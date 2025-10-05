Althay Páez: «Surgir como timplista desde Fuerteventura me ha enriquecido»

Este majorero de Tiscamanita representa a la perfección el nuevo rumbo que ha tomado el timple con sus colaboraciones junto a artistas como Orishas, Yotuel, Rosana, Raquel del Rosario, Pedro Guerra, Efecto Pasillo, Mestisay, Caco Senante, Nia, El Vega y Luis Morera, entre otros.

¿Le ha resultado más difícil hacerse un hueco en el timple desde Fuerteventura?

Ha sido difícil, pero como siempre lo he vivido como un juego, ha sido un camino placentero y enriquecedor. Toqué durante años en hoteles, bares y en la calle para pagar una casa y los gastos cotidianos, pero sin abandonar la música. Compaginé la música con trabajos de sonido en espectáculos, y hace tres años que doy clases.

Pese a la puesta en valor del timple, ¿se puede vivir de él?

Se puede vivir de la música, pero yo nunca usé el instrumento como excusa para vivir. He tenido la suerte de que el timple me abriera puertas aunque empecé a los cuatro años sin otra ambición que tocar y encontrar en la música un escape, mi rinconcito. La vida me ha dado sorpresas pero lo importante fue el camino, no la meta.

Más allá de las actuaciones y su faceta como compositor, ¿a qué otras actividades se dedica?

Hoy puedo dedicarme exclusivamente a la música pero como comenté, antes compaginaba tocando en sitios diversos o trabajando con el sonido. Lo esencial fue nunca desviarme del camino musical. Si tuviera que volver atrás, lo haría con gusto, porque cada paso, incluso los más difíciles, forman parte de quien soy.

¿Cuándo, cómo y por qué decidió convertir el timple en su profesión?

Fue un proceso natural. La música siempre fue mi refugio, y con el tiempo las oportunidades fueron llegando. Cuando vi que podía conectar el timple con proyectos más amplios y colaborar con artistas de distintos estilos, entendí que podía vivir de esto sin perder la esencia.

¿Qué cambios considera imprescindibles para mantener el interés por el timple en el futuro?

Necesita acercarse a los jóvenes sin prejuicios. Que entre en las escuelas, pero también en otros géneros musicales. Debemos mostrar que no es un instrumento limitado, sino versátil. La clave está en innovar sin perder su identidad.