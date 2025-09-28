Yanet Acosta: «El recetario familiar, que corre el riesgo de perderse, tiene gran valor patrimonial»

Doctora en Ciencias de la Información y directora en la Rey Juan Carlos de Madrid el máster de Comunicación y Periodismo Gastronómico de ‘The Foodie Studies’, lleva diez años rastreando recetarios domésticos del pasado de Canarias, un material «identitario», dice, que divulga en el sitio web ‘recetascanarias.org’

Tinerfeña de Garachico, Yanet Acosta, escritora, periodista y profesora universitaria, lleva una década rastreando en el pasado de las Islas el aroma que, como si de un guiso se tratase, desprenden las viejas cuartillas donde reposan las recetas ancestrales del Archipiélago, un material que la ganadora en 2020 del primer Premio Nacional de Periodismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro, el más prestigioso en el ámbito del periodismo especializado en gastronomía, y máster de Comunicación y Periodismo Gastronómico de The Foodie Studies, tiene enorme porque supone abordar desde otro prisma el pasado de Canarias y, también, porque esos antiguos recetarios que recoge en el sitio web Recetarios domésticos históricos de Canarias, solían ser redactados por mujeres a las cuales Acosta desea en la actualidad otorgar el lugar que merecen tras haberle sido arrebatado ante los fogones por los hombres.

Doctora en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y posgrado en Gestión de Redes Sociales por la Columbia University de Nueva York, esta canaria es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en el Grado de Periodismo y dirige el Máster de Comunicación y Periodismo Gastronómico de The Foodie Studies. Además, ha trabajado para la Agencia EFE durante nueve años y colaborado con publicaciones como Público, El Mundo y Tapas. Yanet Acosta es, asimismo, autora de las novelas negras gastronómicas Matar al padre (Alrevés, 2017) y El Chef ha muerto (Amargord, 2011), así como de No hay trabajo bueno (Pul.so, 2013) y Noches sin sexo (Adeshoras, 2014). Su último libro es Food studies en español. Investigación actual en gastronomía y comunicación (Fragua, 2024).

¿Cuándo y por qué surge su proyecto de recuperar el legado tradicional de la cocina del pasado de las Islas que reúne en la web Recetarios domésticos históricos de Canarias?

Llevo 30 años en la diáspora, de los que he dedicado 25 al periodismo gastronómico y los últimos 10, además, a los food studies, que es como se conoce en la universidad angloparlante el estudio crítico cultural de la gastronomía, así que me pareció el momento de indagar en mi propia identidad a través de mi trabajo académico.

¿Qué periodos abarca su investigación?

Sobre todo el siglo XIX y principios del XX.

¿Ha sido sencillo encontrar documentos antiguos para realizar este estudio?

Es una labor de rastreo de archivos para la que tenido la suerte de contar con la complicidad de las archiveras y archiveros, así como de algún coleccionista y alguna familia maravillosa que ha querido compartir su legado culinario y sus memorias gastronómicas conmigo.

¿En qué fuentes se ha apoyado?

En los cuadernos escritos, en las hojas sueltas con recetas, en los dietarios, en las cartas, en lo que me cuentan las familias. Todo esto se contrasta con recetarios publicados en Canarias y en la Península, antologías de recetas más recientes, publicaciones en prensa histórica, crónicas, artículos históricos y cifras económicas. Los food studies se basan en la interdisciplinariedad.

¿Cuáles y de quiénes son las recetas más antiguas que ha localizado?

Son las de Gregoria Rixo que han sido digitalizadas por el Fondo Antiguo de la Universidad de La Laguna. Mi trabajo consiste en visibilizar de forma conjunta e interpretar los recetarios que hasta ahora están de forma dispersa en diferentes instituciones de Canarias y divulgarlos a través del repositorio que hemos creado a propósito recetascanarias.org.

¿A qué se debe que no aparezcan más legajos sobre los menús de nuestros antepasados?

Eran materiales poco considerados en algunas ocasiones y vulnerables por ser hojas sueltas normalmente en papeles reescritos y solo en el ámbito de las casas de una clase social con mayores recursos económicos y culturales.

¿Quienes los poseen prefieren no divulgarlos o compartirlos?

La buena gente siempre está dispuesta a compartir. En recetascanarias.org respetamos la autoría de cada receta y solo trabajamos con fotos o imágenes digitalizadas. El recetario familiar que por sí solo corre el riesgo de humedades, descuidos, herencias sin repartir o incendios se convierte al formar parte del repositorio recetascanarias.org en una pieza más del puzle identitario de nuestras islas y adquiere un valor patrimonial de mayor dimensión.

Al hablar de gastronomía canaria ¿nos referimos a una cocina identitaria única en su origen o debe entenderse también como la suma de las distintas influencias de los recetarios de otras nacionalidades con gran arraigo en las Islas como la portuguesa o la británica?

