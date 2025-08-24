Más risas que estrellas

La sesión de fotos duró poco más de dos horas pero, aunque parezca mentira, reunir a nueve de las cómicas canarias más destacadasno supuso tantos problemas como se puede presuponer. ¿La razón? Antonia San Juan, Yanely Hernández, Omayra Cazorla, Delia Santana, Romina Vives, Sarah Lómore, Jessika Rojano, Pily soy Yo y Jennifer Artiles sabían que realizar esta imagen de todas ellas juntas era importante –«histórica», decían– para poner en valor el hecho de que en Canarias, en la actualidad, son las mujeres quienes dominan la escena del humor.

El Santa Catalina Royal Hideaway Hotel de Las Palmas de Gran Canaria era el punto de encuentro donde el pasado martes se realizó la fotografía de grupo y el resto de imágenes que ilustra Enfoques.

Dos de las actrices venían de Tenerife; otra no acababa de trabajar hasta las 13:30h cuando la idea era sacar las fotos a partir de las doce; la de más allá trajo la chaqueta arrugada; cuando eran casi las 15:00 h, las tripas de algunas gritaban por alimento; un sólo peluquero y maquillador trataba de dejarlas más guapas aún de lo que son... Una locura que se tornó en oasis cuando el fotógrafo comenzó a disparar su cámara.

Generosas, ocurrentes y divertidas; profesionales; colegas incluso... Gestos que superaban las cinco estrellas del mítico hotel.

Jessika Rojano: «Hoy las cómicas tenemos más visibilidad que éxito»

Jessika Rojano. / José Pérez Curbelo

Cuando a la intérprete, creadora de contenidos y guionista tinerfeña Jessika Rojano se le pregunta sobre cuáles son, desde su punto de vista, los motivos por los cuale s en Canarias actualmente la escena cómica esté dominada por exitosas mujeres dice que ella «hablaría más de visibilidad que de éxito», una presencia que según dice «es fruto de todas las que fueron construyendo genealogía en el humor, poniendo un bloque tras otro para que hoy no sorprenda ver a una mujer en un escenario contando chistes desde su punto de vista. El camino sigue en marcha», prosigue explicando, «y aunque sí estamos mejor aún quedan cosas por limar».

Rojano, medio tinerfeña y medio venezolana, es un caso curioso porque su popularidad es mayor en la Península que en Canarias. «En 2016 me fui a Barcelona después de ganar mi primer concurso de monólogos en Tenerife y renunciar a mi carrera de abogada»,dice. «Iba a hacer un máster en producción audiovisual y algunos cursos de comedia, con la idea de volver, pero conseguí trabajo en una productora y tres años después estaba estrenando Calladitas estáis Más Guapas en El Molino de Barcelona. Eso me cambió la vida», admite.

La cofundadora de Divinas y Orgullosas, el primer micro abierto de comedia LGTBIQ+ y feminista en Canarias, cree que el actual boom de mujeres humoristas se debe a movimientos como el #MeToo y que por fin se ha entendido que las mujeres tienen mucho que deci. «Al final, las y los humoristas solo somos un reflejo de la sociedad. Movimientos como el #MeToo nos despertaron como sociedad: a nosotras, las cómicas, y también al público. Ese empoderamiento», explica, «permitió romper ciertos tabúes y abrir barreras».

«Siempre he sido muy teatrera», confiesa al hablar de qué la motivó a lanzarse a la interpretación. «Desde niña, donde había un escenario, unas luces o un micrófono, ahí estaba yo. Mis primas todavía se ríen porque en Navidad las obligaba a hacer ‘actos culturales’ para la familia… y yo, por supuesto, era la presentadora», recuerda.

Sobre la popularidad que ha logrado en la Península Rojano explica que aquel público «sí entiende el humor canario aunque a veces de forma superficial. Todas las regiones tienen sus códigos y siempre hay puntos de contacto: aunque la situación no sea idéntica, el espectador piensa: esto se parece a cuando en mi pueblo…».

