Gabriel Betancor Santana: «Las clases dominantes han logrado que asumamos ‘lo de ellos’ como ‘lo nuestro’»

¿Cuánto hay de real en lo que hoy por hoy se considera la identidad canaria, cómo se ha desarrollado esa identidad, qué herramientas se han empleado?

La correspondencia entre la realidad y los procesos identitarios no es una relación directa. Las identidades sociales se construyen a partir de prácticas culturales y artísticas, conjuntos de costumbres, tradiciones e iconos históricos y geográficos. Es un proceso de construcción ideológico y cultural que se desarrolla en medio de contradicciones entre distintos intereses sociales y de clase. Esas contradicciones llevan a alcanzar un punto de síntesis en el que el conjunto de la población se reconoce y que sirve a las clases dominantes para cohesionar las sociedades detrás de sus propios intereses.

¿A qué se debe el hecho de haber asumido socialmente como propias tradiciones que aunque en la actualidad tengan arraigo entre la población canaria en absoluto se pueden considerar históricas?

Muchas personas e instituciones piensan que las tradiciones se descubren escudriñando en el legado documental del pasado; pero eso no es así. Las tradiciones son un conjunto de prácticas culturales que se construyen e inventan generación tras generación a través de una compleja dialéctica de intereses sociales contradictorios entre sí. La historiografía anglosajona ya examinó y esclareció este asunto en los años 80 del siglo pasado en el formidable libro de Eric Hobsbawn El invento de la tradición donde se analiza la creación e invento de las principales identidades nacionales europeas como la británica, francesa, alemana, italiana…, así como el invento europeo de la «tradición africana». Las diversas tradiciones insulares atlánticas son producto de una variante insular y exótico tropical de la tradición africana inventada por los europeos a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX.

En la creación de las identidades culturales de las sociedades contemporáneas la transmisión de la memoria ha sido fundamental. La conservación y transmisión de la memoria de una generación a otra es un signo distintivo de nuestra especie desde los albores de la humanidad.

¿Cuándo y por qué se empieza a edulcorar o maquillar la verdadera canariedad?

El siglo XIX nos legó un revolucionario sistema de conservación y transmisión de la cultura humana: la fotografía, que fue presentada en agosto de 1839 en París y a principios de octubre de ese mismo año llegaba a las costas canarias camino de América. De ahí la extraordinaria riqueza y variedad del patrimonio fotográfico histórico en éste y otros archipiélagos atlánticos. Estos documentos transformaron por completo la percepción que las personas y sociedades tenemos de nosotros mismos contribuyendo a la construcción de «identidades culturales» como vehículos de la cohesión social con la producción y consumo masivo de trillones de imágenes.

Como un elemento más de esa expansión, se convirtió en herramienta de los europeos para aprehender las nuevas realidades geográficas, económicas, sociales y culturales que se estaban encontrando en las nuevas sociedades coloniales que se desarrollaban de la mano a la inversión de capitales europeos. Contribuyó de ese modo a consolidar la concepción eurocentrista de la supuesta superioridad de la moderna Europa frente al conjunto de pueblos de América, África y Asia, exóticos ante la mirada de los europeos y supuestamente atrasados respecto de la modernidad capitalista. Diversos fotógrafos europeos fueron algunos de los principales productores de esa iconografía europea sobre las islas del Atlántico.

Las sociedades coloniales de los diversos archipiélagos tomaron la fotografía como elemento productor de identidades y tradiciones insulares que cohesionaron socialmente el mestizaje de sus poblaciones. Fotógrafos insulares como Ojeda, Brito, Machado, Perestrello, Ponce o Alonso fueron algunos de los artífices de dicha producción iconográfica que al tiempo que presentaba los avances en las sociedades insulares se acomodaba a la visión europea sobre los archipiélagos atlánticos. Entre unos y otros colaboraron en la producción de su iconografía identitaria que a la vez que apuntala gráficamente la identidad y tradición insular sirvió en el pasado de reclamo para las inversiones europeas en el contexto de la primera gran globalización capitalista y continúa sirviendo hoy de reclamo publicitario para atraer a los millones de turistas que nos visitan, a la par que de banderín de enganche para cohesionar a la población bajo la dirección de las clases dominantes en torno a ‘lo nuestro’, que en realidad resultó ser lo ‘de ellos’.

