Claudio Utrera: «Grandes festivales ya han sido testigos del avance y la calidad de nuestros cineastas»

A pesar de que el público canario en general desconoce a gran parte de los cineastas surgidos del Archipiélago lo cierto es que algunos, desde José González Rivero en la década de 1920 y Nieves Lugo en la de 1950 hasta los Hermanos Ríos a partir de los años 80 del siglo XX; el tándem Dunia Ayaso-Félix Sabroso; Juan Carlos Fresnadillo o Mateo Gil hasta David Baute, Goya 2024 a la Mejor Película de Animación, han jugado un importante en la producción cinematográfica dentro y fuera de nuestro país aunque hoy por hoy, tras el éxito mundial logrado por la serie Furia, dirigida por Félix Sabroso para HBO MAX y estrenada en 123 países, el cineasta grancanario no sólo ha dado a su carrera un salto estratosférico sino que sitúa a los directores de las Islas en la élite internacional. ¿Del uno al diez qué nota le daría en general al conjunto de nuestros cineastas?

Hombre, no es fácil responder a una pregunta tan determinante, sobre todo porque va dirigida a valorar trabajos creativos realizados por tus propios paisanos, por tu gente, que la has visto crecer profesionalmente durante mucho tiempo. Pero en cualquier caso he de confesar que el estimable nivel medio alcanzado por la producción cinematográfica canaria, especialmente a lo largo de los últimos quince años, constituye una realidad fácilmente constatable si repasamos atentamente las proezas que a lo largo de este tiempo han protagonizado muchos de nuestros cineastas, situando la marca de nuestro cine en algunas de las citas internacionales más acreditadas del planeta.

Certámenes como los de Cannes, Venecia, Berlín, San Sebastián, Locarno o Annecy, por citar los de mayor relieve, han sido testigos del incuestionable avance cualitativo de muchos de nuestros cineastas, cosechando, además, importantes galardones. Como hombre de la cultura este hecho me resulta francamente gratificante pues confirma muchas de mis predicciones acerca del crecimiento exponencial del cine canario desde los ya muy lejanos tiempos del boom de los años ochenta. Pero si me fuerzas a puntuar este fenómeno yo le adjudicaría un 8,5. Todo esto, naturalmente, es algo aleatorio pues la calidad intrínseca de cada realizador o realizadora no puede medirse sino en función de su propia trayectoria no en las de los demás.

No se ha comunicado de manera oficial pero usted trabaja actualmente en la elaboración de un diccionario de directores del Archipiélago para la Filmoteca Canaria. ¿Qué puede contar de ese proyecto?

No se ha difundido todavía porque el proyecto está aún en fase embrionaria y su edición estará prevista para mediados del año 2027. Se trata, en resumidas cuentas, de un diccionario temático, cuya coordinación editorial comparto con Aurelio Carnero, y en el que incluiremos a todos los directores y directoras de las islas, fallecidos o en activo, que cuenten, como mínimo, con un largometraje en su currículo laboral.

«En Cannes, San Sebastián, Berlín, Venecia, Locarno o Annecy han cosechando importantes galardones»

Sabemos, tanto Carnero como yo, de la seriedad intelectual que debe de presidir nuestra labor para que el proyecto cumpla con todos sus objetivos, tanto culturales como informativos, pues de ello dependerá su utilidad futura para su variada gama de potenciales destinatarios (estudiantes, cinéfilos, intelectuales, historiadores del arte, cineastas, sociólogos, periodistas…)

¿Le ilusiona abordar un encargo de semejante envergadura? ¿Cree necesario que una publicación reuniese por fin a las mujeres y hombres de las Islas dedicados a la creación audiovisual?

Sí, nos ilusiona mucho porque creemos que será esencial para el desarrollo integral del fenómeno cinematográfico en nuestro archipiélago. El hecho de incluir en un libro la biografía y filmografía pormenorizadas de todos los cineastas y todas las cineastas que han integrado o integran la comunidad cinéfila dentro de nuestro territorio constituye, creo, un paso muy importante y una herramienta de gran eficacia para el estudio de una nueva parcela de la vida cultural en nuestra comunidad.

Más allá de los nombres antes mencionados, a los cuales se pueden añadir Claudio de la Torre, Antonio Betancor, Elio Quiroga, Damián Perea, David Baute, Victor Moreno, Josep Vilageliu ¿Ha habido cineastas canarios cuyos trabajos considere reseñables pero que por una u otra razón sean en las Islas unos completos desconocidos?

Ciertamente, con el paso del tiempo, el panorama cinematográfico en Canarias se ha enriquecido con la aportación de nuevas y prometedoras figuras, sobre todo en el ámbito de la dirección, la producción y el guion, añadiendo un importante plus de inteligencia, oficio y vocación a proyectos cada vez más autoexigentes, sólidos y complejos.

A los nombres ya citados recientemente se han incorporado nuevos cineastas cargados de ideas y de soluciones estéticas innovadoras como, entre otros y otras, Macu Machín, Marina Alberti, Coré Ruiz, Miguel Mejías, Cayetana H. Cuyás, Maria Abenia, Octavio Guerra, Victor Moreno, José Ángel Alayón, Nayra Sanz, Samuel M. Delgado, Helena Girón, Fernando Alcántara, José Victor Fuentes.

