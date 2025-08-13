Estas son las diez playas perdidas de Canarias

Sólo en la memoria de cada vez menos canarios, además de en los archivos de fotografía histórica del Archipiélago, ‘sobreviven’ algunas de las playas que durante las últimas décadas del siglo XIX y buena parte del XX, desaparecieron tras ser sepultadas casi exclusivamente por el ladrillo y el hormigón.

De esas pérdidas irreparables no escapó casi ninguna de las Islas pero fueron las dos islas capitalinas canarias donde se registraron un mayor número de daños a su línea de costa aunque el caso de Santa Cruz de Tenerife sea el más destacado porque la capital tinerfeña fue la urbe en la cual provocó más estragos el desarrollo urbanístico ‘devorando’ alrededor de una decena de las fabulosas playas y calas que antaño salpicaban la geografía chicharrera.

Playa del Berrugo(Lanzarote)

La playa de Regla se localizaba en la zona sur de Santa Cruz de Tenerife, como refleja esta fotografía tomada en 1890 donde se aprecia también la ermita de igual nombre. | lp/dlp

Vista de playa del Berrugo, en la localidad de Playa Blanca, en el municipio lanzaroteño de Yaiza, captada en la década de 1980 y sobre la que se construyó en los 2000 el puerto deportivo y la zona comercial Marina Rubicón.

Playa Blanca (Lanzarote)

Playa Blanca (Yaiza, Lanzarote), en el primer cuarto del siglo XX. / LP/DLP

Imagen de vecinos en el primer cuarto del siglo XX en Playa Blanca –municipio de Yaiza (Lanzarote)– que muestra la localidad antes de la destrucción de su primera línea de costa.

Playa de La Luz (Las Palmas de Gran Canaria)

Foto tomada en 1893 en la playa de La Luz, en la zona del Puerto de Las Palmas de Gran Canaria. / LP/DLP

Playa de Regla (Santa Cruz de Tenerife)

Playa de Regla, desaparecida en Santa Cruz de Tenerife / La Provincia

Otra playa desaparecida en Santa Cruz de Tenerife

Aspecto de otra de las playas existentes en Santa Cruz de Tenerife que ocuparon desde Los Llanos hasta Paso Alto. / La Provincia

Playa de Ruiz (Santa Cruz de Tenerife)

Playa de Ruíz (Santa Cruz de Tenerife) / LP/DLP

Bañistas disfrutan a comienzos del siglo XX de un chapuzón en la playa de Ruiz, en Santa Cruz de Tenerife, franja costera que desaparecería paulatinamente con la ocupación urbanística del frente marítimo chicharrero.

Cabo Llanos (Santa Cruz de Tenerife)

Playa de Cabo Llanos (Santa Cruz de Tenerife), en 1987. / LP/DLP

Escena de un grupo de pescadores junto a una barca sobre la arena de la desaparecida playa de Cabo Llanos, en Santa Cruz de Tenerife, en una fotografía datada en 1897.

Costa Calma (Fuerteventura), en 1985. / LP/DLP

Fotografía realizada en el año 1985 de la franja de litoral del municipio de Costa Calma, en la isla de Fuerteventura, con sus amplias extensiones de arena libres aún de construcciones hoteleras.

Playa de Los Guirres (La Palma)

Lava sobre la playa de Los Guirres, en 2021, procedente del volcán Tajogaite. / LP/DLP

Lenguas de lava incandescente vertidas en 2021 por el volcán Tajogaite sobre la playa de Los Guirres, en la localidad palmera de Tazacorte, provocaron la desaparición de casi la totalidad de esta zona de costa.