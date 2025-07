Te tengo enfilado

No hay nada más dañino para la estabilidad emocional que mezclar el periodo estival/vacacional con los emperejilados de la Hacienda Pública. Pero la ocasión pone el batido en punto nieve: ese Cristóbal Montoro con cara de ratoncillo astuto ha colocado la razón redistributiva del Estado moderno en colapso. Primero, según la imputación del juez, es el cerebro de una banda de individuos inteligentísimos, con carreras de candelabro, que se dedicaban al negocio de lograr pingües beneficios gracias al fácil acceso que tenían a los planes del ministerio y a la capacidad del mismo para plegarse a las grandes empresas. O sea, el catedrático roedor se lo ponía a huevo al despacho que él había fundado y del que el juez cree que nunca se llegó a desvincular, o bien hizo malabarismos circenses para aparentarlo.

El PP de Feijóo enseguida ha dicho que esta supuesta mafia -todavía quedaban restos de la misma bajo el virreinato socialista- no va de prostitutas ni de bragas tiradas por las habitaciones de hotel, al mejor estilo Koldo y compañía. Aún no. Pero también hay una sordidez presunta. Segundo: la utilización que hizo del pedestal de la autoridad, como si la misma fuese un laxante mental para compensar su estética aburrida. El mejor forro para el principio del despiste: un afán de ortodoxia presupuestaria mientras su muchachada de hacendistas no paraba de llenar la bodega de lingotes . Hacienda era para el sujeto que dejó sin la extra de Navidad a millones de españoles como un deportivo de 400 caballos para un tipo lleno de complejos. El refuerzo.

Cuentan que uno de las aficiones de este frontispicio era -no creo que su edad se lo permita ahora, aunque existen prodigios- montar a caballo. Y ahora que le salen cadáveres en las cuadras más significativas, uno se lo imagina en plan vaquero, un John Wayne que va por los pasillos del Congreso repartiendo amenazas entre los periodistas que criticaban sus políticas:

-Montoro, con el coxis dolorido por una caída de la mítica montura Dollar: «¡Oye, no te atrevas a meter la ganadería más allá del vallado! Ya sabes las consecuencias, te tengo enfilado».

El poder omnímodo suele absorber todas y cada una de sus purulencias y metérselas en el buche sin temor a intoxicarse. Montoro funcionó, a tenor de los testimonios, como una Stasi con el mejor fichero de la vida fiscal de los españoles. Si un periodista daba aire a la teoría de los intereses espurios de Montero, de inmediato se cursaba una inspección. Y además, el exministro de Rajoy no ocultaba su satisfacción, en la tribuna parlamentaria, al alardear de su conocimiento sobre artistas, cantantes o escritores que no pagaban impuestos en España. Nadie pensaba que fuese en serio.

Los españoles buenos cumplidores, herederos de aquel eslogan de los 70 - «Hacienda somos todos»- , nos encontramos en bancarrota moral por el navajazo infligido a la estructura estatal. ¿Se puede caer más bajo? Sí, el poder absoluto tritura cualquier excrecencia maloliente. No hay nada más que preguntárselo a José Manuel Soria, Rodrigo Rato o Esperanza Aguirre. Y aquí va la tercera cuestión: la sospecha de que el vaquero Montoro tenía muchos notables de la vida social y cultural intimidados. Pero no sólo a ellos, sino también a compañeros de gabinete que llegaron a quejarse ante el pusilánime Rajoy de la operaciones dudosas de su compañero. Los ‘ex’ de Industria y Economía aseguran que su caída en desgracia proviene de las maquinaciones de Montoro, y la expresidenta de Madrid airea que se filtraron sus datos privados a un medio de comunicación.

Las imputaciones del juez de Tarragona tras años de indagaciones, seguramente por los boicoteos, destapan un abrevadero del que Feijóo no se va a poder desembarazar fácilmente. Puede ser que esto no vaya de prostitutas o de calaveras de partido. Aún no. Pero va de algo mucho más dramático: el ladrón de guante blanco estaba en el corazón del que nos exige sin compasión pulcritud fiscal. n