«Me ilusiona el encargo de la Filmoteca Canaria para elaborar un diccionario de cineastas del Archipiélago»

En mayor o menor medida todos ellos participan de la buena salud que disfruta, en el ámbito creativo, la producción cinematográfica isleña.

¿Cuándo y cómo nace su interés por el cine?

Pues no podría decírtelo con certeza. Sí que recuerdo perfectamente una película titulada La ventana (The Window, 1949), del realizador británico Ted Tetzlaff, probablemente mi bautizo como espectador, que me impresionó de tal forma que acabé enganchado de por vida al mundo del cine. La cinta nos mostraba los mil peligros que atraviesa un niño de siete años, concretamente mi misma edad en aquel entonces, que presencia accidentalmente un asesinato y sufre la consiguiente persecución al que le somete el asesino al convertirse en testigo ocular del crimen.

Fue, repito, mi primera experiencia emocional con el cine y a partir de ahí no hubo un solo fin de semana que no asistiera, en compañía de mi padre, a todos los estrenos que se producían en nuestra ciudad. Luego, naturalmente, surgieron otros intereses según seguíamos cumpliendo años y el factor cultural, el político y el artístico acabaron por ocupar toda nuestra atención por la cultura cinematográfica hasta el día de hoy.

Usted recibe en 1999 el encargo de poner en marcha el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, cuya primera edición se celebraría un año después, en el 2000. ¿Cómo le llega aquella propuesta?

El Festival nació, propiciado por Pepa Luzardo, titular entonces de la concejalía de Cultura y de Carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas, con una vocación inequívoca por la difusión, en todos sus frentes, de la cultura cinematográfica a escala internacional, prestando especial atención a todas aquellas cinematografías emergentes que aportan una posición activa e innovadora frente a la grave esclerosis que sufre, desde tiempos inmemoriales, el modelo de producción y distribución que siguen representando los halcones de Hollywood.

Creo que ésa debería ser la política esencial a seguir por cualquier certamen con una base lo suficientemente rigurosa y autoexigente: procurar la visibilidad de esas otras alternativas que recogen nuevas miradas, nuevas actitudes, frente al inmovilismo irredento de la producción mainstream.

Si en los inicios del certamen grancanario algo llamaba la atención era la presencia de grandes figuras mundiales. Sofía Loren, Mía Farrow, Susan Sarandon, Catherine Deneuve, Omar Shariff, Ed Harris, Federico Luppi, Max von Sydow... Palabras mayores... ¿Hubo alguno o alguna de la cual se arrepintiese de haber invitado?

Puedo asegurarte que, en líneas generales, nunca tuvimos que afrontar ningún problema digno de ser destacado. Eso sí, tuvimos un caso excepcional cuando intentamos contar con la presencia en el festival de una importante estrella británica.

«Coordino con Aurelio Carnero el proyecto que incluirá a directores y directoras con, al menos, un film»

Cuando todo parecía estar resuelto, y a punto ya de gestionar el traslado de la actriz desde Londres, su representante nos exigió dos peticiones que consideramos absolutamente innegociables: el estreno en nuestro certamen del primer largometraje del hijo de la actriz, película ostensiblemente alejada de la línea editorial de nuestro festival, y seis billetes de avión en primera clase para sus acompañantes.

Además de por su gestión del Festival grancanario, usted ha destacado asimismo por sus afinados artículos sobre cine publicados en medios de comunicación locales, nacionales e internacionales. ¿Nunca le picó el gusanillo de, no sé, dar el salto a la escritura de guiones o incluso a dirigir?

Sí, he escrito algunos guiones que permanecen en mi archivo desde hace muchos años. Uno a punto estuvo de convertirse en una película pero por problemas fundamentalmente financieros no llegó nunca a cristalizar. Claro que he tenido esa tentación, a pesar de arrastrar más de cinco décadas como escritor cinematográfico pero aún no descarto esa posibilidad, aunque no me va en ello mi equilibrio personal.

La literatura cinematográfica me ha proporcionado muchas satisfacciones a lo largo de mi vida, además de la valiosa oportunidad de vivir muy de cerca muchos de los más importantes avatares de la historia moderna del cine.

«Echo en falta más implicación en el terreno de la difusión cultural de la obra de nuestros creadores»

Tanto por la experiencia acumulada con el paso de los años como por su conocimiento y el contacto que ha mantenido con reconocidas personalidades de la creación, la producción y la distribución audiovisual ¿Qué echa en falta en Canarias para que se impulse a nuevos y talentosos profesionales a los cuales no se les ofrece la ayuda necesaria? Se lo pregunto porque muchos lamentan que casi se extienda una alfombra roja para recibir rodajes nacionales e internacionales y, sin embargo, no existan iniciativas o medidas destinadas concretamente a apoyarlos.

Es cierto que la Administración se ha ocupado, fundamentalmente, de gestionar y apoyar la industria cinematográfica y de implementar una serie de medidas fiscales encaminadas a facilitar la producción nacional e internacional en nuestro territorio; también es cierto que estas medidas han cosechado ya sus frutos.

Pero se echa en falta, sin embargo, una mayor implicación, sobre todo en el terreno de la difusión cultural de la obra de nuestros creadores y, de manera particular, en su promoción desde las citas anuales más solventes de nuestro Archipiélago, perfectamente representadas por la Muestra de Cine de Lanzarote, el Festival de Las Palmas, Miradas Doc y El Festivalito de La Palma.