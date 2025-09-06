Natalia Álvarez, presidenta del CEC: «En las zonas de Canarias con más familias extranjeras, la participación en la vida educativa es mayor»

«Los centros educativos fijan población». Así de clara es Natalia Álvarez, la presidenta del Consejo Escolar de Canarias, quien afronta este inicio de curso señalando cuáles son los retos de la educación en las Islas. Garantizar la salud mental de los menores y del profesorado es uno de ellos debido a «las tensiones que puede generar la diversidad que existe ahora en los colegios».

Este nuevo curso arranca con alrededor de 6.000 matrículas menos en Canarias en comparación con el pasado año. ¿Qué valoración realiza el CEC de esa tendencia a la baja?

Llevamos años haciendo seguimiento de este tema. Se produce porque hay además un descenso de la natalidad, lo que provoca que, en algunas zonas, los centros se mantengan activos gracias únicamente a la llegada de alumnado extranjero. Eso es significativo, sobre todo, en las áreas más envejecidas, especialmente en las islas no capitalinas. En estos momentos, el único crecimiento se produce, además, en la oferta de Educación Infantil de 0 a 3 años y en la Formación Profesional (FP), en los dos extremos de la oferta educativa. Por el contrario, en Primaria y en Secundaria hay bajadas importantes.

Precisamente, en cuanto al aumento de la matriculación en FP, ¿es una tendencia que se repite en los últimos tiempos?

Creemos que se debe a la FP Dual, que se está configurando como una oportunidad para toda la sociedad, pero que también viene dada por una ley muy compleja. Su puesta en marcha ha sido muy complicada porque obliga a que toda la comunidad, no sólo la educativa, sino también la empresarial, se implique. Nosotros queremos propiciar encuentros en esta línea y fomentar la confluencia de la cultura empresarial y educativa. Desde el CEC, nos alegramos de que ya sean 5.000 las empresas que se han implicado para ofrecer prácticas para el alumnado, porque es precisamente uno de los elementos distintivos del nuevo sistema: las empresas estaban acostumbradas a que el alumnado les llegara en segundo curso, con ciertos conocimientos ya adquiridos, pero ahora recibirán a alumnado de primero, lo que obliga a las empresas a realizar una formación junto al centro. Vamos a hacer seguimiento porque lo que sí pedimos son los recursos necesarios. La FP es muy cara, tanto por los medios profesionales como materiales.

La presidenta del Consejo Escolar de Canarias, Natalia Álvarez, durante la entrevista. / María Pisaca Gámez

El curso pasado la implantación de la FP Dual ya causó varias polémicas porque la nueva organización trajo aparejada más carga de trabajo para el profesorado. ¿Llegaron esas quejas formalmente al CEC? ¿Qué hicieron para tratar de ayudar?

Como órgano colegiado, evidentemente recibimos esas inquietudes. Además, nuestra vicepresidenta, Noelia de Vera Galván, es profesora de FP y estamos muy pendientes de esos estudios, por lo que hemos decidido hacer un seguimiento a través de una comisión para conocer cuál es la realidad de los centros. Han surgido muchas propuestas y se las hemos planteado a la Consejería de Educación porque existe la necesidad de un plan específico de Formación Profesional.

Volviendo al descenso de las matriculaciones en Canarias. ¿Esos números tendrán un impacto real en el aula?

Creo que es un elemento que hay que tener en cuenta si pensamos además en el acuerdo que alcanzó la Consejería de Educación con los sindicatos hace unos meses para llevar a cabo la baja de ratios en las aulas. Durante muchos años, nosotros hemos insistido en este tema porque todos los especialistas en Educación, tanto nacionales como internacionales, plantean que la bajada de ratios garantiza la calidad de la formación. Hay que tener en cuenta que las aulas son cada vez más diversas, no sólo en lo relativo a las distintas nacionalidades -ahora mismo hay centros con alumnado de hasta 30 nacionalidades distintas-, sino por la necesidad de garantizar la atención a la diversidad. Entonces, que haya menos alumnado que atender en un aula garantiza un mejor trabajo.