¿Qué papel tuvo el arte, además de la fotografía, en la construcción de la identidad canaria?

Entre finales del siglo XIX y el primer tercio del XX se produjo una abundante producción artística y cultural en relación con la construcción de la identidad canaria. Los años 20 y 30 marcaron un clímax en ese proceso con la Escuela Luján Pérez, el indigenismo, Néstor Martín Fernández de la Torre... La obra artística de Néstor sintetiza extraordinariamente esta construcción ideológica del exotismo canario como marchamo identitario que cohesione a la población insular en torno a los sectores dominantes de la sociedad, y además pueda ser usado como reclamo publicitario para atraer a los turistas. Tras la presentación de su traje típico en los años 30 recibió múltiples críticas porque su traje no se parecía a la ropa de los canarios; el Círculo de Iniciativas Turísticas le organizó una serie de conferencias para su defensa donde insistió en que se trataba de una obra artística dirigida al turista que nos visita y «el turista pide siempre lo que para él es exótico… Espera encontrar un motivo que le satisfaga, y la realidad debe responder a este deseo». Dicho y hecho; ochenta años después hemos desarrollado una identidad al servicio de las necesidades del mercado turístico. Y así nos encontramos con que la cultura e identidad canaria banalizada y estandarizada va reduciéndose rianga rianga, las ronerías y los carnavales; nada más lejos de la realidad.

¿Jugaron las más de cuatro décadas de dictadura a favor de la construcción e implantación en las Islas de esa identidad ficticia?

Tras la Guerra Civil en España y la II Guerra Mundial, la construcción ideológica y cultural que venía creciendo a lo largo de los primeros 30 años del siglo XX fue implementada y desarrollada por políticas culturales. En el caso de Gran Canaria, el Cabildo insular bajo la presidencia entre 1945 y 1960 de Matías Vega Guerra implantó una política cultural orquestada por Néstor Álamo que extendió con éxito a la red de museos insulares, la creación e institucionalización de la romería del Pino y el fomento del folclore canario, todo bajo su criterio.

¿Cuál considera la mayor falacia que el oficialismo nos ha contado sobre la historia de Canarias?

Sin duda, la conquista española de Canarias. Nos han relatado que fue un acto pacífico de evangelización en el cual dos pueblos se hermanaron y fundieron; que no quedaron amazigh en las islas y que toda la nueva sociedad fue creada por los colonos españoles. La realidad es que la conquista de Canarias duró cerca de un siglo; una sucesión de entradas esclavistas, pillajes, violaciones, saqueos y guerras que produjeron el etnocidio de las culturas amazigh insulares. Los supervivientes contemplaron cómo se derrumbaron sus estructuras políticas; sus formas de vivir, amar, vestir, comer y hablar fueron prohibidas. Estos náufragos de la colonización española hubieron de encontrar un sitio bajo la nueva sociedad colonial ocupándose como pastores y campesinos pobres en los lugares más apartados de cada una de las Islas lejos de la mirada inquisitorial de los colonos y es en esos entornos donde dejaron su huella. Nos dijeron que no quedó ni uno pero la mayor parte de la toponimia canaria es de origen amazigh, señal de que abundantes grupos de población sobrevivieron, como también los atestigua los análisis comparativos del ADN de las poblaciones canarias actuales con los canarios antiguos. Los guanches, tal y como señaló el antropólogo lagunero Fernando Estévez a finales del siglo XX, nunca fueron un asunto del pasado sino del presente y del futuro porque «vivos o muertos», dijo, «en ellos cristalizan todas las tensiones del pueblo canario ya que para unos los guanches somos nosotros y para otros son ellos».

