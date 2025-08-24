Veinte años de risas

Allá por el 28 de junio de 2005, tuvo lugar la primera reunión del llamado Consejo Rector del Aula del Humor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria donde se acordó celebrar el primer Martes de Risa el día 22 de octubre del mismo año. Esto equivaldría a la Presentación Oficial del Aula del Humor de la ULPGC. Hace ya, por tanto, más de 20 años de aquella Presentación en Sociedad. Nuestro lema fundacional fue «aumentar la competencia humorística de la gente» y desde aquel momento hemos hecho lo posible por ejercitar –al menos eso– el sentido del humor. El asunto no era una cuestión menor en absoluto, ya que el sentido del humor ha sido considerado una especie de panacea, un remedio para todo, en un mundo al que le sobran problemas serios que parece incapaz de mantenerse en equilibrio y armonía más de 24 horas seguidas y ya saben que no exagero. Y si exagero… que venga dios y lo vea.

Como humorista que me tocó coordinar las actividades del Aula del Humor me pareció un reto atractivo, una especie de desafío que nos podría ayudar a mejorar la vida de nuestros conciudadanos aportando algo de humor artesano. Hoy, veinte años después debo reconocer que el sentido del humor sigue siendo valorado, practicado, invocado y, en ocasiones, sobrevalorado, trivializado y hasta puede que adulterado y prostituido… en sentido figurado y configurado, por supuesto.

Hay que destacar que el sentido del humor es una actividad o capacidad humana que responde a nuestras circunstancias personales, culturales e intelectuales con las que afrontamos, nos interrelacionamos y, en definitiva, nos manejamos, en esta vida. Al margen de criterios políticos, sociales y económicos, el sentido del humor es una íntima actividad que ponemos en marcha de forma casi automática e inconsciente. Es un regalo o complacencia que nos concedemos a nosotros mismos estableciendo relaciones, paralelismos y un sin fin de procesos entre las vivencias y situaciones de nuestra vida en varios terrenos como la lingüística, la cultura, el arte, el ocio, la diversión etc., etc. Eso parece una especie de congreso mundial de actividades… pues quizá lo sea, pero el resultado es siempre el mismo: nos provoca una risa espontánea y liberadora. En estos veinte años de Aula del Humor hemos llegado a la conclusión, además, de que a veces la risa no está siempre presente, al menos de forma ostensible, pero sus efectos en nosotros sí. También estamos convencidos de que el sentido del humor debe ser ejercido sin ningún tipo de limitación para que sea verdaderamente liberador de nuestra mente. Eso, repetimos, es un proceso intelectual, íntimo, que se produce en nuestro intelecto y que nadie más conoce. Luego, si queremos compartirlo o no, en público o en privado, eso ya forma parte del libre albedrío… pero ese es otro asunto.

Lo que hacemos las personas que ejercemos la actividad o profesión consistente en proporcionar al público material que les provoque la risa es lo que se llama Humorismo

Llegados a este punto, que, en verdad, es un punto y seguido, debemos aclarar que lo que hacemos las personas que ejercemos la actividad o profesión consistente en proporcionar al público material que les provoque la risa es lo que se llama Humorismo, es decir, provocar con nuestras intervenciones y actuaciones que el público ejercite su sentido del humor. El público recibe nuestro mensaje y según la habilidad con que esté construido, argumentado y relatado, ese mismo público va detectando las claves y códigos que con su sentido del humor puede ir descifrando y así, uno tras otro va descubriendo lo que se llaman gags, chistes, golpes de humor (que no de calor) y se va recompensando a sí mismo con esos regalos recién descubiertos que acaban provocando la risa, la sonrisa o una satisfacción similar a la resolución de un crucigrama. Aquí es donde llegamos al capítulo del Humorismo, y, por tanto, de los humoristas cuya labor viene a ser la vara de medir el correspondiente «humorgrama» social.

Esto ya sabemos que no está libre de influencias de modas, estilos y corrientes en las que los medios de comunicación, especialmente las denominadas «redes sociales» tienen gran relevancia. El Aula del Humor siempre ha apostado y promovido el humor creativo, lo que significa una actividad más centrada en la generación de motivos humorísticos basados en nuevas fórmulas construidas a partir del lenguaje y sus casi infinitas posibilidades basadas en los juegos de palabras, ironías, metáforas surrealistas, creación de personajes y situaciones especialmente absurdas con parodias sociales, políticas etc.

Evitemos la burla personal y las innecesarias palabras malsonantes que no aportan humor sino «des-humor».

Por supuesto que la música combinada con el humor siempre nos ha parecido una fórmula especialmente atractiva y eficaz. El panorama humorístico de Canarias quizá haya estado limitado por el hecho insular. Pero no hay que exagerar. La insularidad es un peculiar espacio cultural y psicológico compartido por muchas culturas. Mas, por encima está la configuración particular de cada cual que viene determinada por su educación, entorno social, familiar, religioso, etc.

El panorama antes del Aula del Humor estaba marcado por la popular figura de Manolo Vieira; a su lado nombres como Juan Luis Calero y Jaime Marrero y más tarde, en 1987, el dúo Piedra Pómez.

De ellos los dos primeros y Piedra Pómez estuvieron de manera habitual en el Aula del Humor. También desde los comienzos en 2005 participaron la humorista palmera Petite Lorena y el Trio Zapatista, el humorista madrileño, colaborador habitual, Pepín Tre, y nuestro paisano Matías Alonso; ambos en la actualidad ocupan un lugar especial en nuestro Cuadro de Humor. Por nuestras mesas-debate de los Martes de Risa y otras actividades como Humorópolis, han desfilado un buen número de humoristas, en solitario o en grupo, tales como El Supositorio, Kike Pérez, Abubukaka, Darío Palante, Pili Soy Yo, Moncho Borrajo, Juan Antonio Cabrera y Maestro Florido. Por fin, por nuestro Premio Groucho de Interpretación Humorística han desfilado un buen número de nuevas figuras de todos los géneros humorísticos: monólogo, clown, sketches, cantautor humorístico. Sirvan de ejemplo nombres como Omayra Cazorla, Víctor Lemes y Enrique Lastra.

En resumen, el humorismo abarca muchos aspectos y facetas. Desde el Aula del Humor hemos promovido siempre la creatividad y la originalidad de los creadores. El monólogo parece una moda extendida pero sin duda uniforma tanto la expresión como el contenido. Defendemos el uso del lenguaje con sus juegos de palabras y demás recursos de gran eficacia para transmitir humor; el recurso a la ruptura de convenciones sociales, políticas y culturales. Evitemos la burla personal y las innecesarias palabras malsonantes que no aportan humor sino «des-humor».

Es necesario añadir una dosis adecuada de talento creativo personal para preparar todo esto en un discurso humorístico. No se olviden de este último detalle.

Paco Santana Santos es humorista creador del dúo Piedra Pómez, Catedrático de Griego y director del Aula del Humor de la ULPGC.