«Al principio me pedían que cambiara el ustedes por vosotros. Ahora ya no lo hago: uso mis palabras —también las venezolanas cuando me salen— y doy el contexto que sea necesario. No renuncio a mi cadencia ni a mis referencias».

Sarah Lómore: «Enriquecemos la escena»

Sarah Lómore. / José Pérez Curbelo

«Durante mucho tiempo la escena humorística en Canarias ha estado dominada por voces masculinas y aunque ha habido grandes cómicas, su reconocimiento y visibilidad han sido mucho menores que los de los hombres», dice la grancanaria Sarah Lómore que a su trabajo como personal de apoyo emocional, asistente de dirección y redes en un centro de psicología le ha sumado la creación de contenidos de humor, una actividad por la cual se ha convertido en un fenómeno en las RRSS con más de 60.000 followers.

«Darnos el espacio que merecemos no solo es justo, sino que enriquece la escena porque aporta perspectivas diferentes, nuevos estilos y temas que antes podían estar infrarrepresentados», explica antes de alertar que «considero que la lucha debe seguir activa».

«Nunca pensé que hablar de explotación laboral fuera a llevarme a tantos lugares. De hecho, doce Lómore, «pensé que me iba a cerrar muchas puertas a la hora de encontrar trabajo o que iba a recibir más hate que apoyo pero ha resultado ser todo lo contrario, muchas marcas me contactan para colaborar conmigo porque les gusta el humor sarcástico que tengo».

Jennifer Artiles: «Queda trabajo por hacer»

Jennifer Artiles. / José Pérez Curbelo

«Las mujeres siempre hemos tenido un papel muy fuerte en el humor en Canarias; de hecho, contamos con grandes referentes que llevan años marcando la escena», explica la actriz y bailarina Jennifer Artiles (Las Palmas de Gran Canaria, 1989). «Ahora se está abriendo un poco más el espacio para otros perfiles y nuevas generaciones aunque aún queda mucho trabajo por hacer. Me parece muy positivo que se reconozca y valore nuestro talento; es emocionante formar parte de esta evolución de la comedia en las islas».

La profesional canaria asegura que su vis cómica «para nada se solapa» con el resto de sus registros. «Todo lo contrario: se complementan. He descubierto que la improvisación, sobre todo con Vives Impro, me ha dado un espacio muy valioso para explorar y dar rienda suelta a mi parte cómica, una faceta que al principio pensaba que no tenía en mí. Ese juego con el humor», explica, «no resta profundidad a otros registros, sino que me aporta más herramientas y frescura a la hora de afrontar cualquier personaje».

«Mi propuesta humorística nace de la improvisación, del juego y de la escucha», afirma. «No busco un humor forzado ni preparado, sino que surge de la situación, de lo inesperado». n

Yanely Hernández: «Transitar registros diferentes aporta al humor algo distinto»

Yanely Hernández. / José Pérez Curbelo

«Yo no tengo la sensación de que se haya tardado» en reconocer en Canarias al altísimo nivel de sus cómicas «pues no he parado de trabajar desde que empecé», explica la actriz y productora Yanely Hernández, una de las intérpretes canarias más reconocidas no sólo por sus personajes humorísticos. «Transitar registros distintos me ha dado una visión más amplia del oficio. Cada faceta me aporta algo distinto: la profundidad del drama, la inmediatez de la tele, la complejidad de levantar una producción, la cercanía al público en el teatro. Todo suma y enriquece».

Achaca a «una suma de factores» el actual dominio femenino en las Islas de la escena del humor. «Las cómicas canarias siempre hemos tenido un humor potente y distinto pero ahora han surgido nuevos espacios y ventanas para demostrarlo».

«El reconocimiento es fruto de muchos ‘día tras día y al menos en mi caso ha llegado paulatina y lentamente. Cada día un poco más de forma sana y coherente», dice la creadora de personajes cómicos como Dulce Santana, Carmita, Jacinta o Yamélody que, explica, «son fruto de la observación y el amor por el detalle. Claro que hay mucho trabajo detrás; no salen solos pero sí salen del alma. Por eso puedo improvisar y traer el humor al más riguroso presente ya que mi base siempre es sólida».

