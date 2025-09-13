Noelia Cruz Pérez: «Para mí la prioridad es que se entrene a la población en emergencias»

Doctora en Desarrollo Regional por la Universidad de La Laguna (ULL), con mención internacional por la Buckinghamshire New University (Inglaterra), Noelia Cruz es miembro además del comité de expertos para el cambio climático y también de la Agenda Canaria 2030. Para la investigadora de la ULL, Canarias tiene que «entrenar a la población» en emergencias.

¿Qué opina de la propuesta de Pedro Sánchez sobre un Pacto de Estado frente a la emergencia climática? ¿No es un poco improvisada, quizás surgida como respuesta a catástrofes recientes como la Dana de Valencia o los incendios en la Península, en un contexto político tenso?

La verdad es que no puedo posicionarme sobre si es improvisada o no, porque, aunque ha salido ahora, no sé cuánto tiempo llevaban preparándola. Sin embargo, sí me parece que es una manera de proteger las medidas de emergencia climática y que estas no dependan de ideologías políticas. Al final, el cambio climático es una realidad innegable que nos está afectando, y es crucial que las acciones no estén sujetas a si un partido cree en ello o no, o si decide retirar fondos. He vivido con ansiedad cómo las medidas climáticas estaban a expensas del partido de gobierno. Un ejemplo claro fue lo que sucedió con la Dana en Valencia, cuando el PP, bajo presiones de Vox, retiró servicios de emergencia, afectando directamente la respuesta que se le dio después a las lluvias. Por lo tanto, el Pacto de Estado podría impedir que se quiten fondos económicos destinados a la emergencia climática y la prevención en función del partido gobernante. No sé cuán improvisado o partidista es, pero creo que es un consenso necesario porque el cambio climático no es un capricho o una ideología, sino una realidad. Es fundamental garantizar que las leyes se respeten, los fondos no se retiren, la prevención aumente y los científicos estén amparados, evitando el negacionismo.

¿Esta propuesta llega tarde?

Sí, llega tardísimo. En general, todo lo que hagamos en torno al clima llega tarde, pero es necesario. Es cierto que no lo veo como algo negativo; al contrario, es un paraguas que ampara las medidas y los fondos destinados a trabajar en prevención y adaptación. Sin embargo, si implica un aumento de burocracia o falta de agilidad administrativa, eso sí sería un problema, ya que la emergencia climática requiere rapidez.

¿Se están aplicando bien las leyes existentes en Canarias, como la Ley de Cambio Climático o la Ley del Suelo, o detectan deficiencias en su implementación?

Mi interpretación del pacto es que más que generar nuevas normativas debería garantizar el cumplimiento de las existentes y asegurar la disposición de fondos económicos, evitando que sean arbitrarios o dependientes de los cambios de gobierno. Estoy totalmente de acuerdo en que se necesita mayor celeridad en la aplicación y respeto de las leyes ya existentes, y en agilizar lo que ya tenemos. No estoy a favor de generar normativa sin ton ni son, si no nos paramos a ver si la que ya existe se está aplicando bien. En Canarias, tenemos una parte positiva: contamos con una ley propia de cambio climático, lo cual es muy importante. Los territorios insulares son más vulnerables y deben abordarse de forma diferente a los continentales. La ley se aprobó recientemente y se están implementando medidas: el Gobierno trabaja en zonas de aceleración de renovables, fomenta las comunidades energéticas y la creación de una red de refugios climáticos. No obstante, es un proceso relativamente reciente.

Noelía Cruz Pérez. / Arturo Jiménez

¿Canarias requiere un tratamiento singular en la prevención de riesgos y emergencias? ¿Es más vulnerable a los impactos climáticos?

Sí, está ampliamente estudiado que los territorios insulares son especialmente vulnerables al cambio climático y, por lo tanto, deben abordarse de una forma singular. Las medidas mencionadas en el pacto, tal como se han publicado, no parecen tener en cuenta esa singularidad que las Islas requieren. Es crucial considerar que España tiene dos archipiélagos, Canarias y Baleares, ambos con sus propias leyes de cambio climático, lo cual no es casualidad. Tenemos muchas infraestructuras cercanas a la costa, gran cantidad de turismo alojado en zonas costeras y población local, lo que nos hace vulnerables a un aumento del nivel del mar, fenómenos extremos e inundaciones. Merecemos un trato que considere estas particularidades.

¿Cuáles son las medidas específicas a nivel municipal? ¿Qué falta en la ordenación del territorio?

A nivel municipal, es muy importante trabajar en la prevención. Esto significa que la sociedad debe estar entrenada para adaptarse a fenómenos extremos, saber cómo responder y tener una mayor educación ambiental. No nos podemos permitir que, ante una Dana, la gente crea que tiene tiempo de ir a sacar su coche del garaje; esto demuestra que estamos fallando en la educación. En Canarias, apenas tenemos puntos de reunión o educación sobre cómo actuar ante una erupción, a pesar de la reciente en La Palma. Aunque esa erupción fue lenta , otras emergencias, como una inundación, requieren una respuesta en minutos u horas.

¿Cómo se entrena a la sociedad para afrontar estos riesgos?

