Antonia San Juan: «Ser echada pa’ lante ha jugado a favor del humor de la mujer canaria»

Interpreta, dirige, escribe, produce... Sin embargo, el público adora a Antonia San Juan, mayoritariamente, por su faceta humorística. ¿Qué importancia ha tenido el humor en su trayectoria profesional?

El humor es el encargado de poder digerir la realidad. Desde un escenario, ponerte a hablar de la realidad se convertiría en un panfleto ‘infumable’

Es en Madrid, en la década de los 80, donde usted comienza a representar sus monólogos en bares, pubs, discotecas e incluso, según ha contado, locales de alterne cuando tenía poco más de veinte años. ¿Cómo recuerda aquella época?

No soy de idealizar ni de romantizar tiempos pasados. Miro para atrás lo justo.

Aunque en nuestro país han existido cómicas excelentes como Lina Morgan, Gracita Morales o, entre otras, Mary Santpere lo cierto es que en sus inicios no sólo eran muy pocas las mujeres dedicadas al humor, sino que me atrevería a decir que casi ninguna de ellas optó por convertirse en monologuista. ¿Qué la animó a apostar por esa vía interpretativa?

Yo venía de hacer mucho teatro en el colegio y en el instituto, donde solía imitar a los profesores, y así me di cuenta de mi capacidad para la imitación. La necesidad de obtener dinero me llevó a hacer primero teatro, ya en la universidad, para luego lanzarme al monólogo.

¿Ser mujer suponía en aquella época un handicap a la hora de conseguir actuaciones?

En realidad lo que sí suponía un handicap para actuar era no ser popular. Tenía que construir una popularidad.

«La mujer a través del humor expone muchas cosas que durante tiempo han estado silenciadas»

¿Y el hecho de ser canaria? Se lo digo porque usted, por lo general, nunca ha tratado de ocultar su acento isleño; es más, me atrevería a decir que supo enriquecer muchos de sus monólogos aprovechando precisamente la forma de hablar de las Islas.

El acento, las veces que me han contratado y me han pedido que lo corrija, en cine o en televisión –Estela Reynolds, por ejemplo, no ‘hablaba canario’–, lo he hecho sin problema; pero nunca en mis espectáculos personales. Es más, en ellos lo refuerzo en ocasiones como por ejemplo en el espectáculo Entrevista con mi hija Mari.

La escena cómica de Canarias está en la actualidad dominada por mujeres de la talla de, además de usted, Delia Santana, Omayra Cazorla, Irene Álvarez, Yanely Hernández, Petite Lorena, Sarah Lomore, Jessika Rojano, Romina Vives... Su éxito y el de algunas de ellas, como es el caso de Yanely, Omayra o Jessika, sin ir más lejos, ha traspasado las fronteras del Archipiélago canario e incluso de nuestro país. Más allá de la calidad de estas profesionales y del carácter singular de los habitantes de las Islas ¿a qué cree que se debe este nuevo escenario en el cual las mujeres humoristas sean hoy en Canarias más numerosas que los hombres?

Creo que la mujer, a través del humor, expone muchas cosas que durante tiempo han estado silenciadas. Ahora han salido a lo social y esto nos permite tener un lugar para expresarse de cosas que se han mantenido durante años calladas sólo por el hecho de ser mujer.

Antonia San Juan esta semana en Las Palmas de Gran Canaria. / José Pérez Curbelo

La realidad es que usted es el mejor ejemplo de alguien que, sin complejos, ha enriquecido algunos de sus textos y monólogos con guiños a esa realidad batalladora, la personalidad o los ‘padeceres’ del universo femenino del Archipiélago. Sin querer caer en ombliguismo, ¿considera que ese carácter de echar pa’lante ante cualquier situación con más cara que medios, tan identificativo entre las mujeres de las Islas, tiene alguna singularidad que resulte ideal para hacer humor?

Yo creo que la mujer canaria no destaca por ser silenciosa; más bien por ese carácter que tiene ‘hacia fuera’ y aún, sin contar con todos los medios, ha conseguido poder llegar a los lugares que ha querido. El hecho de vivir en las Islas, la temperatura, el hacer tanta vida en la calle, la mezcla de culturas... Todo esto ha forjado un carácter muy concreto a la mujer canaria.

La mujer canaria sin tener el cherne te hace un sancocho, y no se sabe cómo, pero el cherne aparece. El hecho de ser echada pa’ lante ha jugado en su favor para resolver situaciones.

«La mujer canaria sin tener el cherne te hace un sancocho, y no se sabe cómo, pero el cherne aparece»

En la biografía que sobre usted publica Wikipedia la citan como Antonia García San Juan, hija de un chófer de guaguas y una auxiliar de enfermería, por lo tanto en su casa de Las Palmas de Gran Canaria había cero tradición artística. ¿Qué la animó a dedicarse a la interpretación?