«¿Qué dedo de tu mano te cortarías?», responde Yanely Hernández añadiendo «ninguno» cuando se le pregunta si se siente más próxima a la Medea que ha protagonizado sobre el escenario o la Manuela que interpreta en el largometraje La mujer dormida. «Todos mis personajes viven es distintos rincones de mi alma y nacen de conectar con alguna parte de mí misma, una más luminosa y otra más oscura, pero como con el ejemplo de los dedos todos cumplen su función; son necesarios y aun siendo tan diferentes uno del otro pertenecen a la misma mano», dice esta profesional bregada en cine, teatro, televisión, plataformas de streaming o conductora de galas y eventos.

Fruto de tanto trabajo, a sus compromisos profesionales en Canarias y Madrid se suma ahora México, de donde le llegan numerosas ofertas de trabajo. «Tengo que medir más cómo lo compagino, sobre todo porque no estoy a dos horas y media de casa; estoy tratando de organizar con mi mánager mexicana cómo nos organizamos», concluye.

Romina Vives: «No necesitamos permiso ni aprobación de nadie»

Romina Vives. / José Pérez Curbelo

«Las humoristas canarias llevamos la vida isleña tatuada en la voz y la mirada», dice la actriz, improvisadora y humorista canaria Romina Vives. «Tenemos una habilidad innata para leer la realidad con ironía feroz y devolverla en forma de carcajada. No necesitamos permiso ni aprobación de nadie: subimos al escenario y rompemos los esquemas, porque nuestro humor es tan volcánico y transgresor como nuestra tierra».

Veinticinco años de trabajo avalan a la, además de guionista y directora –en diciembre se estrena en ambas facetas con la obra Iván Torres, más allá del pasillo–, fundadora en 2012 de la compañía Vives Impro, pionera en Canarias de la improvisación teatral. «Lo que decimos es irreverente, necesario e incómodo cuando hace falta pero siempre inteligente. Estamos aquí para demostrar que la comedia canaria tiene acento propio y una mirada que no pide disculpas», afirma esta licenciada en Arte Dramático por la universidad valenciana.

Admite que «la improvisación» es donde se siente más cómoda. «Es donde puedo ser más gamberra, libre y honesta tanto conmigo como con el público. Improvisar es tirarse al vacío sabiendo que lo peor que puede pasar es que te rías de ti misma… Y eso me encanta porque me permite disfrutar del error, del caos y de la genialidad que surge solo cuando no hay guion. Es un subidón de adrenalina y autenticidad pura», cuenta la, asimismo, colaboradora en programas como En Otra Clave.

«Intento no interpretar personajes porque, sinceramente, ya soy un personaje en sí», admite Romina Vives. «Mi humor es absurdo, directo y un poco salvaje; me gusta mezclar lo cotidiano con un punto surrealista y no tengo miedo al humor incómodo si la broma es buena. Creo que el mejor humor es el que no deja indiferente y el que desafía tanto al público como a una misma».

Pily Soy Yo: «Llenamos teatros»

Pily Soy Yo. / José Pérez Curbelo

«Si sabes reírte de ti mismo, serás invencible». Pily soy Yo, alter ego de Pilar Batista, es humorista y actriz palmera «adoptada en Santa Cruz de Tenerife», dice, que dio un giro a su vida hace nueve años al decidir aparcar «mi trabajado de sociosanitaria para dedicarme al humor». «En Canarias tenemos una buena cantera de cómicas y cada vez saldrán más porque el chip, afortunadamente, está cambiando. Hay talento entre nuestras humoristas y se ve cuando llenamos plazas y teatros», añade la ganadora en 2015 del concurso de monólogos Regia Comedy. «Entonces comencé a hacer vídeos de humor en redes hasta escribir mi primer show, Me parezco a Falete; desde ahí no paro de actuar por toda Canarias y colaborar en televisión».

Define su estilo de «muy blanco, para todos los públicos·»; admite que «una fuerte depresión» la empujó al humor y confiesa que «no hay personaje» en sus textos. «Son mis aventuras».