Pero la bajada de ratios conlleva además la creación de más grupos. ¿Está trabajando bien Canarias para dar respuesta a esos grupos de más?

Nos parece interesante la iniciativa que ha puesto en marcha la Consejería de Educación con la enseñanza compartida, que creemos que puede ser un elemento importante porque cubre dos cuestiones fundamentales. Por un lado, se trabaja de forma específica e individualizada con el alumnado y, por otra, el profesorado fomenta el trabajo en equipo. Lo que falta es que los docentes tengan un tiempo específico para trabajar y preparar esa actuación en el aula.

Así que no se trata de una medida únicamente para hacer frente a la falta de espacios, sino que además puede traer aparejados beneficios pedagógicos.

Nosotros siempre hacemos hincapié en el equilibrio entre los dos elementos. Hay que crear espacios, por supuesto, y deben ser innovadores, porque siempre hemos apostado por que las nuevas construcciones respondan a las nuevas necesidades educativas. Pero, por otra parte, el profesorado también debe ser innovador y el trabajo compartido lo es, pero para ello es necesaria la formación y el apoyo continuo.

En ese sentido, la contratación de 700 profesores adicionales en Canarias para el próximo curso debe ser una medida que valoran desde el CEC…

Por supuesto. Todo lo que sea incrementar recursos personales y materiales será siempre una apuesta por la calidad.

«Hace años que planteamos una revisión de los procesos para estabilizar los puestos de los docentes»

¿Y son suficientes esos recursos profesionales después de cómo resultaron las últimas oposiciones educativas y la cantidad de plazas desiertas que quedaron?

Estamos esperando a ver cómo comienza el curso y comprobar la incidencia real de este tema. Lo que sí está claro es que hay que negociar una salida para el profesorado que no ha podido ser nombrado para este curso. Hace años que venimos planteando una revisión de los procesos para estabilizar los puestos de trabajo de los docentes. Y cuando hablamos de eso nos referimos tanto a la parte formativa como a la parte de la oposición o del proceso de estabilización. Llevamos años esperando por el Estatuto Docente, con el que esperamos que se establezca un modelo de estabilización negociado. La Educación es algo dinámico y que siempre está demandando recursos porque siempre surgen nuevas necesidades y porque nos encontramos ante un modelo social acelerado que cada día pide más a los centros educativos.

Menciona las nuevas atenciones que hay que ofrecer al alumnado porque en los últimos cursos han crecido notablemente los casos de menores con necesidades educativas específicas.

La atención a la diversidad no es nueva. En la década de 1990 ya se hizo una radiografía de este estado diverso en el que nos movemos. En aquel momento ya estábamos recibiendo una gran cantidad de extranjeros y todo aquello nos sirvió para poner en marcha buenas prácticas. Pero la demanda va creciendo, tanto en lo que se refiere a las necesidades educativas específicas como a las necesidades sociales. Por ejemplo, dentro de las necesidades sociales podríamos hablar de las becas para el servicio de comedor. En la parte más puramente educativa, también se diagnostican cada vez más y mejor los diferentes perfiles de alumnos y eso permite darles una mejor respuesta. Todo ello va aparejado con la contratación de un personal específico de orientación, de auxiliares educativos y formación del profesorado.

Municipios como Puerto del Rosario, Arrecife, Arona o Granadilla de Abona son los que más ocupación de alumnado presentan para el nuevo curso escolar. ¿Qué valoración hace de esos datos?

Históricamente, las zonas tensionadas se situaban en el sur de las islas capitalinas y Tenerife, que al ser la que presenta una mayor cantidad de población, ocupaba además el primer puesto. Pero también hay que destacar la situación de Lanzarote y Fuerteventura. Fue en esas islas donde entraron en funcionamiento las unidades modulares cuando no había espacios educativos disponibles. En el caso del sur de Tenerife, se está trabajando a través del plan de infraestructuras, pero también habría que incidir más y mejor en Lanzarote y Fuerteventura. El Hierro, La Palma o La Gomera están envejecidas, e incluso las medianías de las islas más grandes. Y ahí se está logrando mantener el alumnado por la llegada de extranjeros, pero no llegan en el mismo volumen que lo hacen a las zonas tensionadas, porque allí la oferta de trabajo es mayor, lo que supone una mayor atracción.

