Heroínas de los fogones

Como cocinero nacido y criado en Canarias llevo años sumergido en los sabores de mi tierra. He trabajado en cocinas modernas, experimentado con técnicas nuevas y viajado por otras gastronomías pero hay algo que nunca he podido –ni querido– olvidar: el origen. Ese que huele a potaje de berros, a caldo de millo, a dulce de batata o a tollos en salsa. Recetas que no aprendí en escuelas de cocina ni en libros de grandes chefs sino en las cocinas de las mujeres de mi familia. De mi abuela, de mi madre, de mi tía...

Ellas fueron mis primeras maestras y, como yo, sé que muchos otros cocineros tenemos la misma historia.

La cocina canaria de finales del siglo XIX y principios del XX fue escrita, transmitida y resguardada por mujeres. Mujeres que, sin saber que estaban haciendo historia, preservaron el alma de nuestra gastronomía.

Mientras hoy se alaba la vanguardia y los restaurantes de estrella Michelin muchas veces –quizás demasiadas veces– olvidamos que sin estas guardianas del sabor no existiría ni la tradición ni la identidad culinaria que ahora tanto defendemos en los fogones modernos.

Estas mujeres fueron más que cocineras: fueron cronistas de la vida cotidiana. Apuntaban en libretas, en los márgenes de los periódicos o simplemente memorizaban cantidades «a ojo». Lo hacían sin pretensión y sin en absoluto pensar que un siglo después alguien valoraría sus recetas como tesoros culturales. Pero lo eran. Y lo siguen siendo.

Ellas supieron aprovechar lo poco que se tenía y crear mucho con eso: desde potajes ricos en matices hasta postres humildes pero inolvidables.

En aquellas cocinas sin medidores digitales ni hornos de última generación se cocinaba con paciencia, con intuición, con la sabiduría que da el repetir una receta cientos de veces hasta que el sabor se convierte en memoria. Se usaban productos de temporada; se conservaba lo que sobraba y se intercambiaban recetas con las vecinas.

La cocina era un acto colectivo, un espacio donde se tejían historias, afectos y resistencias.

Con el paso del tiempo, y con la modernidad avanzando a ritmo vertiginoso muchos comenzaron a reducir la cocina canaria a papas, mojo, tollos y gofio. Pero quienes hemos buceado en el recetario tradicional sabemos que es mucho más complejo y diverso: es producto de siglos de mestizaje, de influencias africanas, latinoamericanas y europeas. No es una cocina simple; es ingeniosa, rica en técnicas, profundamente sabrosa y cargada de identidad.

Desde un sancocho con su pella de gofio hasta un rancho canario bien hecho, pasando por el bienmesabe, el frangollo, las truchas de batata o los huevos moles, nuestra cocina es un mapa de sabores que no solo alimenta el cuerpo sino también el alma. Y detrás de cada uno de esos platos hay mujeres que los conservaron con celo como quien guarda un secreto familiar.

Sin embargo, en el relato gastronómico actual son casi siempre los hombres quienes llevan la voz cantante.

Somos nosotros quienes acaparamos los espacios mediáticos, los premios, los reconocimientos... Pero no estaría hoy aquí ni sabría lo que sé si no fuera por esas mujeres que sostuvieron los fogones cuando nadie hablaba de kilómetro cero ni, mucho menos, de cocina de autor. Ellas ya lo hacían sin hashtags ni vitrinas. Su cocina era de cercanía, de temporada, de intuición.

Por eso me parece justo y necesario que se les dé el lugar que merecen. Y también quiero destacar en ese sentido a quienes se han empeñado en rescatar este importante legado con el cual nos identificamos pero, sobre todo, nos identifica como ingrediente indispensable de la identidad de quienes habitaron o habitan en la actualidad las Islas.

La doctora en Ciencias de la Información Yanet Acosta, especialista también en gastronomía, ha hecho un trabajo admirable recuperando parte de esa memoria culinaria escrita en esta Comunidad Autónoma por mujeres.

Su investigación nos recuerda que sin tradición no hay vanguardia y que la innovación real solo es posible cuando se conoce y respeta lo que vino antes. Porque cocinar no es solo transformar ingredientes; también es contar una historia muchas veces escrita en silencio y transmitida de generación en generación.

Como cocinero, como canario y como heredero de esa cocina heredada entre calderos y cucharones, quiero rendir homenaje a esas heroínas del fogón; a las que cocinaban sin medir el tiempo, a las que transformaban lo poco en un banquete; a las que nos alimentaron el cuerpo pero también el alma; a las que sabían cuándo un caldo estaba listo solo por el olor y corregían el punto de sal con una pizca de sabiduría.

Ellas no aparecen en las guías gastronómicas pero su legado está en cada plato que sirve de puente entre el pasado y el futuro. Porque cada vez que un cocinero canario se inspira en una receta tradicional está diciendo: Gracias. Gracias por no dejar que se perdiera. Gracias por darnos raíces.

Hoy, cuando la gastronomía vive un auge sin precedentes y muchos buscan sorprender con técnicas de laboratorio y platos espectaculares, yo propongo algo más sencillo pero a su vez mucho más profundo: volver a mirar a esas cocinas de antaño; escuchar sus voces aunque sea en silencio y reconocer que ahí empezó todo.

Porque cada cucharón, cada caldero, cada receta guardada en una libreta manchada de aceite y cada recuerdo es también una forma de resistencia. Es la prueba de que lo auténtico no muere, solo espera ser redescubierto. Y recordar, siempre, que sin ellas nosotros no estaríamos aquí.