Para entrenar a la sociedad, primero hace falta una conciencia general sobre el entorno en el que vivimos y cómo actuar frente a terremotos, erupciones o inundaciones. Necesitamos una respuesta pronta y un entrenamiento social que contrarreste el individualismo actual, fomentando ejercicios comunitarios. Es fundamental que, además de los sistemas de alerta, como los del móvil, la sociedad sepa perfectamente qué hacer cuando suena la alarma. Hoy en día, no tenemos protocolos certeros para saber cómo actuar: ¿Cojo el coche? ¿Subo al techo? Se deberían sectorizar los principales riesgos, su probabilidad, dimensión y cómo afectarían a diferentes sectores y servicios clave, planificando la respuesta ante fallos en cascada. Necesitamos más información y entrenamiento, no solo un kit de emergencia. Esto también fortalecería los argumentos frente a los negacionistas. No podemos asumir que la gente se educa sola; es una responsabilidad social.

¿Quién se encargaría de esta formación, y existen los recursos necesarios?

Creo que los organismos existen y están diseñados para esto, como Protección Civil, sistemas de emergencia y alerta. Sin embargo, estos organismos están totalmente infrafinanciados, y en muchas ocasiones se establecen sin considerar el entrenamiento de la sociedad. Los organismos pueden saber cómo responder, pero si la sociedad carece de entrenamiento, no responde o no cree en las alertas, es un problema de falta de educación social. Esta educación debería promoverse desde los colegios y universidades, y los municipios deberían fomentar más los trabajos en comunidad y simulacros regulares.

Como experta, ¿cuáles son los riesgos que ya están afectando y que podrían seguir afectando a Canarias?

Esperamos un aumento de los periodos de sequía, lo cual es nefasto para el sector primario. También nos enfrentaremos al aumento del nivel del mar, que puede afectar a infraestructuras costeras, acuíferos y la disponibilidad de agua potable. Habrá un incremento de las inundaciones debido a nuestra orografía de barrancos y a la antropización de las zonas costeras, especialmente con lluvias torrenciales más frecuentes. Además, debido a nuestras características geográficas, hay riesgos como las erupciones volcánicas. La gente vive un poco de espaldas a esta realidad a pesar de lo ocurrido en La Palma, y se espera que haya más erupciones. Las erupciones pueden acarrear terremotos. Actualmente, no estamos preparados para afrontarlos. Esto es algo que no nos podemos permitir, ya que estos riesgos ocurrirán con más frecuencia. Finalmente, los incendios, que serán más virulentos, también son una amenaza importante.

Noelía Cruz Pérez. / Arturo Jiménez

Hablando de los incendios, ¿cómo encaja la ordenación del territorio y el papel de la agricultura en la prevención y mitigación de estos riesgos, quizás con el uso de nuevas tecnologías?

La ordenación del territorio es fundamental. El cambio climático es generado por las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente de la producción de energía, por la quema de combustibles fósiles, ya que no tenemos suficiente energía renovable, y la movilidad. La Ley de Cambio Climático de Canarias contempla una drástica reducción de emisiones, y para lograrlo, es crucial que la producción de energía sea renovable sin colisionar con el sector primario.

¿Es vital proteger el sector primario?

Sí, no solo por la soberanía alimentaria, sino por su valor y dignidad. Necesitamos facilitar que los jóvenes se dediquen al campo con herramientas digitales como la agricultura de precisión y drones, para una gestión más eficiente de recursos como el agua y la temperatura. Esto requiere financiación, ya que el sector primario está desprotegido. Un terreno apto para la agricultura no debe verse amenazado por otros usos. El uso de cubiertas de invernaderos para placas solares es excelente, pero no deben quitarse tierras para otros fines. Proteger el sector primario, incluyendo la ganadería extensiva, es también proteger el monte y apoyar la gestión forestal. Es fundamental favorecer el consumo local y la economía circular.

¿El pacto aborda adecuadamente la protección de los océanos o los olvida?

Los océanos se olvidan en el pacto. Esto es algo que los expertos en Ciencias del Mar detectaron rápidamente. Es tremendo porque su omisión es un indicativo de que las regiones insulares no han sido suficientemente consideradas. Si se hubieran tenido más en cuenta, el tema del océano no se habría pasado por alto. Las diez medidas publicadas no lo mencionan en absoluto.

¿Debe contemplarse la participación ciudadana en estas iniciativas?

Creo que la participación ciudadana es muy importante. Si tienes todos los organismos para responder a una emergencia, pero la sociedad no sabe cómo actuar, el entramado no es efectivo. La falta de información y la no inclusión de la opinión ciudadana favorecen el negacionismo. Si se busca un pacto nacional sólido, es fundamental conquistar a la ciudadanía con un proceso más abierto desde el principio, para que no parezca improvisado. Y por otro lado, para mí es un error significativo que no se mencione la movilidad en el pacto. No podemos hablar de cambio climático sin abordar el transporte, que, junto con la energía, es uno de los dos principales sectores generadores de emisiones de efecto invernadero. La movilidad aérea y terrestre no recibe atención explícita.

¿Necesitan las universidades y centros de investigación más recursos?

Sí, eso es fundamental. Podemos decir que falta financiación en prevención, investigación y entrenamiento para la sociedad. Se necesita un plan real de desarrollo.