¿Cuáles son las actuaciones más apremiantes en esas zonas tensionadas?

Como siempre en Educación, habría que contar con una mirada global. Debemos contar con espacios agradables, porque no podemos olvidar el cambio climático. Al mismo tiempo, desde el punto de vista pedagógico, no podemos dejar de innovar para dar respuesta a los retos sociales y económicos.

¿Y cómo responden las familias a todos estos retos? ¿Cómo se implican en la vida educativa?

Existe una implicación muy grande de las familias en la educación de sus hijos, especialmente cuando no les va bien en los estudios. Sin embargo, les cuesta participar activamente en las organizaciones preparadas para ello, como los consejos escolares, municipales o insulares.

¿Y cómo es la participación de las familias de ese alumnado extranjero que es cada vez más numeroso en las aulas canarias?

El alumnado extranjero en Canarias representa aproximadamente un 17% y la mayoría procede de Europa y de Latinoamérica. Los más numerosos son los italianos y los venezolanos. Por lo tanto, existe cierta coincidencia cultural con los canarios. Pero sí notamos que en las áreas en las que hay más familias extranjeras, la participación es mayor, tanto en los consejos como en las plataformas relacionadas con las necesidades educativas. No olvidemos que los centros educativos son centros de socialización y de convivencia y, si en ellos existe la integración, esa percepción terminará llegando a la sociedad. Nosotros siempre insistimos en que la Educación es un pilar fundamental para el desarrollo social y económico, y puede ayudar a afrontar los retos.

«Vamos a ser coherentes y seguiremos insistiendo en la necesidad de alcanzar el 5% en el presupuesto»

El consejero de Educación Poli Suárez ha reconocido recientemente que es muy complicado para la Educación en Canarias alcanzar un presupuesto que suponga el 5% del PIB de la región, tal y como marca la ley. ¿Qué opina de esas declaraciones?

Debemos ser consecuentes con lo que ha sucedido a lo largo de los años. El pacto educativo que impulsó este Consejo en 2013 inspiró la ley canaria de Educación que se publicó un año más tarde y que propone precisamente que el 5% del PIB de Canarias sea destinado a Educación. Vamos a ser coherentes con eso y seguiremos insistiendo en la necesidad de alcanzar ese 5%, y llegar también al 6 o el 8%. Nuestra Educación necesita la mayor inversión posible para garantizar su calidad. Hablamos de la FP, por ejemplo, que es una modalidad nada barata. Siempre hemos insistido en que la inversión en Educación no es solo un tema de esta consejería sino que también involucra a otras áreas del Gobierno de Canarias. De hecho, en el informe general que hemos hecho sobre la Programación General Anual de las Enseñanzas en Canarias para este nuevo curso, dedicamos todo el primer capítulo a la financiación.

¿Cuáles son los retos a los que habrá que hacer frente durante este nuevo curso escolar?

Creo que deberíamos poner el foco en cómo se está desarrollando en las aulas la Lomloe y hacer un seguimiento de la implantanción de la norma. Además, tenemos que hacer frente al reto de la FP Dual, que implica un trabajo conjunto entre el empresariado y los centros educativos. Por último, también destacaría el plan para el fomento de la Educación Infantil de 0 a 3 años, que aún va a seguir creciendo en los próximos años. También está lo relacionado con las infraestructuras y la mejora de la calidad de los centros, porque contamos con muchos edificios que se han quedado desfasados y necesitan una renovación. Y, junto a todo eso, el gran reto es que el profesorado cuente con las mejores condiciones posibles, que tenga una buena formación y apoyo.