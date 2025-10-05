Abraham Ramos: «El timple solista versátil ha llegado para quedarse»

Profesor de Música en Secundaria, el timplista grancanario es licenciado en Administración de Empresas por la ULPGC y Graduado en Interpretación de la Guitarra Clásica por el CSMC. Timplista, guitarrista y compositor, su trayectoria regional comienza con la grabación del disco Mirando al cielo (2009) en homenaje a Jose Antonio Ramos. Ha grabado cuatro más con composiciones propias dentro del grupo Ensamble Juglar y colaborado con Luis Morera, Pedro Manuel Afonso, Manolo Estupiñán, Vocal Siete, Domingo El Colorao, Benito Cabrera, Antonio Serrano...

¿Hemos sido justos en Canarias a la hora de reconocer la valía de nuestros timplistas?

Pienso que han habido diferentes valoraciones según la época, quizás hemos reconocido menos aquellos pioneros que empezaron a mediados del siglo XX, pero por suerte, cambió con las figuras de Jose Antonio Ramos, Benito Cabrera y Domingo Rodríguez. Ahora somos muchos más timplistas y quizás ese reconocimiento se ha diluido. Hoy hay muy buenos timplistas; bien formados, con carreras profesionales y creo que debemos valorar y reconocer que el timple solista versátil ha llegado para quedarse.

¿Cómo, cuándo y por qué se produce su acercamiento a dicho instrumento?

Empecé con Vicente Artiles, vecino de Ingenio al que le estoy muy agradecido. Desde pequeño escuchaba en la radio temas con el timple como solista y siempre tuve curiosidad conocerlo.

Vivir de la música es en la actualidad bastante difícil ¿y del timple se puede vivir?

Es difícil dedicarse solamente al timple, podría decir el argumento de que no hay apoyo, pero ahí discrepo, hay muchas iniciativas culturales donde el timple y el patrimonio canario toma protagonismo. Quizás falta un poco de iniciativa empresarial musical sin esperar a tanto a la posible ayuda gubernamental que pueda llegar.

Afortunadamente, el timple genera mucha demanda a la hora de impartir clases, estoy seguro que casi el la totalidad de los timplistas activos imparten clases de timple, ya sea en los centros educativos, de manera particular, así como reciben peticiones para tocar temas especiales a timple en eventos (bodas, congresos, muestras gastronómicas...). Sin embargo, pienso que es insuficiente para decir que se vive plenamente del timple.