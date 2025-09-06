Menos alumnos para un curso con mayor ocupación en Canarias

Arranca el nuevo curso escolar en Canarias y lo hace con menos matriculaciones en muchos de los niveles educativos, pero con algunos municipios al límite de su capacidad. La diferencia entre el pasado año y este es de unas 6.000 inscripciones menos, a falta de que se cierre por completo el proceso de admisión en Formación Profesional (FP) -previsto para final de este mes de septiembre-, aunque la radiografía varía entre los distintos niveles educativos.

Por municipios, las capitales de Fuerteventura y Lanzarote son las que presentan una mayor tasa de ocupación de alumnado, con un 85,3% y un 83,2%, respectivamente, de las plazas ofertadas y que están ocupadas en este nuevo curso en el caso de la Educación Infantil y Primaria. En Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Arona y Granadilla de Abona, ambos en Tenerife, son los dos municipios que mayor tensión educativa presentan para este periodo 2025/2026, que arranca oficialmente en Canarias este martes 9 de septiembre con el inicio de las clases para Infantil y Primaria.

A pesar del descenso de matriculaciones, la situación se torna complicada en ciertos municipios canarios que rozan prácticamente el lleno total de sus aulas. Se trata, además, de los municipios más masificados del Archipiélago. En Infantil y Primaria, además de las capitales de Fuerteventura y Lanzarote, también destaca la tensión en Arona (82,5%), Granadilla de Abona (82,3), Tías (81,8), Garafía (81,6) o San Bartolomé (81,3).

Algunos nombres se repiten también en el caso de la ESO y, tras Arona y Granadilla, aparecen municipios en la lista de tasas de ocupación como Agüimes (82,5%), Valsequillo (82), Santa Lucía de Tirajana (82), Pájara (81,8) o La Oliva (81,5). Sin embargo, la ocupación no es, en ningún caso, superior a la oferta y, aunque existe cierta tensión, la situación aún no se encuentra al límite y la docencia se puede desarrollar sin incidentes.

Impacto del turismo

El viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Manuel Cabrera, insiste en que se trata de municipios eminentemente turísticos, «donde existe una gran oferta laboral, lo que facilita que se fije una mayor cantidad de población» y, al mismo tiempo, reciben a una mayor cantidad de nuevos residentes.

«Son zonas que siguen creciendo año tras año y eso se debe en parte a que la oferta laboral también es mayor allí, por lo que es normal que la población se fije en esos lugares y que los menores vayan a clase cerca de los domicilios familiares o, al menos, cerca de los puestos de trabajo que ocupan sus progenitores».

Se trata, además, de los municipios en los que los centros se encuentran más saturados y los grupos están más cerca de superar la ratio máxima establecida para cada uno de los niveles educativos. Es allí, además, donde se concentran las infraestructuras educativas de mayor tamaño del Archipiélago. «Todo eso implica que, desde la Consejería, tengamos que poner recursos adicionales en estas zonas», expresa el viceconsejero.

En este punto, Cabrera reconoce que hay zonas de Canarias donde ya se hace necesario intervenir para dotarlas de nuevos centros educativos, pero matiza que estas infraestructuras «no se crean de la noche para la mañana. Lleva años licitar las obras y, luego, ejecutarlas y ponerlas a disposición de la comunidad».

Se trata, no obstante, de un trabajo que hay que realizar a largo plazo, estableciendo diferentes planes. En este caso, la intervención en el sur de Tenerife es indiscutible y la Consejería de Educación ya se encuentra desarrollando importantes acciones. «Nuestro objetivo es que cada una de las zonas más tensionadas puedan disponer de los centros educativos necesarios para el correcto desarrollo formativo», concluye el viceconsejero de Educación.

Más allá de los municipios con mayor tasa de ocupación, también hay que hablar de aquellos que presentan datos más elevados de alumnado matriculado. Las dos capitales de provincia son las que lideran las tablas, tanto en el caso de Infantil y Primaria -Las Palmas de Gran Canaria con 12.068 menores inscritos y Santa Cruz de Tenerife con 6.023- como en Educación Secundaria, con menos plazas pero idénticas posiciones: la capital grancanaria con 7.408 matrículas y la de Tenerife con 3.722.

Diferentes nacionalidades

De los casi 242.000 alumnos que cursaron sus estudios el pasado año en Canarias, algo menos de 36.000 tenían nacionalidad extranjera. La estimación para este curso es que un total de 35.614 alumnos de fuera de España se formen en las aulas canarias, lo que supone alrededor del 15% del alumnado matriculado en el Archipiélago.

Históricamente, los más numerosos fueron los europeos, pero a partir del curso 2023/2024 las cifras cambian y son ahora más numerosos los jóvenes que llegan desde América, suponiendo estos últimos alrededor del 45% del total de alumnado extranjero en los centros isleños.

Por países, Italia, Venezuela, Colombia, Marruecos y Cuba han sido los más presentes en las aulas canarias a lo largo de los últimos cinco cursos. Los italianos eran los que más presencia tenían pero desde el pasado curso la tendencia se ha invertido y los colombianos son algo más numerosos y suponen casi el 14% de los estudiantes de fuera de España.

Se solapan, así, dos realidades. Por un lado, se encuentran los menores que proceden de familias que han trasladado su residencia a las Islas. Se trata, en su mayoría, de niños que cursan desde Infantil a Primaria y, poco a poco, van llegando también a Secundaria. «Estos estudiantes se adaptan perfectamente a nuestro sistema», expresa el viceconsejero.

Por otro lado, se sitúan los menores migrantes no acompañados, cuya escolarización en muchos casos se dificulta debido al desconocimiento del idioma. Es por esta razón que la Consejería de Educación ha tenido que poner en marcha diferentes medidas para proporcionar apoyo a este colectivo que cursa, en la mayoría de los casos, Educación Secundaria Obligatoria o FP.