No, no, no... Mi padre no llegó a ser conductor de guaguas porque tenía miedo a conducir y mi madre no fue auxiliar de enfermería, mi madre limpiaba en un ambulatorio. ¡Y quién le dice a usted que en mi casa no había arte! Había que tener arte para llegar a fin de mes, para llevarse bien con los vecinos, para inventarse y reinventarse. Creo que la carencia bien ejecutada es un acto muy artístico y agudiza el ingenio. El éxito de los personajes de la picaresca es el arte que te da la carencia.

Con 19 años, en la década de 1980, decide trasladarse a Madrid para labrarse un futuro profesional. ¿Intentó probar suerte primero en Canarias o tenía claro que en aquella época aquí lo iba a tener complicado?

En ese momento no me planteé nada, simplemente ‘tocaba irse’. En esa época en Canarias no había posibilidad ni de hacer cine ni televisión. Mis referentes como actriz siempre fueron programas como Novela o Estudio 1 y la familia Gutiérrez Caba, Lola Herrera, Marisa Paredes...

Antonia San Juan, actriz, guionista, directora y productora. / José Pérez Curbelo

Tuve la suerte de tener una madre analfabeta con una inteligencia emocional que me animó a que me fuera, de una forma responsable, ayudándome económicamente, enviándome cajas con comida, haciendo todo lo que estuviera en su mano; eso siempre se lo agradeceré.

¿Recuerda cuándo intuyó que todo su esfuerzo comenzaba a dar los frutos suficientes como para dedicarse por completo a la actuación?

La decisión fue mucho antes de hacer Todo sobre mi madre. Había aparecido tímidamente en tres películas y algún programa de televisión pero sabía que con un texto y un pequeño escenario donde subirme, mi vida artística y económica estaría resuelta. Todo sobre mi madre (Pedro Almodóvar, 1999) fue el resultado de tantos años de esfuerzo y formación.

«¡Quién le dice que en mi casa no había arte! Había que tenerla para llegar a fin de mes, inventarse y reinventarse»

Pese a que en sus inicios Dunia Ayaso y Félix Sabroso le escribieran algunos textos, lo cierto es que usted es quien ha desarrollado la mayoría de ellos. ¿Cuánto hay de la verdadera Antonia San Juan detrás de sus personajes?

No solo en mis inicios, sino en mi teatro, Félix Sabroso y Dunia Ayaso, o Enrique Gallego, han sido colaboradores y han escrito textos para mí que yo, con su aprobación, los hice míos; los legitimé de alguna manera y estos han sido el vehículo para poder analizar y decir muchas cosas.

Creo que no hay nada de Antonia San Juan en esos personajes, simplemente soy un vehículo para darles lugar; tanto en los textos de Félix y Dunia, como en los de Enrique, Quim Monzó, Terenci Moix, Mendizabal y tantos otros autores.

En los 2000, convertida ya en una exitosa actriz -sobre todo a raíz del mencionado papel de Agrado en Todo sobre mi madre- y formidable guionista, se anima a crear su propia productora, una decisión por la cual suma a su currículum las funciones de empresaria, directora y productora. ¿A la hora de iniciar ese nuevo camino la empujó más la necesidad de dar rienda suelta a su discurso creativo o que no llegaban papeles atractivos?

Fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida y fue un poco por ambas cosas. Eso me ha librado del edadismo, de la espera, de los caprichos de directores y productores. Me garantiza trabajo el resto de mi vida y me da libertad a la hora de crear.

¿Qué supuso su salto a la ‘tele’?

La popularidad de la que en la actualidad sigo gozando. La masa social me reconoce por el personaje de Estela Reynolds en La que se avecina.

«El éxito de los personajes de la picaresca es precisamente ese arte que te proporciona la carencia»

Es muy activa en redes sociales. Sólo en su cuenta de Instagram, por ejemplo, acumula más de 446.000 seguidores, a parte de los otros cientos de miles que también la siguen en X o Tik Tok. ¿Le satisface mantener esa comunicación tan directa con sus followers?

Es el momento que vivimos: o te adaptas a las nuevas tecnologías o te quedas obsoleto. Sobre todo en mi profesión. Creo que son muy necesarias las RRSS y miro siempre los convenientes.

Se lo preguntaba porque es innegable que se trata de un escaparate clave. Tanto que de ahí surgen muchos humoristas -y músicos, creadores plásticos, diseñadores, monologuistas...- aunque hay quien alerta de que contar con muchos seguidores no garantiza en absoluto la calidad de sus trabajos. ¿Qué opina al respecto? ¿Es un arma de doble filo?

Estamos siempre expuestos a la opinión, a mí eso no me importa. Yo no me enfadaré nunca por lo que opinen de mí. No me verán nunca haciendo un post quejándome o llorando porque me han dicho algo que me molesta, eso me haría desviarme de mi objetivo que es lo único importante.

Sobre la otra cuestión, no soy nadie para opinar sobre gustos; si se consume es porque hay un público al que le gusta.