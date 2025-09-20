El colegio azul abandera el renacer de La Laguna tras la erupción del Tajogaite

«Queremos ver el cielo de nuestro cole azul». Ese es el sentimiento generalizado de los profesores, alumnos y padres del CEIP La Laguna que acaban de estrenar otro curso de forma «provisional» en El Retamal. Con 140 alumnos, una veintena menos que los que había matriculados el 19 de septiembre de 2021, nueve aulas y 18 profesores la vida sigue igual en el centro que dirige Mónica Viña (Los Llanos de Aridane, 1971). Bueno. Hay un avance algo significativo a partir de la alianza sellada entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma para reconstruir en el mismo punto unas infraestructuras educativas que ya cuentan con un presupuesto (5,2 millones de euros) y el deseo de que puedan ser estrenadas en 2027. Ahora sólo falta pulir algunos flecos del convenio -por primera vez el Ejecutivo regional cede las competencias a un gobierno insular- y licitar la obra. «Y yo que lo vea», dice Mónica en una entrevista que nace con un sobresalto.

-Mónicaaaaa [grita un niño que viaja en el asiento trasero de un Dacia blanco cuando ve a su maestra sentada sobre el tronco caído de un árbol armando esta conversación].

«No me gusta venir aquí». Eso ya es una declaración de intenciones que sirve para explicar la aflicción que empapa un diálogo inundado de trampas emocionales. Mónica mantiene el tipo hasta que entramos en las aulas y, entre la ceniza, aparecen cuadernos, manualidades, juguetes que se quedaron ahí a propósito para que el olvido no lo llene todo. Sólo falta la algarabía de los estudiantes que abandonaron las instalaciones en cuanto el volcán rugió con intensidad.

Mónica Viña. / Andrés Gutiérrez Taberne

Zona de riesgos

Ella es «hija» de otro volcán, el Teneguía (1971), y, por lo tanto, tiene claro el terreno por el que pisa y los riesgos que hay que asumir. «Te lo puedes llegar a imaginar, pero en cuanto ocurre sólo te da tiempo de pensar: ¿Por qué nos ha tocado a nosotros», explica sobre los instantes previos a una evacuación que se produjo el 12 de octubre de 2021. Siete días más tarde, los ríos de lava castigaron con dureza al centro.

«Cayó mucho antes el colegio de Los Campitos (Los Llanos de Aridane), pero unas coladas modificaron su rumbo e hicieron diana en el centro», recuerda sin bajar su mirada del acuartelamiento de Bomberos [estaban evacuados de las instalaciones prestando servicios en otros puntos de la zona cero el día que cayó el colegio azul] con el que linda el complejo educativo y varias hileras de adosados que se salvaron de chiripa.

Mónica Viña, entre los escombros de su antiguo colegio destruido por el volcán. / Andrés Gutiérrez Taberne

De los 160 escolares que comenzaron el curso 2021/22 sólo se cambiaron a las instalaciones de El Retamal y a la Escuela Oficial de Idiomas 90, el resto pidieron un traslado de expediente a Fuencaliente, Puntagorda o, incluso, a otra isla. «Noventa familias se vieron afectadas directamente por la erupción y 30 perdieron sus casas», recuerda.

En El Retamal quedan niños que tenían tres años cuando estalló todo y sus «recuerdos son muy vagos, pero los que están en 5º de Primaria sí que nos cuentan que les gustaría graduarse aquí; en el nuevo colegio... Les hace mucha ilusión regresar al que fue su cole», incide antes de pedir un respiro.

Proyectos

Antes de que la catástrofe se cebara con el CEIP La Laguna ya había dos proyectos para cambiarle la cara al centro en algún cajón de dirección. No es que se vaya a optar por uno de ellos, pero los que conocen esta historia creen que había algo premonitorio en esa planificación. «Nuestros alumnos son lagunajos, continúan viviendo en el barrio y no se quieren marchar», enumera Viña en una fase de la conversación centrada en la larga lucha de las familias, de los docentes y de la plataforma resurgir La Laguna.

Restos del CEIP La Laguna, en La Palma. / Andrés Gutiérrez Taberne

«Sin esa presión probablemente aún no se habría logrado nada», reconoce la profesora sobre las 6.300 firmas que se registraron en el Parlamento de Canarias para que los trámites de la construcción tuvieran la etiqueta de urgente. Y es que Mónica, al igual que la gran mayoría de las personas que viven de cerca la reconstrucción se muestran algo incrédulas.

«Queremos pensar que esta vez sí, que las máquinas van a estar trabajando pronto en este solar», vaticina la directora con una voz que va perdiendo fuerza por la escandalera de unas picadoras que tratan de convertir en picón un montículo de lava que se resiste a caer a menos de diez metros del lugar en el que Mónica Viña firma una frase para el optimismo. «Las cosas van despacio, pero hay vecinos que están volviendo a levantar sus casas aquí. Pronto tendremos más alumnos y el colegio nuevo».