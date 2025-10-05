Beselch Rodríguez: «Queda mucho por hacer para afianzar nuestro instrumento»

El músico lagunero es uno de los grandes referentes de la nueva generación de timplistas canarios. Autodidacta y con un concepto musical abierto, ha desarrollado un estilo propio que combina la raíz tradicional del timple con un sonido renovado y contemporáneo. Fue galardonado en 2000 con el primer premio del Certamen Juventud y Cultura del Gobierno de Canarias y, pocos años después, el INJUVE lo seleccionó para sus circuitos musicales, lo que le permitió realizar una gira por varias ciudades de la Península. Su discografía incluye tres trabajos: In-diferente (2009), Hábitat (2012) y Timples y Otras Pequeñas Guitarras del Mundo (2015), este último junto a otros jóvenes timplistas. Como creador y productor ha impulsado espectáculos como Hábitat, Timpleland, Timple Meets India, Mujeres: de la Voz al Mundo o Timple Meets Marruecos.

¿Satisfecho con que el timple haya logrado situarse por fin como una voz solista dentro de la música de las Islas?

Buena pregunta. En mi opinión, el timple es un instrumento solista incuestionable dentro de la música instrumental de las Islas desde hace mucho tiempo. Incluso antes de asumir ese papel, ya estaba tan arraigado en nuestra tradición que su sonido despertaba un profundo sentimiento de pertenencia a la comunidad. Podría parecer una visión conformista, pero no lo es: todavía queda mucho por hacer para afianzar su papel, no solo en el Archipiélago sino también en escenarios internacionales y en estilos musicales poco explorados hasta ahora.

¿A qué achaca ese cambio de percepción?

Es fruto del trabajo de muchos timplistas de diferentes generaciones, a quienes sería imposible citar en detalle sin dejarme a alguien atrás, pero en especial José Antonio Ramos, Benito Cabrera y Domingo Rodríguez El Colorao. Ellos abrieron un camino decisivo para que hoy el timple se escuche y se valore como instrumento solista.

¿Cuáles han sido sus influencias?

Creo que todos somos el resultado de muchas influencias: los profesores que nos guían, los músicos que admiramos y estudiamos, los que simplemente escuchamos y, por supuesto, los compañeros con los que compartimos ensayos, conciertos y experiencias. En mi caso, han sido decisivos otros timplistas, colegas cercanos y mis propios gustos por diferentes sonoridades. n