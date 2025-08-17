El espejo roto de la identidad

Para cualquier sociedad o cultura que se precie, y que quiera enorgullecerse de sí misma y de su esencia, resulta arduo deshilvanar la madeja en la que se entretejen conceptos tan poderosos como la Historia, las tradiciones y la propia identidad. El momento decisivo en que se opta por este movimiento introspectivo implica no solo un componente social de madurez, con un mérito notable frente a la comodidad de la costumbre y los estereotipos, sino también una dosis de sacrificio, espíritu crítico y responsabilidad. La acción de «asomarnos a ese espejo», de superficie quebradiza y segmentada en incontables prismas, es un intento por mirarnos y entrever, aunque sea de forma fragmentaria, quiénes somos, quiénes fuimos y cómo hemos llegado hasta aquí.

Se trata de un proceso de aceptación –sin olvidar que aceptar no significa necesariamente estar de acuerdo– de lo que ocurrió y de lo que nos narran las fuentes y los testimonios físicos del pasado, con todas sus consecuencias y valores. No se trata de reconstruir o seleccionar trocitos de nuestro pasado a nuestro antojo, sino de dejar hablar a los documentos, a los restos arqueológicos, a los objetos. Solo así podremos aspirar a obtener la esencia de ese ayer que nos define. Este ejercicio, lejos de ser exclusivo de nuestro Archipiélago, ha sido –y seguirá siendo– un obligado acto de autocrítica, crecimiento y análisis para cualquier cultura. En todas ellas, la inercia ha hecho florecer narraciones que, aun careciendo de fundamento histórico, perviven en la memoria colectiva, confundiendo las raíces de nuestra identidad cultural y la historia popular.

En el ámbito académico, historiadores como Eric Hobsbawm y Terence Ranger marcaron un hito con el libro La invención de la tradición (1983), recopilación de ensayos que muestran cómo ciertas prácticas, aparentemente antiguas, fueron creadas o reinventadas recientemente para responder a necesidades modernas. Ejemplos que evidencian la falsedad en el uso del kilt escocés en la antigüedad, la simulada revitalización del dialecto galés o los supuestos ceremoniales de la monarquía británica ilustran este fenómeno.

Estas tradiciones inventadas son prácticas rituales o simbólicas –regidas por normas explícitas o tácitas– diseñadas para inculcar valores mediante la repetición, proyectando una continuidad con un pasado imaginario. En Canarias, muchos de estos relatos tradicionales nacieron en los siglos XIX y XX, vinculados al turismo o a la necesidad de reforzar una identidad regional. Ejemplos claros son el uso de Tamarán para designar Gran Canaria –entelequia de Manuel de Ossuna Saviñón–; el caudillo guanche Ichasagua, invención surgida de una mala lectura paleográfica de Juan Bethencourt Alfonso; o los fantásticos combates entre Amaro Pargo y el mítico pirata Barbanegra, entre muchos otros.

¿Por qué persisten estas tradiciones cuando los documentos, el patrimonio material y la memoria oral de nuestros mayores narran realidades de una belleza y singularidad incluso mayores? La revisión de la literatura permite identificar varios ámbitos clave. En el plano institucional, esta invención del pasado refuerza la cohesión social y la pertenencia a un grupo, real o imaginario, legitimando instituciones y normalizando valores como naturales. Buena parte de este legado se transmite en la conversación cotidiana, folletos, rutas turísticas o incluso en la docencia, a menudo sin filtrar ni cuestionar, y sin respaldo de fuentes rigurosas. La labor de cientos de investigadores apenas cala en una sociedad atrapada por la inmediatez y la información superficial.

Otro pilar es el atractivo narrativo: relatos románticos, legendarios, que se graban con más fuerza que los datos fríos procedentes de los testimonios históricos. Por ello sobreviven incluso frente a evidencias que los desmienten. Y, quizá lo más relevante, su consolidación simbólica: pese a ser falsos, contienen un potente simbolismo que conecta con el orgullo insular, el misterio o la añoranza por lo ancestral. Existe, sin duda, una resonancia emocional que toca fibras colectivas sobre el origen, la resistencia o lo sobrenatural.

Estas narraciones articulan una mitología propia. Surgen habitualmente en épocas de cambio social, como reacción a la modernidad, para ofrecer estabilidad e identidad. El pro- pósito de esta reflexión es situar críticamente este conjunto de tradiciones y comprender que muchas celebraciones que creemos centenarias son, en realidad, respuestas recientes a transformaciones históricas. Hobsbawm y Ranger recuerdan que no pierden valor por ser construidas: revelan cómo las sociedades desean verse a sí mismas. En Canarias, como en otros lugares, estos relatos funcionan como puente entre identidad, nostalgia y cultura. Si los abordamos con rigor y sensibilidad, podremos reconectar con lo que fuimos y entender lo que contamos –o reinventamos– ser.

Conviene recordar que este análisis no busca derribar lo que la comunidad valora, sino comprender sus raíces con mayor profundidad. La autenticidad no siempre radica en la antigüedad de una tradición, sino en la sinceridad con que se transmite y en su capacidad para cohesionar. Cada generación recibe un legado que decide aceptar, modificar o reinterpretar.

A veces, lo que consideramos propio fue moldeado por intereses externos, y nuestra tarea es decidir qué conservar y qué revisar. Detrás de muchas costumbres hay contextos históricos que las condicionaron, desde aspiraciones políticas hasta estrategias turísticas. La historia viva se construye en diálogo constante entre lo documentado y lo imaginado. El reto es disfrutar de las narraciones que nos emocionan sin renunciar al rigor histórico. Josep Fontana advertía: «No podemos despreocuparnos de la función social de la Historia porque lo que nos estamos jugando es demasiado trascendental». En juego está nuestra identidad, nuestro legado, pasado y futuro.