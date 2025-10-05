Domingo 'El Colorao': «Hay una generación inquieta que busca en el timple acercarse a todas las músicas»

El majorero inició sus estudios de guitarra en 1985 en París de la mano del maestro Blas Sánchez, continuándolos en Madrid con Jorge Cardoso. Durante ese tiempo, también se forma en cursos intensivos impartidos por guitarristas tales como Abel Carlevaro, Manuel Barrueco o Roland Dyens. Tras su vuelta a Fuerteventura en 1990, comienza a dar clases de folclore y guitarra, iniciándose como intérprete en 1992. Desde entonces ha actuado, además de por casi todo el archipiélago, en distintos lugares de la península y del resto del mundo, como Madrid, Barcelona, Andalucía, Galicia, Cantabria, Valladolid, Alemania, Cabo Verde, Cuba, EE. UU., Francia, Italia, México, Uruguay o Venezuela.

¿Cuándo se produjo su acercamiento al mundo del timple?

Mi principal acercamiento fue formando parte en la A. F. d Tetir y tocando en un trío con Antonio Guedes y Guillermo González, (Memo el del Cotillo), ambos gran folcloristas y conocedores del timple tradicional.

¿Cree realmente que el instrumento tradicional canario vive una de sus mejores épocas?

Sí. Creo que está en un momento dorado. Hay una nueva generación inquieta que busca en él un acercamiento a todas las músicas. Otros indagan en otro adicional y no pierden la raíz para seguir acercándose al mundo, sin perder las referencias, tanto timplísticas como folclóricas.

Usted que sin duda es como timplista un embajador de Canarias como percibe el público extranjero nuestra pequeña joya de cinco cuerdas?

La música que se hace de corazón siempre llega a cualquier público del mundo. Los canarios tenemos impresa esa música en el alma y cada vez que sacamos la raíz tocamos con la verdad; eso siempre toca la fibra en cualquier escenario del mundo. Lo he comprobado en muchos países donde gente que no tiene que ver con Canarias se emocionan ante el sonido y la interpretación de nuestra música.

¿Cuántas actividades ajenas a este instrumento tiene que llevar a cabo para poder posteriormente dedicarle el tiempo que el timple requiere?

Afortunadamente, en la época actual es posible vivir de la música siempre que te dediques de lleno a ella, bien tocando bien dando cursos. En otros tiempos, la música era un hobby, un pasatiempo para pasar el rato y en Canarias, al menos en Fuerteventura, no se contemplaba la posibilidad de que pudiera ser una carrera como cualquier otra.

Muchos de los jóvenes a los que se les consulta hablan de usted y Benito, además de José Antonio Ramos, cómo responsables de que el timple los viva esta buena época. ¿Cuales fueron sus referentes de juventud?

Jose Antonio Ramos, Benito Cabrera y yo tuvimos la suerte de amar el timple y coincidir en un momento que Canarias necesitaba patrones de identidad y el timple es uno de los principales. Coincidimos en la misma época con tres formas de tocar muy diferentes; veníamos de diferentes mundos musicales y los tres tuvimos la suerte de llegar a todos los públicos marcando una época en la historia del timple. Yo diría que la más importante ya que ha tenido una continuidad y el crecimiento es palpable.

¿Echa en falta medidas para que la situación actual del timple no quede en simple espejismo?

Se ha hecho mucho. Tal vez haya que trabajar más la música folclórica, la música de raíz, haciendo un estudio serio y poniendo su enseñanza en todos los centros oficiales de música con el estudio, la rigurosidad, y el trabajo que ella requiere.