Además de Estévez, otros profesionales canarios han abordado a lo largo de los años han abordado en publicaciones las consecuencias reales de aquel proceso. ¿Es algo tan habitual en esta y otras regiones como para que no se preste demasiada atención o lo que en Canarias ha ocurrido para fabricar una ‘nueva’ identidad durante casi un siglo es especialmente sangrante?

Lo ocurrido en Canarias en los últimos 50 años sólo es comparable con otro episodio de nuestra historia: los primero 50 años del siglo XVI. Fue en esa época cuando una población migrante, llegada de aluvión desde Europa, desplazó a las poblaciones isleñas ocupando la dirección de la sociedad, los mejores puestos de trabajo, las mejores tierras, solares y viviendas tal cual está sucediendo hoy.

¿Cómo es posible que esa imagen falsa se haya propagado a través de libros de textos oficiales sin ser cuestionada por los docentes?

En primer lugar hay que tener claro que el principal objetivo de cualquier sistema educativo es formar a las próximas generaciones en los conocimientos y herramientas que permitan mantener el sistema de relaciones sociales al que sirve. Durante la dictadura fascista española, el control del sistema educativo en todos sus niveles fue muy estrecho y no había quien abriese la boca. Luego, con la democracia burguesa de 1978, resultó que los docentes no tenían los conocimientos suficientes para impartir conocimientos de la historia y la sociedad canaria, eso por no contar que a finales de los 70 e inicios de los 80 hubo una auténtica invasión de profesorado español que sabía aún menos de Canarias.

En los últimos 30 años el sistema educativo en Canarias ha mejorado considerablemente pero en cuanto a contenidos canarios sigue fracasando en todos los niveles. A pesar de los esfuerzos, los jóvenes canarios desconocen los aspectos más decisivos de su historia y su cultura. Los contenidos canarios no se pueden limitar a la fiesta de Canarias, cuando el 30 de mayo los estudiantes van con el traje típico. El alumnado canario desconoce las claves del proceso de conquista y colonización de Canarias; los principales acontecimientos y represión durante la Guerra Civil en Canarias; la fundación de San Antonio de Texas (EEUU) y de Montevideo (Uruguay) en el siglo XVIII por emigrantes canarios; que los principales dirigentes de las independencias americanas eran descendientes de canarios; o que el maestro palmero José Miguel Pérez fundó el Partido Comunista de Cuba a finales de los años 20 del siglo XX y que en los años 30, ya de vuelta a Canarias, publicó durante seis años el semanario obrero Espartaco, embrión del Partido Comunista de Canarias. Nuestro sistema educativo, en todos sus niveles, adolece de interés por llevar la historia de nuestra sociedad a las nuevas generaciones y así se reproduce esa amnesia histórica que ha caracterizado a Canarias desde el nacimiento de la sociedad colonial.

¿Estamos a tiempo de recuperar la verdadera identidad canaria o considera que ya es un proceso irreversible?

No existe una verdadera o falsa identidad canaria. Cada generación genera su propia identidad recogiendo algunos elementos de las anteriores creaciones e incorporando otro nuevos.

La Canarias rural, agrícola, ganadera y pesquera está en proceso de extinción en todas las islas, y en algunas como Gran Canaria, prácticamente ha desaparecido a pesar de los programas del Cabildo Insular para impedirlo. En eso no hay vuelta atrás. Representantes de la identidad canaria hoy también son jóvenes artistas como Quevedo, criado en la Ciudad Alta y que se corta el pelo en las peluquerías de La Ballena. Y el hecho que no deje de invitar a Los Gofiones a tocar alguna pieza en sus conciertos, en un claro guiño a la anterior identidad canaria fundamentada en una sociedad agraria, no debe impedir ver que estamos ante una nueva identidad joven, urbana y cosmopolita.