma de trading algorítmico que prometía beneficios constantes, rentabilidades garantizadas y una revolución tecnológica en los mercados financieros. FX Winning registró su sede en Hong Kong, pero en realidad operada desde la oficina situada en Triana. Detrás del proyecto: David Merino Quintana, un empresario canario de 42 años que pasó de ser prácticamente un desconocido a dirigir, junto al cubano Rafael Brito Cutie, un entramado que acabaría defraudando millones de euros, dólares y criptodivisas a miles de ahorradores en todo el mundo.

En realidad Merino Quintana no era tan desconocido para la Justicia y los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Está vinculado a los comienzos de Arbistar 2.0, otra plataforma de criptomonedas fundada por el empresario catalán afincado en Tenerife, Santiago Fuentes, que está en prisión desde junio de 2023 a la espera de sentencia de la Audiencia Nacional por estafar a 32.000 personas con un perjuicio económico de 92 millones de euros. Las ganancias que habría obtenido Merino con Arbistar le sirvieron para financiar su proyecto Frequency antes de fundar Fx Winning.

En solo tres años, FX Winning consiguió atraer a más de 15.000 inversores de una treintena de países y se calcula que cerca de 460 millones de euros se esfumaron de las cuentas de sus legítimos propietarios. Criptomonedas, wallets inaccesibles, sociedades pantalla y una narrativa tan cuidada como engañosa fueron las herramientas de una estafa de tipo Ponzi que se sostuvo mientras el dinero seguía fluyendo con la incorporación de nuevos clientes hasta que ya no se pudo estirar más el chicle.

Entre los estafados hay medio millar de españoles que perdieron 39 millones de euros. Ahora buscan justicia a través de demandas colectivas con las que pretenden recuperar el dinero defraudado a través de las sociedades mercantiles vinculadas a Merino Quintana y su red de estrechos colaboradores que fueron tan necesarios como imprescindibles para expandir la estafa desde el Archipiélago canario al resto del globo. Una estructura piramidal para una estafa piramidal.

Las denuncias han terminado en un procedimiento judicial dirigido por el Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional. El magistrado Antonio Piña encargó a la UCO la investigación del asunto y su informe es demoledor: en 444 páginas se detalla la implicación de decenas de personas dentro de la operativa fraudulenta de inversiones en criptomonedas, blanqueo de capitales y falsedad documental relacionadas con FX Winning y sociedades que captaban inversores a través de We Are Turbo y TWT Advisors MX.

El informe de la UCO dedica 76 páginas a mapear más de treinta sociedades en medio mundo para «alejar a Merino Quintana del foco y proteger los activos»

Sigue el dinero

El juez, con el informe de la UCO en la mano y otras diligencias practicadas, ordenó la detención de cinco personas en Gran Canaria el pasado 25 de junio. Los arrestados son el núcleo duro, el círculo de mayor confianza de Merino Quintana dentro de la organización que urdió la macroestafa. Tras prestar declaración ante el juez, tres de ellos quedaron en libertad y los otros dos ingresaron en prisión: Juan Faber Esquivel y Robin Tassilo Laurer.

Juan Faber Esquivel jugó un papel crucial en la trama desde Canarias, como CEO de We Are Turbo, una firma sin registro mercantil que operó como brazo comercial de FX Winning en España. A través de esta estructura, gestionó la captación de inversores y el ingreso de fondos, tanto por transferencias bancarias como pagos en efectivo.

Faber Esquivel habría actuado como testaferro para ocultar la verdadera titularidad al frente de la sociedad principal de inversión. Las cuentas bancarias personales y societarias de Faber Esquivel recibieron fondos de decenas de inversores estafados, que después fueron redirigidos a otras vinculadas a la mercantil The Secret Tours, controlada por Merino Quintana y con sede en el local dedicado al coworking. Sin embargo, la UCO no cuantifica wallets a su nombre.

Robin Tassilo Laurer era el encargado de canalizar, ocultar y mover los fondos obtenidos por la organización. Estaba también autorizado en cuentas bancarias de The Secret Tours y jugó un papel clave en el manejo de criptomonedas, al actuar como titular de cuentas en CoinPayments [una de las pasarelas empleadas para mover dinero en la red]. Habría transferido 6.439 bitcoins [513 millones de euros, al cambio a finales de junio] a wallets de Merino Quintana.

Tassilo Laurer cobraba nóminas regulares en The Secret Tours, pero no figuraba como trabajador oficial, lo que refuerza la tesis de que estas «nóminas» no eran más que una forma de blanqueo. Para la UCO, Tassilo Laurer representó el enlace entre los activos digitales y el sistema financiero tradicional, funcionando como pieza clave en el proceso de conversión del dinero estafado en bienes o movimientos internacionales opacos.

¿Dónde está el fundador de FX Winning?

David Merino, junto a uno de los edificios en forma de cubo en los que habría adquirido un piso en Miami por cinco millones / ED/Brickell

A David Merino Quintana se le perdió el rastro en 2022 en Dubái y para los agentes, el canario sigue oculto en ese emirato. Los investigadores calculan que Merino Quintana controló más de 4.000 bitcoins y 3,3 millones de euros en transferencias bancarias procedentes de la estafa y el uso de sociedades pantalla como The Secret Tours y The Billions Enterprises, radicadas en Canarias, y otras con sede en el extranjero.

El informe dedica 76 páginas a mapear más de una treintena de sociedades en todo el mundo aunque algunas no pasan de ser meros buzones postales creados para «alejar a Merino Quintana del foco y proteger los activos».

Parte del capital obtenido terminó en la compra de inmuebles de alto standing en Miami, 10 millones de dólares en bienes raíces adquiridos a través de la mercantil Pribabe LLC, administrada por Patrick Schilling Fuentes, aunque Merino Quintana tiene el 45% de las acciones. En Gran Canaria también se sigue el rastro de la compra de una vivienda de algo menos de un millón de euros y una embarcación.