El humor en Canarias se escribe con 'm' de mujer.

O la sombra de Manolo Vieira era muy larga –pero mucho muchísimo– o la sociedad canaria (programadores, medios de comunicación y periodistas incluidos) no se había percatado de que en las Islas durante el último lustro el humor se escribe con m de mujer. Y es que Canarias, como refleja el hecho de que hoy por hoy las cómicas sean en el Archipiélago más numerosas que los humoristas, se ríe en femenino.

Tuvo que fallecer el cómico grancanario para darnos cuenta que más allá de Antonia San Juan, Yanely Hernández, Petite Lorena u Omayra Cazorla, además de Lili Quintana, Nieves Bravo, Mari Carmen Sánchez o, entre otras, Blanca Rodríguez, en la escena cómica canaria las mujeres ganan por goleada a los varones.

Mucho tiempo ha pasado desde que las grancanarias Mari Carmen Sánchez y Blanca Rodríguez eran casi las únicas intérpretes que en las Islas dominaban el ámbito de la comedia. Ambas, con el paso de los años, se acabarían especializando en otro tipo de papeles y actividades profesionales pero aún queda en la memoria sus brillantes y divertidas participaciones en espacios de televisión o galas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

Omayra Cazorla de izq. a dcha. , Antonia San Juan, Yanely Hernández y Romina Vives. De pie de izq. a dcha. Jessika Rojano, Pily soy Yo, Sarah Lómore, Delia Santana y Jennifer Artiles..jpg / José Pérez Curbelo

Algo similar ocurría con la actriz tinerfeña Toni Acosta quien en sus inicios destacaba por su vis cómica. Sin embargo, en aquel momento era Antonia San Juan quien destacaba por encima de todas ellas a raíz de sus grandes éxitos en Madrid.

Corría la década de los noventa del pasado siglo cuando en Canarias el humor estaba casi exclusivamente en manos de, además de Manolo Vieria, cómicos de la talla de Juan Luis Calero, Piedra Pómez o, entre otros, Xayo. Pero en esa época, año arriba año abajo, llegan al mundo la mayoría de las intérpretes canarias que hoy se han convertido no sólo en el relevo sino en referentes humorísticos del Archipiélago.

Ellas, lógicamente, ni sabían entonces que acabarían dándole un giro en el Archipiélago a la hasta hace poco chistosa supremacía masculina, ni mucho menos que se convertirían en personajes cuyos monólogos e incluso alguna de las muletillas que empleaban en sus actuaciones servirían para aquellas chinajas de combustible con el cual alimentaron su deseo de convertirse en humoristas.

Aquel mítico «yo me quedo boba» que Chona, personaje interpretado en En clave de ja por Lili Quintana, fue dentro y fuera de Canarias el mayor pelotazo cómico que ha dado el Archipiélago pero además supuso para algunas de las actuales humoristas de las Islas un ejemplo de que las mujeres también se podrían dedicar en las Islas al humor.

Precisamente En clave de ja, que luego se renombraría con su cambio de cadena como En otra clave, fue una importante factoría de la cual surgen algunas de las intérpretes cómicas del Archipiélago. Yanely Hernández, Nieves Bravo o Lili Quintana alcanzan enorme popularidad a pesar de que también desarrollaban sus carreras con proyectos ajenos al espacio televisivo.

Yanely Hernández es de ese brillante trío quien más partido le sacó a aquella fama que se apoyaba, asimismo, en abordar además un amplio número de roles y personajes tanto cómicos como dramáticos. De hecho, Yanely Hernández y Antonia San Juan, esta en el ámbito nacional, son las primeras que comienzan a transitar registros que no se limitaban únicamente al humor pero sin abandonar esa vía interpretativa. Ambas, además, fundaron sus propias productoras con el objetivo de no limitar su talento e inquietudes al monólogo cómico sin que ello las llevara a abandonar las carcajadas.

La humorista grancanaria Romina Vives es también otra profesional canaria que en los primeros años de los 2000 se decide a crear, con el mismo objetivo que San Juan y Hernández, su proyecto empresarial en el sector de las artes escénicas. No obstante, es la aparición de las redes sociales el escaparate del cual nacerían poco después en Canarias el resto de intérpretes que hoy encabezan la lista de cómicas del Archipiélago canario.

«Ya éramos algunas las que nos caracterizábamos en las Islas por abordar el humor pero con la llegada de aplicaciones como Facebook o Instagram se abría una novedosa ventana para las nuevas generación que además incluye en ese revulsivo de comunicación la aparición de más programas de televisión donde el humor tenía un hueco importante», explica Yanely Hernández.

Ese cambio generacional femenino sería el responsable final del cambio radical en la interpretación cómica tanto en Canarias como en el resto del país, una evolución que se benefició del movimiento #MeToo, la paridad o, por citar algún factor más, la batalla contra el machismo que dominaba socialmente la imagen de la mujer incluso en lo relacionado al humor.

Una mujer haciendo chistes criticando o burlándose de los hombres en vez de continuar asumiendo su papel pasivo en la actividad social suponía un revulsivo que, probablemente, generaciones anteriores de mujeres no se habrían atrevido a afrontar. O batallar.

Ese nuevo escenario dio pie a que surgiesen otro tipo de humoristas que sin dichas plataformas o pantallas probablemente no habrían logrado trascender a pesar de ser brillantes y originales. Las redes sociales proporcionan precisamente esa posibilidad de dedicarse a un sector determinado de público aunque hacer reír, como se lleva diciendo desde hace décadas, no depende ni de géneros ni de edades ni tan siquiera de nacionalidad.

Cambios pendientes

Aún quedan muchos cambios por llevar a cabo para que a la mujer se les proporcione el lugar que en el humor se merece pero a nadie se le escapa que la situación ha cambiado de forma radical desde hace unos años, como demuestra, por ejemplo, que Omayra Cazorla sea de las artistas canarias que más actuaciones lleva a cabo.

La también humorista Delia Santana, otra de las nuevas figuras que actualmente brilla en la escena del Archipiélago canario, opina que también es necesario un cambio de chip por parte de la población masculina. La cómica grancanaria dice que continúa escuchando a varones decirle a artistas cómicas cosas tipo «Lo estás haciendo muy bien; eres la única piba que me hace gracia o por fin una mujer que es graciosa. Estos comentarios», lamenta, «son nefastos, si me estás leyendo y eres quién los dices, no pasa nada, todos nos reconstruimos, aprendamos y reflexionemos. A mi también me quedan muchas cosas que aprender. Por ejemplo, un reportaje donde salen diez hombres en portada, ¿Mítico verdad? Espérate a que salga este reportaje con solo mujeres cómicas, va a estar el típico comentario», concluye.