Con mirar nuestros apellidos se puede hacer una idea de lo que somos, como en casi todas las partes, somos una bella amalgama cultural.

Los ingleses tuvieron impacto en el recetario canario con elaboraciones como el pudín o el queque, como los portugueses con sus postres pero también hay rastro de la cocina africana en el uso del ñame y del plátano verde (una costumbre casi ya perdida) o de la cocina judía (los quesos de flor que se hacen al estilo judío como ha estudiado la cocinera e investigadora Rosa Tovar). Con el paso del tiempo se han sumado las arepas venezolanas, el polvito uruguayo o la tarta tres leches.

Hace usted hincapié en que se ha desatendido el papel de la mujer como verdaderas protectoras de este legado histórico y es curioso que en la actualidad son los hombres quienes acaparan la atención al frente de los fogones de los establecimientos más destacados, sin olvidar que también son ellos quienes firman la mayoría de libros sobre recetas. ¿A qué cree que se debe esa situación?

Pues por lo mismo por lo que la mayoría de libros los siguen firmando hombres. Hay una cultura que respalda estas prácticas y que está más que caduca.

Y en ese mismo sentido: ¿Se está reconduciendo ese escenario para que se otorgue a la mujer el importante papel desempeñado durante décadas?

No. De hecho se habla de la mujer de forma paternalista incluso cuando se quiere reivindicar diciendo que es la que conserva el recetario, cuando las verdaderas emprendedoras, creadoras e innovadoras han sido ellas en los fogones y en sus negocios. En Canarias, las cocineras profesionales iban a las casas con sus calderos a hacer los menús de boda y recibían un dinero por ello. Mi abuela me hablaba de la mujer que contrataron para su boda y de lo rico que estaba el pescado que le arreglaron.

Más tarde, cuando se empezaron a poner ventas de comida fueron las mujeres las que estuvieron al frente y las que innovaron el recetario con platos con los que buscaban atraer a la clientela y distinguirse de la competencia. Este fue el caso de todas las fondas de Santa Úrsula en Tenerife, que era el pueblo a mitad de camino a la capital para las familias del norte de la isla. La mujer en la cocina siempre ha sido creativa, innovadora y emprendedora. Esto no lo digo yo sola, hay un estudio de Rebecca Ingram maravilloso en el que explica cómo el trabajo de la mujer modernizó España a principios del siglo XX.

Comenta en ocasiones que no es cierta la idea tan extendida acerca del hambre que siempre caracterizó a Canarias cuando la verdad es que esa situación se vivió, sobre todo, durante los años de la Guerra Civil y las posteriores cuatro décadas de dictadura franquista. ¿En qué basa su argumento?

Como en todos sitios, en Canarias habían mesas de todo tipo y a finales del siglo XIX se detecta en los recetarios una cierta bonanza de platos suculentos desarrollados para seducir a los que se sentaran a comer.

Los compuestos son los que más me fascinan junto con los postres. Sin ir más lejos, unos huevos moles para los que se necesitaban 15 yemas y algunas onzas de azúcar eran lujo puro no solo en Canarias sino en toda España.

Tras la guerra civil muchas de esas recetas desaparecen o se transforman. Esto ocurre en todo el territorio nacional, donde no era posible encontrar mantequilla o donde las aves eran un manjar solo para los más privilegiados. En esos momentos el propio régimen franquista interviene en los recetarios que se publican a través de la sección femenina y del menú del día a través del Boletín Oficial del Estado como ha estudiado la historiadora Eugenia Afinoguénova.

Ahora está de moda hablar en gastronomía de producto de proximidad o de Km 0 cuando lo cierto es que cocinar con lo que se tenía a mano fue siempre lo habitual en una sociedad como la canaria donde lo habitual era que en casi todos los hogares hubiese cabras, gallinas e incluso un pequeño terreno para, además de vender sus productos, autoabastecerse. ¿Nos hemos olvidado de esa realidad o piensa que se debe más a una moda?

El autoabastecimiento es un mantra que por más que se repita nunca va a ser cierto y el del km 0 mucho menos aún. En las medianías de donde procedo lo que sí existía era una sociedad de intercambio y de trabajos comunitarios que nos permitieron a muchas familias sentirnos arropadas.

Unas personas tenían papas y las cambiaban por verduras u otra cosa o las vendían a un precio asumible a las vecinas. Lo mismo con los huevos de las gallinas que se alimentaban con la comida que sobraba en varias casas. Hay quien traía coles, duraznos o higos y regalaba a las casas de alrededor y así con todo.

Todas las familias esperábamos el paquetito de café de Venezuela y la mayoría compraba latas de carne que se hacían en Argentina y que terminaban en el arroz blanco traído de la península para darle sabor. Eso sí, nunca faltaba una mata de hierbabuena, de toronjil o de sidrera en las casas para hacer una taza de agua ni una lata con gofio. Mi favorito es el de millo del país, que ya casi ni queda.